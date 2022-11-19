全球人口增長與氣候變化和女性權益的關係

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 人口增長是一個涉及女性權益、氣候變化和可持續資源開發的多方面問題。

聯合國統計世界人口已達到80億。人口暴增與氣候變化和女性權益與有什麼樣的關係？

當氣候變化成為人類面臨的最嚴峻挑戰之際，人口問題也成為人類必須面對的問題：地球最終能承受多少人口？

1789年，英國的一位叫馬爾薩斯（Thomas Robert Malthus）的經濟學家根據百餘年的人口統計資料，匿名發表了《人口論》，當時就引起了極大的轟動，各界支持者和反對者都很多。

馬爾薩斯表示，在資源豐富的時期，人口可以在25年內翻一番。然而，隨著人口的增長，最終資源無法維持，導致對人口增長的制約。馬爾薩斯提出：人口增長是按照幾何級數增長的，而生存資料按照算術級數增長。這一理論被稱作「馬爾薩斯陷阱」。

馬爾薩斯因時代和他本人的知識局限，他的理論受到了各國人士的批評、爭議、改進和發展。在之後的200年裏，英國通過開拓殖民地、推進工業與技術革命以及開展對外貿易，英國本土安全繞過了「馬爾薩斯陷阱」。不過，馬爾薩斯理論成為人口學重要的學術討論議題。

馬爾薩斯的文章發表時，地球上只有大約8億人。兩百多年後，這個數字翻了10倍。而根據聯合國的統計，世界人口從70億里程碑到達80億僅用了11年。現代醫學和知識已經讓人類將新生兒死亡率大幅降低。

隨著全球人口大幅增長，人類是否會遇到「馬爾薩斯陷阱」？

氣候變化與人口

地球之所以適應人類生存，最基本的條件是有著適合人類生存所需要的氣候資源，水，含足夠比例氧氣的大氣以及可以循環製造維持這種資源的環境。

今天，科學家們達成的共識是：地球的變暖與人類傳統的工業化密切聯繫。

氣候變化，地球變暖威脅著糧食安全、淡水供應和人類健康。如果不採取行動大幅減少向大氣中排放溫室氣體，氣候變化的影響，包括海平面上升，乾旱，洪水和極端天氣，將更加嚴重。

聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）估計，人類排放的溫室氣體，包括二氧化碳，甲烷和一氧化二氮，使全球平均溫度比工業化前水平升高了近1°C。

為了限制氣候變化帶來的風險，世界各國同意將平均氣溫上升幅度控制在2°C以下，目標是1.5°C。

雖然在經歷了20世紀中葉的大幅增長之後，人口增長已經放緩。但達到90億可能僅需要15年時間，聯合國預計要到2080年即可能達到100億。這些都比過去的預測時間提前。

人類繼續以傳統使用地球資源的發展模式已經不可持續。森林砍伐，煤炭等石化資源的開採和使用等已經在世界各地造成了嚴重的環境危機。

人口趨勢和變量在理解和應對世界氣候危機方面發揮著重要作用。人口增長，加上資源消費的增加，往往會增加氣候變化溫室氣體的排放。人口的快速增長加劇了氣候變化的影響，使資源緊張，使更多人面臨與氣候相關的風險，特別是在資源匱乏的地區。

非洲10個最易受氣候影響的國家中有9個位於撒哈拉以南非洲，預計到2050年，該地區的人口將翻一番，佔世界人口增長的一半。索馬里、布隆迪和剛果民主共和國在人口快速增長的情況下，經常面臨乾旱、嚴重洪澇、極端高溫和水土流失。

研究不同人口預測對未來經濟增長和能源使用的影響表明，減緩人口增長可以顯著減少未來的溫室氣體排放。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 世界人口突破80億，第70億、第60億寶寶現在怎樣了？

教育與氣候變化

人們通常不太願意將人口問題的討論納入氣候教育和宣傳。然而，氣候變化與人口增長密切相關。正如總部位於英國的慈善機構「人口問題」所總結的那樣：每增加一個人，碳排放量就會增加：富人遠遠超過窮人；人口增加還增加氣候變化受害者的數量，受害的窮人遠遠超過富人。

在國家層面，收入與人均二氧化碳排放量之間存在明顯的關係，生活在工業化國家和主要石油生產國的人們的平均排放量位居前列。

溫室氣體排放研究組織對比了生活在美國、澳大利亞和加拿大的人們的碳足跡和撒哈拉以南非洲一些最貧窮、增長最快的國家（如乍得、尼日爾和中非共和國）的人口排放數據，發現前者比後者高出100多倍。

但處於中間的中等收入經濟體佔世界人口的75%。在這些地方，工業化將在未來幾十年內提高生活水平和消費模式。但如果不改變經濟增長模式，全球碳排放量就會劇烈上升。

女性權益與氣候變化

應對氣候變化必需採取多種選擇。綜合方法包括教育女孩和賦予婦女權力，使其能夠自己決定生育。

在全球範圍提高人們的受教育率似乎不需要再多說，但是提高女孩子的教育普及率卻不只能帶來社會和經濟的好處，而且還能協助對抗氣候變化。

部分原因是女孩子在學校接受教育越久，她們就越晚才會生孩子，如果能在2050年以前讓全球的所有女孩子能能接受完中等教育，那麼世界上將比現在所預測的要減少8.4億人口。

生活在世界上一些最貧困地區的人們首當其衝地承受著氣候變化最災難性的影響。他們對總排放量的貢獻很小，但高貧困率和社會不平等使許多低收入人群容易受到極端天氣、水資源壓力和與氣候變暖相關的糧食生產挑戰的影響。

但在很多低收入地區，生育率卻很高。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 聯合國估計，非洲人口2022年已經超過14億人。這一數字還預計會持續增加。可持續發展是非洲面臨的大問題。

非洲是世界人口增長率最高的地區，10個最易受氣候影響的國家中有9個位於撒哈拉以南非洲，預計到2050年，該地區的人口將翻一番，佔世界人口增長的一半。那些地區的人民在人口快速增長的情況下，經常面臨乾旱、嚴重洪澇、極端高溫和水土流失。

研究表示，僅在低收入地區，全球就有2.14億婦女希望避免懷孕，但沒有使用任何形式的現代避孕措施。