菲律賓的兒童性虐待事件因疫情攀升

菲律賓的兒童性虐待事件因疫情攀升

菲律賓現在已經成為世界上最大的兒童性剝削在線直播的案發地。

據聯合國兒童基金會稱，在新冠疫情封鎖後，該國報告的兒童性剝削在線直播事件在今年上升了約280%。