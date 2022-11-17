特朗普宣佈再次競選美國總統：曾投票給他的選民是否仍會支持？

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美國東部時間周二（11月15日）晚上，美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣佈他將第三次參與美國總統競選。他是在美國中期選舉之後發佈這個消息，而中期選舉並沒有像外界預期的那樣，在美國國會中為共和黨人帶來「紅色浪潮」。

BBC採訪了曾投票給特朗普的美國選民，包含共和黨人，問他們這一次是否還會支持特朗普。此外，隨著更多的共和黨人表態參選，包含該黨的新明星——現任佛州州長羅納德·迪翁·德桑蒂斯（Ronald Dion DeSantis），特朗普將面臨一些競爭方能通過黨內初選，進而再次角逐美國總統。

圖像來源，Reuters

亞歷克斯·海德（Alex Heide） 31歲 ，無黨籍，喬治亞州

亞歷克斯·海德（Alex Heide）告訴我們，他前兩次投票都投給了特朗普，但現在他對這位前總統有很強烈的反感。

我很生他的氣：1月6日發生的事情是一個轉折點。儘管我的父母是丹麥移民，但我在佛羅里達州的一個很小的鄉村長大，因為我對政府還有關於我們「被槍支包圍」的說法感到懷疑。

現在，我看到像我這樣的人，認為我們當時都被執政的那個人操縱了：這是一個大夢初醒的時刻。這也粉碎了我對特朗普的看法。我現在真的討厭這個人，我不會再投票給他。我也感覺特朗普正在摧毀共和黨。如果他遠離政治，我會很開心。我希望他不會贏得初選。羅納德·迪翁·德桑蒂斯（Ronald Dion DeSantis）就像特朗普的替代者，但更睿智。

克里絲朵·邁爾斯-巴伯（Crystal Myers-Barber）51歲，共和黨籍，加州

多年來，克里絲朵一直公開表達她對特朗普的支持。 她在 2016年和2020年都曾投票給他。

我對特朗普宣佈參選感到十分興奮。

我認為這是一件好事。 特朗普有一群粉絲過去和現在都仍支持他，他還是創造就業的人，也支持「生命權」（反墮胎）。沒人會像特朗普一樣崛起——德桑蒂斯或其他任何人都沒法像他這樣。我尊敬那些人，但我更欽佩特朗普。他是這份工作（總統）的合適人選。我絕不認為年齡會是是個不利因素。

我認為，那些對特朗普的競選不感興趣的前支持者，是對他的成就失去了信心。他們失去了希望。如果他沒有潛在的機會角逐總統，我會很失望， 我也會很難過：我想知道誰能真的把事做好？ 在加州，汽油價格和通貨膨脹率是全國最高的——我們正為現任政府的施政所苦。

加布裏埃爾·羅德里格斯（Gabriel Rodriguez ）48歲 共和黨籍，德州

加布裏埃爾很高興特朗普贏得了2016年大選，但他在2020年投票給特朗普純粹是「兩害相權取其輕」。

我現在對於特朗普出來參選很惱火，感到很委屈，我真的想「翻白眼」。

我只能希望特朗普很快變得無關緊要。我相信特朗普只需要在夜裏悄悄地離開。他在白宮時已經達到他的目的，他當時成功地做出了許多創紀錄的聯邦法官任命，並在大選失敗前任命了三名保守派大法官進入最高法院。他的這些任命將是他留下的遺產，我非常高興他能做到這些。

但是，這次我不會在初選或大選中投票給他。在我看來，他對共和黨的品牌沒有好處，儘管我確信有些人會說他從來就對共和黨沒有好處，確實是這樣。

但現在是共和黨繼續往前走的時候了：多一些溫和，少一些來自左右兩邊的極端主義。

布魯克·瑞斯克（Brooke Riske ），37歲，共和黨籍，維吉尼亞州

布魯克在2020年投票給特朗普，因為他的經濟政策。

此次參選我認為是特朗普在為自己的政策主張做鋪墊，我不希望因此其他候選人不敢參選。

我不認為特朗普是我們的未來，他曾經掌握大權，現在是他靠邊站的時候了。讓別人來領導吧。特朗普不是我喜歡的候選人，我很想看看還有誰會在初選中競選並挑戰他。對他來說，參選將是對金錢和精力的一種浪費。

不過，如果2024年是特朗普與拜登角逐總統，我倒還是會投給特朗普。但我認為德桑蒂斯是2024年挑戰拜登的最佳候選人。

我也想到了克里斯蒂·諾姆（Kristi Noem）、圖爾西·加巴德（Tulsi Gabbard）和格倫·揚金（Glenn Youngkin），但我更喜歡德桑蒂斯的年輕、有原則、願意承受壓力。我非常尊重他在佛州處理新冠大流行病的方式。他使佛州經濟保持良好，並保護個人自由。他最近的連任證明他有能力團結各年齡階層、各政黨和各族裔的選民。

維諾德·賈亞卡蘭（Vinod Jeyakaran ）44歲，共和黨籍，加州

維諾德在2020年中投給了特朗普，當時他認為最重要的議題是：反墮胎、經濟和美墨邊境安全。他在2016年還不能投票，直到2019年成為美國公民。

對我來說，特朗普宣佈參選表明，他是個戰士，仍然希望幫國家找到最大的利益。我很高興他繼續宣佈參選。這也推動了基本盤的發展。我也相當高興。我希望他能更有節制，更注意用詞。他不善於有效與人溝通，但他的政策都很棒。

我來自印度，有強烈的保守主義價值觀。似乎如果你是有色人種，你就不該投票給特朗普，但我會在下次總統大選中再次投票給他。但我向我的妻子（她是獨立派人士，但傾向於保守派）承諾，我不會在初選中先投票給他。

羅姆·索林 （Rom Solene）61歲，共和黨籍，亞利桑那州

過去羅姆一直是特朗普的堅定支持者。不過，這位前總統最近拿同黨競爭者、佛州州長德桑蒂斯（Ronald Dion DeSantis）的名字做文章，譏笑他為「假聖人」的言論激怒了他。

我非常欣賞特朗普將加入2024年競選，因為就像特朗普所做的一切一樣，他很擅於攪亂現狀。這是我在2016年和2020年投票給他的要原因。但對我來說，這將取決於德桑蒂斯是參加初選還是大選。

自從特朗普在2015年第一次直接宣佈競選白宮大位以來，我一直是他堅定的粉絲。但是，現在我覺得德桑蒂斯州長在任何初選或總統大選中都是更好也更理想的候選人。

這是因為我顧慮「另一個特朗普總統任期」會帶來的所有包袱及問題。在我看來，媒體和民主黨人會對另一個特朗普總統任期變得緊張，所有關於特朗普的消息都會得非常消極。我並不是說德桑蒂斯擔任總統就不會激起建制派的不滿，但德桑蒂斯州長更善於表達溝通，而且我相信他更有邏輯性，是一個更好的領導者。