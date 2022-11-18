美國中期選舉：佩洛西不再擔任眾議院民主黨領袖

30 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 南希·佩洛西

在美國眾議院領導民主黨近20年的南希·佩洛西（Nancy Pelosi）宣佈，不再擔任眾議院民主黨領袖。

82歲的她是國會中最有權力的民主黨人，也是第一位擔任眾議院議長的女性。

佩洛西將繼續在眾議院代表她所在的加州選區。

目前，共和黨人預計將在中期選舉後奪回對眾議院的控制權。

共和黨人凱文·麥卡錫（Kevin McCarthy）贏得了新一屆眾議院議長提名，很可能接替佩洛西。

「我從未想過有一天我會從家庭主婦變成眾議院議長，」佩洛西周四（11月17日）在眾議院發表聲明稱。

「在下一屆國會中，我不會尋求連任民主黨領袖。現在是新一代領導民主黨全體成員的時候了，」她說。

佩洛西將繼續擔任議長，直到明年1月新一屆國會接管。她將繼續擔任眾議院議員，直到2025年1月。她在1987年首次擔任眾議院議員。

人們普遍預計，紐約州眾議員哈基姆·傑弗里斯（Hakeem Jeffries）將出任眾議院民主黨領袖，這將使他成為美國歷史上首位黑人國會領袖。

眾議院議長是美國憲法中詳述的國會職位。它位於副總統之後，是僅次於總統和副總統的職位。

議長和委員會主席決定哪些法案會被討論和投票。他們制定議程並決定指導辯論的規則。

佩洛西在2003年成為眾議院少數黨領袖，眾議院少數黨領袖領導眾議院反對黨。2006年，民主黨十多年來首次控制了眾議院，她成為國會參眾兩院中首位領導主要政黨的女性。

4年後，佩洛西再次成為少數黨領袖，但在2019年重新擔任議長。

作為議長，佩洛西在推進或阻撓多位總統的議程方面發揮了關鍵作用。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 佩洛西今年8月曾訪問台灣。

人們普遍認為，她引領美國前總統奧巴馬標誌性的醫療改革法案通過，以及在現任總統拜登治下，促成解決基礎設施和氣候變化問題的法案通過。

佩洛西還在特朗普的總統任期內直接挑戰他，最有名的是在他背後撕毀了他的國情咨文講稿。

上個月，她的家被暴力闖入，導致她82歲的丈夫保羅需要做顱骨手術，此後關於她未來的流言四起。

周四，議員們為她起立鼓掌，她感謝他們的禱告，並談到她「生命中深愛的伴侶和我的支柱」。

據《華盛頓郵報》報道，她後來表示，自襲擊發生以來，她一直在「倖存者的負罪感」中掙扎，因為她的丈夫受傷「是因為他們在找我」。

佩洛西的前幕僚長約翰·勞倫斯（John Lawrence）告訴BBC，他希望佩洛西在為國會新成員提供建議和與白宮合作方面發揮重要作用，現在民主黨再次成為少數黨。

「從來沒有離開的真正好時機，」他說。「當你處於優勢時，你會想要取得很大成就，而當情況對你不利時，你會想要反擊。」

在周四的一份聲明中，拜登總統稱佩洛西是「我們歷史上最重要的眾議院議長」。

無價的資產和避雷針

安東尼·祖徹爾（Anthony Zurcher)

BBC 北美記者

佩洛西將會被載入史冊，她是最有影響的美國國會領袖之一。她是民主黨的寶貴財富，也是共和黨的可怕對手。

她在立法方面敏銳，對立法時機的把握沒有瑕疵，以及她在政治舞台上的本能，使她成為國會山的一股力量，同時也成為批評的焦點。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 佩洛西與奧巴馬

她的演講和新聞發佈會並不鼓舞人心， 但她在重要投票上保持自己在議院中難以駕馭且往往微弱多數的優勢，這方面的能力幾乎沒有對手。

但是她的實力是有代價的。在某種程度上，正是因為這些能力，她成為了右翼的壞蛋。

她深深掌控眾議院民主黨勢力長達20多年，也阻礙了眾議院中年輕領袖的成長。