卡塔爾世界盃: FIFA主席稱對​​相關批評是來自西方的「偽善」

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英凡提諾（Gianni Infantino）

國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）在世界盃前夕斥責西方針對主辦國卡塔爾（Qatar 卡達）人權記錄的抨擊是「偽善」。

在多哈舉行的新聞發佈會上，英凡提諾發表了一段不尋常的單獨發言，為卡塔爾和賽事激動辯護。

外界對卡塔爾世界盃的質疑，包括參與場館建的移民勞工死亡情況，該國對同性戀者及性別少數（LGBTQ）之待遇，都為這屆世界盃蒙上了陰影。

在瑞士出生的英凡提諾抨擊，歐洲國家應該為自己千百年來歷史上的所作所為道歉，而非關注卡塔爾的移民工人人權問題。

他在記者會開場時說「今天我有強烈的認同感受。我感覺自己是卡塔爾國民，阿拉伯人，我也是非洲人，同性戀者，身體殘障的人士和移民工人。」

周日（11月20）在Al Bayt體育場，東道主卡塔爾於對陣厄瓜多爾的比賽中將拉開世界盃序幕。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 一場世界盃預選賽前，德國隊球員身穿黑色衣服組成英文「人權」字樣，以示抗議。

人權爭議

2021年2月英媒《衛報》稱，自卡塔爾成功申辦世界盃以來，已有6500名來自印度、巴基斯坦、尼泊爾、孟加拉國和斯里蘭卡的移民工人在工作時死亡。

這個數字是基於這些國家在卡塔爾的大使館提供的數字。

然而，卡塔爾政府表示這個總數具有誤導性。因為，並非所有記錄在案的死亡者都是從事世界盃相關項目的人員。

卡塔爾政府說，其自己的記錄顯示，在2014年至2020年期間，世界盃體育場館建設工地上有37名工人死亡，其中只有3人是「與工作有關」。

但是，聯合國機構國際勞工組織（ILO）表示，這是被低估的數字。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 卡塔爾的酷熱天氣與外國勞工死亡

英凡提諾批評說： 「歐洲人和西方世界留給我們太多教訓。我是歐洲人，為了我們歐洲人過去3000年來的所做所為，接下來3000年我們歐洲應該道歉，再開始對人道德說教。」

他又不滿地說：「 若歐洲真的關心這些人的命運，他們可以創造合法的管道，像卡塔爾那樣，讓這些工人中的一些人可以到歐洲來工作，給他們一些未來及希望。」

「我很難明白這些批判。我們必須投資在幫助這些人身上，投資在教育，給他們一個更好的未來和更多希望。我們都該意識到這一點，很多事情並不完美，但改革和改變需要時間。」

「這種片面的道德批評只是出於偽善。我想知道為什麼沒有人認識到自2016年以來在這裏取得的進展。」

「12年前就因為決定舉辦世界盃遭受批評，真的不容易，但卡塔爾已經凖備好了，這將是有史以來最好的一屆世界盃。」

「我沒必要為卡塔爾辯護，他們可以為自己辯護。我是為足球辯護。卡塔爾已經進步很多，我感受的到。當然，我不是卡塔爾人、阿拉伯人、非洲人、同性戀、身障者或移工。但我對他們感同身受，因為我知道作為一個外國人在外國被歧視和欺負意味著什麼，」他說。

「小時候我被欺負是因為我有紅頭髮和雀斑。我因為這原因被霸凌。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2016年2月， 英凡提諾（Gianni Infantino）當選國際足球總會（FIFA）主席。

周六，英格蘭後衛迪爾（ Eric Dier）接受採訪時說：「2010年，卡塔爾被授予世界盃主辦權，當時我16歲。作為球員我們沒有權力決定在哪裏踢球，這些決定超越我們球員所及。」

