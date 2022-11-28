中國新冠「清零」政策抗議蔓延到多個城市 出現更廣泛的政治訴求

2022年11月28日凌晨2点23分 最近更新： 4 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在北京，抗議者舉著白紙表達他們的不滿。

中國周六（11月26日）爆發了反對嚴格新冠「清零」措施的抗議活動，一直持續到第二天晚上，並蔓延到其他各大城市。

在一些城市，抗議逐漸演變成更廣泛的政治訴求。社交媒體上發佈的視頻顯示，有人高呼「習近平下台」「我們要自由、平等、民主、法治」等口號。

抗議發生在哪裏?

在首都北京和金融中心上海，抗議活動持續到深夜。

在中國西南城市成都、中部城市西安，以及三年前新冠疫情爆發的地方武漢，白天也發生了抗議活動。

發佈在社交媒體上的視頻顯示，數百名武漢居民走上街頭，一些抗議者被拍到推倒路障，並砸碎鐵門。

周六晚，在上海的抗議活動中，有人公開喊出了「習近平下台」和「共產黨，下台」等口號。

空白的橫幅和白紙代表什麼

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 上海民眾街頭高喊「習近平下台」，中國多地現反封控抗議

在周末的抗議活動中，有許多抗議者舉著空白的橫幅，或僅僅是一張A4紙，來表達不滿。

空白橫幅象徵這個國家的審查制度。有人因此將這場抗議稱作「A4白紙革命」。

中國社會對言論高度審查，針對政府及其領導人的批評會導致嚴重的懲罰。

目前尚不清楚中國政府會如何處理這場危機。

北京抗議活動持續到周日深夜

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 隨著抗議活動的升級，警方拉起了警戒線。

社交媒體上發佈的視頻顯示，該市的一條主要環路上聚集著大量人群。

視頻顯示，有人高呼口號，譴責中國嚴格的「清零」政策，並呼籲獲得自由。路過的汽車按著喇叭。

還有視頻顯示，一些抗議者在天橋上站成一排，手持白紙。大批警察基本平靜地站在那裏。

但幾小時後，視頻顯示增援部隊進入驅散人群。

BBC記者被捕：BBC表示極為關注

周日晚間，報道上海抗議活動的BBC記者愛德華·勞倫斯（Ed Lawrence）被中國當局逮捕並拘留。

BBC表示對他的遭遇極為關注。

根據BBC聲明，勞倫斯在被捕時遭到踢打。後來他被戴上手銬，關押了幾個小時才獲釋放。

一位發言人說，勞倫斯在履行其特派記者的職責時遭到攻擊，非常令人擔憂。

發言人還說，中國當局沒有對他的拘留作出可信的解釋或道歉。

這一系列抗議對中國領導者而言是巨大挑戰

——BBC駐北京記者麥笛文（Stephen McDonell）分析

圖像加註文字， 身穿熒光夾克的警察在上海一輛汽車旁與抗議者對峙。

異見表達在中國其實不罕見。

多年來，忽然爆發的反抗來源於各種議題——從有毒的污染到非法佔地，再到警察對社區民眾的不當對待等等。

但是，這一次不一樣。

這一次中國人心裏最迫切的是同一個問題，而且很多人對此已經受夠了——這導致了人們對政府新冠「清零」防疫政策的廣泛反彈。

反抗行動包括推倒那些用來執行社區距離的路障，還有如今在全國各城市和大學出現的這些大規模街頭示威。

在某種意義上，很難解釋在上海聽到人群高呼要求習近平下台，是多麼令人震撼。

在這裏，公開批評共產黨總書記是極度危險的行為。你可能會因此而坐牢。

在中國大陸，矛頭直指習近平的抗議實屬罕見

——BBC記者黃曉恩（Tessa Wong）發自新加坡

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 新疆烏魯木齊民眾走上街頭抗議封城

這最新一輪抗議的導火線是10個人的喪生，他們於上周四在中國西北部烏魯木齊市一個住宅區大火中遇難。

對於很多在最近幾個月都受到大面積封控影響的中國人來說，烏魯木齊的火災是一個噩夢般的景象——根據一些說法，遇難者被困在自己的寓所裏，無路可逃。

當局反駁這一說法，但是這並未能阻止憤怒和焦慮在公眾中間蔓延。

這成了日積月累的不滿到達的一個新臨界點。數以百萬計的人對於三年來的活動限制和日復一日的新冠病毒檢測感到厭倦。

這種憤怒蔓延到了中國的各個角落，從大城市到新疆、西藏這樣的偏遠地區，觸動到了從年輕學生、工廠工人到普通市民的社會各界。

隨著憤怒情緒升溫，反對新冠防疫政策的抗議變得越來越常見。

但是，過去這個周末的抗議裏，對於國家主席習近平如此眾多和直接的批評，在這樣的新常態中仍屬不尋常。

來自其他國家的聲援

圖像來源，Kerry Alexandra/BBC 圖像加註文字， 在倫敦，數百人周日晚間在中國大使館外舉行抗議。

周日晚，其他國家也發生了聲援中國人民的抗議活動，包括倫敦、墨爾本等地。

在倫敦，有幾百人在中國大使館外抗議。現場可見，很多人舉起白紙，還有抗議者舉起「不要文革要改革」、「烏魯木齊中路」、用英文寫的「停止迫害自己的人民」等標語。

一些人獻上鮮花，點燃蠟燭，紀念本周早些時候在西部城市烏魯木齊火災中死亡的人。

許多中國人將他們的死亡歸咎於嚴格的新冠「清零」政策，不過中國當局對此否認。

抗議活動是如何開始的?

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在南京，人們周六在當地的傳媒學院集會。

最近的抗議活動由一件具體事情引發——上周四，新疆烏魯木齊市的一棟公寓樓起火，造成10人死亡。

這一事件在網絡上激怒了人們，許多人稱烏魯木齊自8月初以來一直處於嚴格的新冠限制之下。

一名居民告訴BBC，住在大院裏的人基本上被禁止離開家。

當局現在承諾逐步取消新冠限制措施，但否認曾阻止人們逃離火災。