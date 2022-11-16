美國2024年總統大選 特朗普再次競選面臨的六大不利因素

安東尼·祖徹爾（Anthony Zurcher)

BBC 北美記者

8 分钟前

圖像來源，Getty Images

美國前總統特朗普宣佈再次競選。這是他連續第三次參加總統選舉，此前他在2020年大選中失敗，而這次他力爭重新入主白宮的行動可謂相當罕見。

他宣佈競選總統的演講時間超過一小時，主要是誇耀自己當總統時的政績和對拜登總統過去兩年執政的批評。

演講的確展示了特朗普一直以來都保有的優勢。他敏感地了解哪些是基層保守派最為關心的重要問題，如移民和犯罪。他的那種不可預測和很有煽動性的風格能主導新聞報道，讓競爭對手無法獲得媒體的注意。他有忠實支持者作為群眾基礎，也可以激勵通常不參與政治的美國人投票。而在特朗普執政四年後，這些支持者中的許多人都在共和黨內位高權重。

但特朗普的演講也突出了他的一些關鍵弱點。

他掩蓋了新冠疫情大流行期間的困難和失誤，也完全不提他在選舉之後的數月對選舉結果的否定，而這種否定最終導致了2021年1月6日他的支持者對美國國會大廈發起襲擊。

他試圖為共和黨在上周中期選舉中不溫不火的表現以及他對落選候選人的支持進行辯護。這些已經導致保守派陣營有越來越多的批評。

特朗普說，未來的任務不僅僅是「傳統候選人」一個人的任務，而是一個由數百萬人組成的運動，是他的運動、是他的人民和他的競選。六年前，他借力這場運動登上了總統寶座，但有理由相信，他這次想要再次入主白宮所面臨的困難將更加艱巨。

以下是六大原因：

1. 四年執政記錄

八年前，特朗普初登政治舞台就像是一塊政治白板。由於他沒有擔任公職的記錄，選民可以把他們的希望和願望都寄托到他身上。他可以許下多方面的承諾，列舉多方面的可勝之處，卻沒有批評人士可以指出他過去的失誤和失敗。

現在的情況已經不同。雖然特朗普在其四年任期內取得了一些明顯的政策成就，包括減稅和刑事司法改革，但他也有一些明顯的失敗。

共和黨人會記得他無力廢除民主黨的醫療保健改革，以及他一再承諾的基礎設施投資也從未實現。還有就是特朗普對新冠疫情的處理，這可能使他受到多方面的攻擊。

民主黨人長期以來一直批評他對疫情的反應不夠積極，但也有一些右派人士認為他在支持政府授權的緩解疫情努力方面做得過分。

2. 國會騷亂的陰影

特朗普本次競選不僅要面對他在總統任期內所採取的政策，還必須為任期的結束方式以及他在2021年1月6日美國國會大廈受襲事件中所發揮的作用辯護。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 星移斗轉，物是人非，2015年特朗普在公司大樓裏下電梯宣佈競選總統.....

那天他的支持者在催淚瓦斯中揮舞著特朗普的旗幟，衝擊國會大廈，讓美國總統權力和平交接暫停。這些畫面不會輕易被忘記。

中期選舉表明，那天發生的事情，以及特朗普在騷亂之前幾周的言行可能仍在影響選民的行為。

許多對特朗普拒絕接受2020年大選結果表示全力支持的共和黨候選人在本次中期選舉中都輸了。他們中的很多人在其所在州也比那些沒有公開否認選舉結果的候選人表現得更差。

3. 一腦門官司

特朗普如此急於發起另一次總統競選的其中一個原因是，這將使他能夠更有效地將他涉及的多項刑事和民事調查變成一個更大政治操作的一部分。

雖然這麼做可能有助於公共形象問題，但特朗普在這些案件中所涉及的法律風險是非常真實的。

作為前總統的特朗普目前需要為自己辯護的案件包括：在佐治亞州進行的破壞選舉的刑事調查、針對他在紐約的商業帝國的民事欺詐案、涉及性侵犯指控的誹謗訴訟，以及對他在國會大廈襲擊案中的作用所展開的調查和他在擔任總統後處理機密材料的聯邦調查。

這些調查中的任何一項都可能導致全面深入的審判，將成為重磅頭條新聞，至少會暫時破壞特朗普的競選計劃。

對他而言，最好的情況是，這將大大分散人們對選舉的注意力，而最壞的情況將包括經濟層面的重罰甚至可能刑罰。

4. 對手更強硬

八年前共和黨黨內初舉開始時，特朗普面對的是被認為最受歡迎的佛羅里達州州長傑布·布什，不過布什最後被證明不過是紙老虎。

在選舉中光有龐大的競選資金和出自名門是不夠的。布什在移民和教育政策方面與共和黨人的立場不一致。而且，布什的名字在共和黨內也不像以前那樣具有影響力。

這一次如果特朗普想在2024年獲得黨內提名，他可能不得不再次經歷佛羅里達州長的考驗。

然而，與布什不同的是，現任佛羅里達州州長羅恩·德桑蒂斯(Ron DeSantis)剛剛以壓倒性的勝利連任，這表明他與共和黨的核心支持者保持一致。雖然他還沒有在美國全國範圍接受考驗，但他作為政治明星正在冉冉升起。

目前還不清楚德桑蒂斯是否會參選總統，或者還有其他什麼人會參加共和黨總統競選。

佛羅里達州州長可能會成為那些不願意再給特朗普競選機會的共和黨效忠者們一致認同的總統候選人人選。果真如此，共和黨選民可能只能做出二元選擇，也就是在特朗普獲得提名之前，增加阻止特朗普被提名的機會。

5. 人氣今不如昔

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 特朗普與佛羅里達共和黨州長羅恩·德桑蒂斯握手，他在本次的美國的中期選舉中以大比分獲勝。

在特朗普宣佈競選總統之前，一個保守派團體發佈了一系列民調，顯示在愛荷華州和新罕布什爾州選民中，特朗普的支持率比德桑蒂斯落後兩位數。

這些州在共和黨黨內初選的提名過程中提前舉行投票。

德桑蒂斯還在佛羅里達州領先26個百分點，在佐治亞州領先20個百分點，該州12月將舉行參議院第二輪選舉。在所有這些州，特朗普的支持率都遠遠低於之前的調查。

根據最近結束的中期選舉的出口民調，特朗普根本不受歡迎，其中包括那些他需要在大選中獲勝才能確保當選總統的關鍵州。

在新罕布什爾州，只有30%的選民表示他們希望特朗普再次競選總統。即使在佛羅里達，這一數字也只上升到33%。

當然，特朗普先生在2015年也扭轉了人們對他的候選資格完全不看好的局面。但在美國的政治舞台上活躍了八年後，這次他要再次改變民意可能性小了很多。

6. 年齡因素

如果特朗普真能再次當選總統，等他宣誓就職時將已經78歲。雖然這與拜登入主白宮時的年齡相同，但這將使他成為美國歷史上第二老的總統。

時間以不同的方式影響不同的人，但伴隨年齡而來的負擔卻是誰也不可避免的。

不能保證特朗普能在現在的年紀經受住贏得共和黨提名所必須展開的緊湊競選活動的考驗，尤其是他可能要面對的競爭對手比他年輕得多。