「這對我們來說是個困難的局面。 每支球隊和球員都會在比賽中面對這一點，這令人失望。」

不過，卡達爾總教練桑傑士（Felix Sanchez）說： 「關於這個問題已經說了很多，一些錯誤的信息，以及一些評論並不完全公平。因為工作喪命是最大的悲劇，無論是在卡塔爾這裏還是在世界任何地方。」

「讓我們希望在這屆世界盃上，可以一起努力，使這些群體的生活能夠受益，不僅僅是在卡塔爾，而是在全球各地。」

有團體向卡塔爾施壓， 要求該國建立移民工人中心。英凡蒂諾在與當地政府和國際勞工組織討論後，宣佈在多哈設立一個 「永久性的專門辦公室」處理勞工問題。

他又表示，每個發生事故的工人都會依法獲得賠償。他又補充說會根據程度不同，「可以是幾年的工資」。

英凡蒂諾還說，FIFA的「卡塔爾2022年遺產基金」將投資教育領域，簽署了一項協議，資金將幫助印度的2500萬兒童和婦女。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 自從2010年卡塔爾贏得世界盃主辦權開始，2022世界盃就一直被爭議圍繞，比賽開始前兩天FIFA宣佈在8個世界盃球場都不銷售酒精。

禁酒令

就在比賽開始前兩天，FIFA改變了政策，宣佈在8個世界盃球場都不向球迷銷售酒精。

儘管在穆斯林國家，酒類銷售受到嚴格控制，但 「在體育場內的特定區域 」仍會提供酒飲。譬如，那些在體育場內劃給公司的區域，還是將能買到酒。

英凡蒂諾在談到這一決定時稱：「如果這是我們在世界盃上遇到的最大問題，那麼我將立即辭職，去海灘上放鬆。」

「首先讓我向你們保證，本屆世界盃的每一個決定都是卡塔爾和FIFA的共同決定。」

「在卡塔爾會有很多球迷區，你可以在那裏買到酒，球迷也可以同時喝酒。我認為，如果每天有三個小時不能喝啤酒，你會活下來的。」

「尤其是因為法國、西班牙、葡萄牙和蘇格蘭也有相同規定。但在這裏，它就成為一件大事，因為它是一個穆斯林國家？我不知道為什麼？ 其實我們嘗試過了，這就是為什麼政策變化晚了一些時候，因為我們試過了，看看是否有可能改變政策，」他強調。

​​分析：球賽開打前夕的戲劇化時刻

BBC體育記者哈菲茲 （Shamoon Hafez）

2010年，卡塔爾被指定為世界盃主辦國，此後質疑和批評聲不斷。

就在你認為這屆最受關注的世界盃即將拉開帷幕的時候，英凡蒂諾記者會上發表了一場令人難以置信，預先計劃好的獨白，讓記者驚呆了，全場一片寂靜。

400名記者和攝影師聚集在記者會的大堂裏。一開始，大家驚愕地四處張望，而當英凡蒂諾發表了長達54分鐘的演講，對媒體報道的移工、LGBT群體以及最後一刻對飲酒問題的政策180度調整等問題不以為然時，記者的下巴都掉在了地上。

英凡蒂諾還接受了現場提問，並被問及32個國家發出的「關注」信件，包含不看比賽的球迷以及英格蘭對伊朗的比賽。

隨後，記者會上又發生了另一個戲劇性畫面。

FIFA媒體公關總監斯旺森（Bryan Swanson ）也在記者會上發言。

曾是英媒Sky Sport News的記者斯旺森稱：「我身為在卡塔爾的一名男同性戀者，現在就坐在這裏。我們已經得到保證，每個人都會受到歡迎。我相信任何人都會受到歡迎。」

「不能因為他（英凡蒂諾）不是同性戀，就意味著他不關心。他很在乎這些議題。你看到的是公開的一面，我看到的是他私人的一面。我想了很久，考慮我是否應該這樣說。我確實對此有深的感觸。」

他又強調「我們關心FIFA的每一個人。我有一些同性戀同事。我完全了解這些辯論，也完全尊重大家意見。當他說我們是包容性的，就是這意思。」