安華：馬來西亞新總理跌宕起伏的政治生涯

8 分钟前

圖像來源，Getty Images

在等待了幾十年之後，安華·依布拉欣（安瓦爾·易卜拉欣，Anwar Ibrahim）被任命為馬來西亞總理（首相）。

這位政壇老將此前經歷了數十年跌宕的政治生涯，曾兩度接近總理之位。

他在政治強人馬哈蒂爾（馬哈迪，Mahathir Mohamad）的統治時期被監禁多年，而馬哈蒂爾也是安華曾經的導師。

兩人之間過山車般的關係不僅改變了安華的命運，也改變了馬來西亞政治——以及安華在其中的位置。

政壇新星

現年75歲的安華最初是一名富有號召力的狂熱學生領袖。他創立了馬來西亞伊斯蘭青年運動（ABIM）。

1982年，他出人意料地加入了長期執政的政黨巫統（UMNO）。

但事實證明，這是一個精明的政治舉動——他在仕途上迅速攀升，擔任了多個部長職位。

1993年，他成為馬哈蒂爾的副手，並被廣泛認為是總理接班人。但1997年亞洲金融危機後，兩人在經濟和腐敗問題上發生衝突，關係開始緊張。

因雞姦罪入獄

1998年9月，安華被解職，他領導公眾抗議馬哈蒂爾的執政。改革運動「烈火莫熄」（Reformasi）開始了，該運動影響了一代馬來西亞民運人士。

安華後來被捕，最終被控雞姦和貪腐。在隨後備受爭議的審判中，他否認了這些指控。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 安華的忠誠支持者

雖然穆斯林佔多數的馬來西亞將同性戀行為定為犯罪，但真正定罪的案件很少，針對安華的案件被國際社會譴責是出於政治動機。

當他因貪腐被判入獄6年時，街頭爆發了暴力抗議。一年後，他因雞姦罪被判入獄9年。

安華一直堅稱，這些指控是抹黑行動的一部分，目的是消除他對馬哈蒂爾的政治威脅。

2004年底，馬哈蒂爾卸任總理一年後，馬來西亞最高法院推翻了雞姦罪裁決，釋放了安華。

崛起的反對派領導人和新指控

在安華獲釋後，他成為了一個新活躍的反對派事實上的領導人，該反對派在2008年選舉中表現強勁。

但在2008年，安華再次被控雞姦，他說這是政府試圖排擠他的又一次嘗試。

2012年1月，高等法院以缺乏證據為由，宣告安華無罪。

次年，他領導反對黨在選舉中達到了新高度，而那次選舉給執政聯盟國民陣線（Barisan Nasional）帶來了有史以來最糟糕的表現。

但安華的野心再次受挫。當他凖備參加2014年的州選舉時，他此前的無罪判決被推翻，他被送回監獄。

東山再起

一個出乎意料的轉折事件在2016年到來：安華的前競爭對手馬哈蒂爾宣佈復出，再次競逐總理。

當時已經92歲的馬哈蒂爾表示，他對時任總理、他的另一位曾經的門徒納吉布（Najib Razak）深陷的腐敗指控感到不滿。

鑒於安華在反對派支持者中仍頗受歡迎，為捲土重來，馬哈蒂爾與仍身陷囹圄的安華達成了一項不太可能的協議。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 馬哈蒂爾（中）曾經是安華的導師。

在一個廣為人知的時刻，兩人進行了一次曾難以想象的握手，標誌著一場非同尋常的政治聯合的開始。

馬哈蒂爾領導希望聯盟（Pakatan Harapan）在2018年具有里程碑意義的選舉中獲勝，結束了國陣連續61年掌權的局面。

新的希望聯盟將四個政黨結合在一起，組成了馬來西亞第一個真正的多民族聯合政府，得到了佔人口多數的馬來穆斯林，以及該國數量可觀的華裔和印度裔少數民族的支持。

再次拜相的馬哈蒂爾兌現了釋放安華的承諾，開始對其進行特赦。他還表示，他將在兩年內將權力移交給安華。

但隨著這位耄耋之年的老人不斷改變移交權力的目標，聯盟開始變得岌岌可危。在圍繞繼承問題的激烈內訌和馬來民族主義的再次崛起中，它開始瓦解。

2020年2月，馬哈蒂爾出人意料的辭職導致聯合政府的崩潰，使馬來西亞陷入前所未有的政治動蕩時期，安華再次空手而歸。

新政府垮台後，巫統重新掌權，穆希丁（Muhyiddin Yassin）被任命為新總理。

但就在一年多後，由於經歷了幾個月的政治動蕩，穆希丁在國會中失去了多數支持，他在疫情最嚴重時提出辭呈。

2022年10月，他的繼任者、巫統的伊斯邁爾·沙必裏（Ismail Sabri Yaakob）宣佈提前大選。當時，巫統在一系列補選中獲勝，因此相信他們可以再度掌權。

然而，安華的希盟在大選中獲得了最多席位，但未達到組建政府所需的簡單多數席位。在數天的僵局之後，馬來西亞最高元首宣佈委任安華為總理，25年的漫長等待終於結束。