中國疫情持續升溫， 防疫措施混亂致衝突和謠言四起

52 分钟前

圖像來源，Social media 圖像加註文字， 廣州居民反抗嚴格的封鎖措施，與警方爆發衝突

中國疫情持續升溫， 在不斷升高的確診數下，廣州居民反抗嚴格的封鎖措施，與警方爆發衝突。

中國國家衛健委周三（11月16日）公布，周二全國報告新增新冠肺炎病例超過兩萬例，其中無症狀感染者超18000例。

根據官方數據，感染病例和無症狀感染者主要出現在廣東、重慶、甘肅、河南和北京。

反抗與謠言

最近，廣州出現了自新冠病毒出現以來最嚴重的一波疫情。世界羽毛球聯合會（BWF）宣佈，原定於12月舉行的2022世界羽聯世界巡迴賽總決賽將不會在中國廣州舉辦，賽事將遷往泰國曼谷。

儘管廣州這輪疫情規模大，但是感染者情況都不嚴重。

中國媒體報道稱，廣州10月22日本輪疫情以來，所有感染者情況均穩定，無一重型、危重型病例。

近日，廣州大批居民不滿新冠病毒的嚴格封鎖措施，他們逃離強制封鎖，並與警方發生衝突。

視頻顯示，一些人推翻了一輛警車，並且拆除了防控屏障。有防暴警察進入在該地區。

衝突是在該市的海珠區，這個區實施了嚴格的居家令。該地區居住著許多貧窮的流動勞工。他們抱怨說，如果不能上班就拿不到工資，在新冠疫情限制措施下生活，食品短缺、價格飆升。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 網傳視頻顯示，11月14日晚，廣東廣州海珠區發生被圍封管控居民與防疫人員和警察之間的暴力衝突。

幾個晚上，他們一直在和穿白衣的防疫人員爭鬥。 周一晚上，局勢升級，出現了大規模的反抗行為。

未經證實的謠言再次起了作用。有傳言說，檢測公司偽造核酸結果，人為增加感染人數，以賺取更多錢。

中國北部也有類似的謠言。河北省官員宣佈石家莊市將停止大規模檢測。但這導致人們猜測，這些人將被當作豚鼠用來實驗，當病毒不受控制地傳播時，監測會發生什麼。討論還出現在社交媒體上。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國媒體報道稱，廣州10月22日本輪疫情以來，所有感染者情況均穩定，無一重型、危重型病例。

許多驚慌失措的當地人開始囤積據稱有助於治療新冠病毒感染的中藥。

兩周前，類似的謠言在網上瘋傳，導致中部城市鄭州富士康廠區工人大規模出逃，影響了蘋果手機 iPhone的全球供應。

管理混亂

近日，中國國家衛健委下發《關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施 科學精凖做好防控工作的通知》，該文件被稱為「二十條」。

文件要求放寬部分措施如取消入境航班熔斷機制，隔離期限由「7+3」縮短至「5+3」，一般不按行政區域開展全員核酸檢測，糾正「一天兩三檢」等不科學做法，並嚴禁隨意「靜默」管理或停工停產。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 儘管廣州這輪疫情規模大，但是感染者情況都不嚴重。

文件下發後，部分地區調整了防疫措施，其中包括河北省石家莊。

中國媒體報道指，11月14日，石家莊疫情防控指揮部稱，石家莊已經取消常態化核酸檢測，該市的核酸採樣點也在減少， 但乘坐公交、地鐵等公共交通工具仍需持有72小時核酸陰性證明。