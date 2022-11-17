美國中期選舉：共和黨以微弱優勢贏回眾議院
BBC在美國的合作伙伴哥倫比亞廣播公司預測，中期選舉一周後，共和黨已經在國會眾議院獲得了佔多數所需的218個席位。
儘管共和黨在眾議院的領先非常小，但這足以拖延拜登總統未來兩年的議程。
民主黨將在明年1月新一屆國會聚集開會時繼續控制參議院。
曾希望贏回參眾兩院控制權的共和黨人，在上周的中期選舉中表現不及預期。
但在周三的選舉中，加利福尼亞州第27選區現任邁克·加西亞（Mike Garcia）勝選， 為共和黨贏得了成為眾議院多數黨所需的一個席位。
據哥倫比亞廣播公司報道，共和黨目前預計將最多贏得眾議院435個席位中的223個。
但因為有懸念的選區計票仍在進行中，他們的多數地位可能在幾天甚至幾周內都無法確定。
周二，基層共和黨人提名凱文·麥卡錫（Kevin McCarthy）取代民主黨人佩洛西（Nancy Pelosi）成為下一任眾議院議長，他慶祝自己"正式翻盤"眾議院。
「美國人已經凖備好迎接一個新方向，眾議院的共和黨人也凖備好去實現，」這位加州國會議員周三晚上在推特上寫道。
為了當選眾議院議長，眾議院少數黨領袖共和黨人必須贏得眾議院全體435名成員的多數支持。
但佩洛西暗示，她不會悄悄放棄眾議院議長之位。她在周三晚間的一份聲明中誓言，她的政黨將"對佔微弱多數的共和黨施加強大的影響力"。
作為首位女議長，82歲的佩洛西在新聞稿中沒有提到她是否打算繼續擔任少數黨領袖，而華盛頓對她的未來卻有各種猜測。
美國總統拜登向麥卡錫表示祝賀，並表示願意與共和黨人合作，為美國人民交付成果。
「正如我上星期所說，未來非常有希望，不能被困在政治鬥爭中，」拜登說。
「美國人民希望我們有所作為。他們希望我們關注對他們重要的問題，讓他們的生活更美好。」
共和黨曾希望總統相對較低的支持率、難解決的通貨膨脹，以及共和黨領導的立法機構重新繪製國會地圖，能夠為他們贏得中期選舉的勝利。
該黨上周表現不佳的責任主要落在兩名領袖身上：前總統特朗普和參議院少數黨領袖米奇·麥康奈爾（Mitch McConnell）。
周二晚上，特朗普在佛羅里達州海湖莊園正式宣佈第三次競選2024年總統。
周三在華盛頓，麥康奈爾再次當選參議院少數黨領袖，擊退了佛羅里達州共和黨人裏克`斯科特（Rick Scott）的挑戰。
非國會選舉的結果在選舉日過去一周多後仍在慢慢顯現。
周三，國會女議員凱倫·巴斯（Karen Bass）擊敗億萬富翁商人瑞克·卡羅素（Rick Caruso），預計會成為美國第二大城市洛杉磯的下一任市長。
這位民主黨人將成為洛杉磯首名女市長，也是該城市歷史上第二位黑人市長。
易怒的共和黨能否團結一致?
安東尼·祖徹爾（Anthony Zurcher)
BBC 北美記者
南希·佩洛西（Nancy Pelosi）以僅9個席位的優勢取得了相當大的成就，事實證明，她在與頑固的民主黨人爭論方面具有非凡的天賦。但誰也不能保證共和黨人，從郊區競爭激烈選區的溫和派到自由黨團（Freedom Caucus）的保守強硬派，會同樣與黨內領導層合作。
不過，多數就是多數，假設共和黨人能在明年1月全體眾議院投票時團結一致選出議長，他們將收獲中期勝利的回報。根據眾議院的規定，多數黨有權決定哪項立法能獲得投票，哪項立法會懸而不決。共和黨人還將掌管所有眾議院委員會，擁有全面的監督和傳喚權。
雖然易怒的共和黨黨團可能不會在很多問題上達成一致，但他們將能夠阻止拜登的議程，迫使他們在聯邦預算優先事項上進行較量。
對於一個見證了民主黨在過去兩年裏取得一系列立法成功的政黨來說，這本身就是一項重大成就。