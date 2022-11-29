推特廣告收入驟減 馬斯克對陣蘋果 兩大巨頭結怨的四個重點

本·德利科（Ben Derico）

BBC記者發自舊金山

41 分钟前

圖像來源，Reuters

埃隆·馬斯克（Elon Musk）表示，蘋果公司已經停止了在推特（Twitter）上的大部分廣告，並指責蘋果公司威脅要從應用商店中刪除推特。

馬斯克與蘋果公司的這場爭執源於他收購推特後制訂的內容審核計劃，由於許多公司對這樣的計劃有所擔憂，它們停止了在推特上的廣告投入，其中包括蘋果。

英國廣播公司BBC就馬斯克的講話請蘋果公司表態，但該公司沒有做出回應。

馬斯克怎麼說？

馬斯克說，推特的收入出現了「大規模」下降，並指責活動人士對廣告商施加壓力。

馬斯克在周一（11月28日）的一系列推文中，指責蘋果公司的「審查制度」，並批評蘋果公司的政策，包括對在應用程序商店購買產品收費。

馬斯克說: 「蘋果公司大多已經停止了在推特上的廣告」。他說：「他們討厭美國的言論自由嗎？」

馬斯克還宣稱蘋果威脅要把推特從應用商店中下架，卻沒有解釋原因。馬斯克在推特上直接向蘋果公司總裁庫克喊話問道：「這究竟是怎麼回事@tim_cook?」

推特廣告收入怎麼了？

馬斯克上個月以440億美元收購了推特，但由於一些公司停止了在推特投放廣告，他面臨壓力。

馬斯克曾表示，希望通過將推特驗證變成付費訂閲服務來賺錢，但目前推特的絕大部分收入來自廣告。

據《華盛頓郵報》報道，蘋果是推特上最大的廣告商，2022年第一季度在推特的廣告支出為4800萬美元。

包括早餐穀物品牌Cheerios的製造商通用磨坊（General Mills）和大眾汽車（Volkswagen）在內的跨國公司在最近幾周內停止了他們在推特的廣告支出。

監督網站媒體要事（Media Matters）上周報道說，由於擔心推特的發展方向，推特上一半的頂級廣告商已經撤回了他們在該平台上的廣告。

據美國科技網站The Verge報道，出於對蘋果公司「品牌安全」的擔憂，蘋果的媒體機構Omnicom建議這家硅谷巨頭企業暫停在推特上投放廣告。

蘋果如何左右推特？

BBC北美科技事務記者詹姆士·克雷頓（James Clayton）的分析：

馬斯克已經搞清楚誰真正掌握了左右社交媒體公司的權力。

這位億萬富翁不喜歡別人告訴他該怎麼做是出了名的。然而，在推特的問題上，蘋果手上握著所有的牌。

首先，正如其他人已經發現的那樣，誰能進入蘋果的應用程序商店，這只有蘋果公司自己說了算。如果蘋果公司想做的話，它可以不讓推特被下載到世界各地的蘋果手機上。這對推特將是一個毀滅性的打擊。

不僅如此，蘋果還可以對進入應用商店的特權隨意收取費用。對於像推特這樣的公司，它可以對應用商店內的選購收取15-30%的費用。

遊戲《堡壘之夜》的製作者Epic Games在美國法院已經對這種收費提出了質疑。2021年，該公司就蘋果對所謂「圍牆花園」——應用程序商店的佣金提起訴訟。

最後，蘋果有權停止在推特上投放廣告，而這是推特的重要收入來源。

馬斯克並不是第一個指出這種權力不對稱的人。（扎克伯格的）Meta公司多年來一直抱怨蘋果公司對其Instagram和臉書（Facebook）應用程序的支配地位。

現在馬斯克出現，讓蘋果公司又有了一個財大氣粗的對手。

蘋果應用程序商店影響力有多大？

馬斯克選擇與蘋果對壘，實際上參與了一場更加廣泛的辯論，即蘋果公司通過其應用程序商店對在線活動所擁有的影響力，而應用程序商店是蘋果手機用戶下載遊戲和其他應用程序的地方。

目前，推特計劃向用戶每月收取的費用，蘋果可以最高拿走三成之多。

就此，馬斯克在推特上發了一個表情包：岔路口上，一條路標寫著「交錢三成」，另一條路標寫著「抗爭」，在箭頭指向「抗爭」的方向，有輛汽車絕塵而去。

所有在應用程序商店上架的公司都必須遵守蘋果的規則並支付費用，否則將面臨下架或暫停購買。

去年，蘋果將社交媒體平台Parler從應用商店中暫停，稱該平台在消除仇恨言論方面做得不夠好。