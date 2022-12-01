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菲律賓的兒童性虐待事件因疫情攀升
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菲律賓的兒童性虐待事件因疫情攀升
57 分钟前
菲律賓現在已經成為世界上最大的兒童性剝削在線直播的案發地。
據聯合國兒童基金會稱，在新冠疫情封鎖後，該國報告的兒童性剝削在線直播事件在今年上升了約280%。
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