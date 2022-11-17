美國中期選舉：共和黨以微弱優勢贏回眾議院

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 凱文·麥卡錫（Kevin McCarthy）

BBC在美國的合作伙伴哥倫比亞廣播公司預測，中期選舉一周後，共和黨已經在國會眾議院獲得了佔多數所需的218個席位。

儘管共和黨在眾議院的領先非常小，但這足以拖延拜登總統未來兩年的議程。

民主黨將在明年1月新一屆國會聚集開會時繼續控制參議院。

曾希望贏回參眾兩院控制權的共和黨人，在上周的中期選舉中表現不及預期。

但在周三的選舉中，加利福尼亞州第27選區現任邁克·加西亞（Mike Garcia）勝選， 為共和黨贏得了成為眾議院多數黨所需的一個席位。

據哥倫比亞廣播公司報道，共和黨目前預計將最多贏得眾議院435個席位中的223個。

但因為有懸念的選區計票仍在進行中，他們的多數地位可能在幾天甚至幾周內都無法確定。

周二，基層共和黨人提名凱文·麥卡錫（Kevin McCarthy）取代民主黨人佩洛西（Nancy Pelosi）成為下一任眾議院議長，他慶祝自己"正式翻盤"眾議院。

「美國人已經凖備好迎接一個新方向，眾議院的共和黨人也凖備好去實現，」這位加州國會議員周三晚上在推特上寫道。

為了當選眾議院議長，眾議院少數黨領袖共和黨人必須贏得眾議院全體435名成員的多數支持。

但佩洛西暗示，她不會悄悄放棄眾議院議長之位。她在周三晚間的一份聲明中誓言，她的政黨將"對佔微弱多數的共和黨施加強大的影響力"。

作為首位女議長，82歲的佩洛西在新聞稿中沒有提到她是否打算繼續擔任少數黨領袖，而華盛頓對她的未來卻有各種猜測。

美國總統拜登向麥卡錫表示祝賀，並表示願意與共和黨人合作，為美國人民交付成果。

「正如我上星期所說，未來非常有希望，不能被困在政治鬥爭中，」拜登說。

「美國人民希望我們有所作為。他們希望我們關注對他們重要的問題，讓他們的生活更美好。」

共和黨曾希望總統相對較低的支持率、難解決的通貨膨脹，以及共和黨領導的立法機構重新繪製國會地圖，能夠為他們贏得中期選舉的勝利。

該黨上周表現不佳的責任主要落在兩名領袖身上：前總統特朗普和參議院少數黨領袖米奇·麥康奈爾（Mitch McConnell）。

周二晚上，特朗普在佛羅里達州海湖莊園正式宣佈第三次競選2024年總統。

周三在華盛頓，麥康奈爾再次當選參議院少數黨領袖，擊退了佛羅里達州共和黨人裏克`斯科特（Rick Scott）的挑戰。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 凱倫·巴斯（右）在洛杉磯市長選舉中獲勝。

非國會選舉的結果在選舉日過去一周多後仍在慢慢顯現。

周三，國會女議員凱倫·巴斯（Karen Bass）擊敗億萬富翁商人瑞克·卡羅素（Rick Caruso），預計會成為美國第二大城市洛杉磯的下一任市長。

這位民主黨人將成為洛杉磯首名女市長，也是該城市歷史上第二位黑人市長。

易怒的共和黨能否團結一致?

安東尼·祖徹爾（Anthony Zurcher)

BBC 北美記者

南希·佩洛西（Nancy Pelosi）以僅9個席位的優勢取得了相當大的成就，事實證明，她在與頑固的民主黨人爭論方面具有非凡的天賦。但誰也不能保證共和黨人，從郊區競爭激烈選區的溫和派到自由黨團（Freedom Caucus）的保守強硬派，會同樣與黨內領導層合作。

不過，多數就是多數，假設共和黨人能在明年1月全體眾議院投票時團結一致選出議長，他們將收獲中期勝利的回報。根據眾議院的規定，多數黨有權決定哪項立法能獲得投票，哪項立法會懸而不決。共和黨人還將掌管所有眾議院委員會，擁有全面的監督和傳喚權。

雖然易怒的共和黨黨團可能不會在很多問題上達成一致，但他們將能夠阻止拜登的議程，迫使他們在聯邦預算優先事項上進行較量。