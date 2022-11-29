中英關係：蘇納克為何說「黃金時代」已經結束

57 分钟前

圖像來源，Reuters

英國首相蘇納克（Rishi Sunak，辛偉誠）表示，英中關係過往的「黃金時代」（Golden Era）已經終結。

蘇納克發表上任後首次外交政策演說強調，前十年英中兩國所謂的密切經濟關係是「天真的」。

蘇納克說，英國現在面對對競爭對手，需要用「穩健的實用主義」（​​robust pragmatism）取代過往一廂情願的戰略。但他亦警示說無須使用 「冷戰言論」，並補充說中國對全球的意義不容忽視。

自上個月接任保守黨領袖和英國首相以來，蘇納克一直面臨著來自保守黨後座議員之壓力，要求他對中國採取更強硬的立場。

事實上，自蘇納克上台以來，他的中國立場，一直受到關注。在英國的華人社群，也十分關注他的中國政策，尤其是移居英國的香港示威者。

2019年，曾在中國大陸被拘留的前英國駐香港領事館員工鄭文傑，與香港國際關係學者沈旭暉對談時說，英國政壇一向是「屁股決定腦袋」，過去，蘇納克擔任財相時，「中英關係尚可，自然會爭取對方投資」。

但他表示，蘇納克之前競選保守黨黨魁期間已經拋出震撼彈，承諾關閉全英所有孔子學院，「是個明確的覺醒訊號，應該給予時間，讓他證明自己能回應新時代。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中英關係「黃金十年」的說法源於前首相卡梅倫（右）執政時期。

首次外交演說

在周末中國發生了反清零的示威活動後，蘇納克在倫敦市長宴會發表上述談話，

一名BBC攝影記者在上海報道此次抗議活動時被拘留。他在被捕時遭到警察的暴力相向，被關押了幾個小時才被釋放。

圖像加註文字， 埃德·勞倫斯（Ed Lawrence）是BBC在中國的記者。

蘇納克在這場有英國商界領袖和外交政策專家參與的宴會上說，面對國內示威，北京「選擇進一步鎮壓，包括襲擊一名BBC記者」。

他說：「我們認知到中國對我們的價值觀和利益構成了系統性的挑戰，隨著中國走向更加獨裁，這一挑戰變得更加嚴峻。」

他又表示英中關係的「黃金時代」已經結束，還有那種認為與西方的更多貿易會導致中國政治改革的 「天真想法」也結束了。

「黃金時代」

「黃金時代」這一說法是與前保守黨首相卡梅倫（David Cameron）過去領導下，希望與北京形成更緊密的經濟關係有關。但此後英中關係每況愈下。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 2008年8月，倫敦雙層巴士作為2012年奧運會主辦地的標誌出現在北京奧運會閉幕式上，象徵著英國和中國關係密切的開始。

蘇納克也強調，「我們不能簡單地忽視中國在世界事務中的重要性，包含對全球經濟穩定或氣候變化等問題。」

他又解釋，英國將與包括美國、加拿大、澳洲和日本在內的盟友合作，「管理這種激烈的競爭，包括通過外交和各種接觸。這意味著我們要站出來對抗我們的競爭對手，不是用華麗的辭藻，而是用強有力的實用主義。」

據報道，前任首相特拉斯（Liz Truss）原本計劃將中國重新歸類為對英國的「威脅」，作為其外交政策檢討的一部分。

蘇納克在演講中呼應了這個詞匯，亦即中國是一個 「系統性的挑戰」。他說，在新的一年裏會有更多檢討的細節出爐。

但他的演講中所謂的「穩健實用主義」路線，受到了前保守黨領袖伊恩·鄧肯·史密斯（​​Iain Duncan Smith）批評，他是推動採取對中更強硬路線的後座議員之一。他在《每日快報》上針對這場演講稱，北京已經成為「對我們英國和盟友的一個明確和現實的威脅」。

他又補充說：「我想知道，首相所謂的穩健的務實主義聽起來是否越來越像綏靖主義。」

工黨影子外交大臣雷米（David Lammy）則稱蘇納克的這次演講「像稀粥一樣薄」。他指責首相在中國問題上「顛三倒四」。

分析：蘇納克的對華關係定位到底是什麼？

BBC政治事務編輯克里斯·梅森 （Chris Mason）

中國是一個成長中的超級大國，與英國有著截然不同的世界觀和價值觀。

那麼唐寧街應該如何處理與北京的關係呢？

蘇納克作為首相就外交政策發表的首次重要演講中，表示他的做法不會是「宏大的修辭」，而是「穩健的實用主義」。

這到底是什麼意思？

蘇納克承認北京正在使用國家權力的所有槓桿，明確地在爭奪全球影響力，又表示，認為貿易會導致社會和政治改革的想法是「天真」的。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 2015年，中英關係「黃金時代」，卡梅倫和習近平在酒吧品嚐英國傳統美食炸魚和薯條，一人喝了一大杯黑啤酒。

談到所謂溫和作法，如果不特別指代任何人，那您可能還記得七年前，也就是四任英國首相之前，時任英國領袖卡梅倫在白金漢郡的一家酒吧接待中國國家主席習近平，雙方喝了一品脫啤酒。

當時，英國認為在經濟和外交上與北京接觸的最佳方式就是擴大兩國貿易關係。彼時財政大臣喬治·奧斯本（George Osborne）甚至提到兩國關係正在進入一個黃金時代——但現在，蘇納克直接而明確地說這個時代業已終結。

但與現實相比，蘇納克其實仍然希望讓這一關係升溫。

當蘇納克團隊計劃與習近平在今年G20峰會會面時，我們被提醒，英國首相甚至已經18個月沒有與中國國家主席通電話了。

但碰巧的是，蘇納克與習近平在今年G20會議中，原定的正式會晤被取消了。因為兩位領導人的行程都被落在波蘭的國境內的導彈所顛覆。取而代之的是，雙方快速的打了個招呼——但首相其實非常希望進行一次適當的會面。

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蘇納克的論點是，英國根本沒辦法忽視中國在全球事務中的重要性：「因為它與經濟穩定、氣候變化和糧食安全有關。」

簡而言之，他認為，除非與北京建立關係否則這些問題無法得到實質性解決。

此外，對手工黨將近幾任首相的這些與北京有高有低的互動關係，描述為政府「對中國的言論反覆無常」。

而這種新關係實際上會是什麼樣子呢？

首相黨內的批評者很快提出了自己的觀點。

蘇納克一位前任保守黨領袖伊恩·鄧肯·史密斯爵士便直接提出批判。他也是因批評中國對待維吾爾人的方式而被禁止進入中國的少數英國議員之一。

他認為首相在北京問題上變得更軟弱。

蘇納克承諾新的一年會在系統性檢討中對此給出更多細節，我們目前能夠知道的只是他對中國的描述：系統性挑戰。

但事實上，就目前而言，我們並不知道這種新外交戰略將帶來什麼實際效果。英國政府希望人們明白，國際關係就像任何人際關係一樣，是複雜而微妙的；在他們看來，二元方法不符合英國的利益。