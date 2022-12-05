2022韋氏和柯林斯年度熱詞：「煤氣燈效應」和「持續危機」的背後

山姆·卡布拉爾 Sam Cabral

BBC駐華盛頓記者

12 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 《煤氣燈下》曾兩度被改編成電影搬上屏幕。

當英國劇作家帕特里克·漢密爾頓（Patrick Hamilton）在1938年寫作《煤氣燈下》這一劇本時，他可能沒有想到這一詞在21世紀將被使用的頻率。

美國歷史最悠久的字典出版商梅裏厄姆-韋伯斯特公司（簡稱韋氏詞典，Merriam-Webster）把「gaslighting」（煤氣燈效應）評選為2022年的年度熱詞。

韋氏字典表示，2022年人們在其網站搜索這一詞的次數激增了1740%。

什麼是「煤氣燈效應」？

Gaslighting這一英文詞的字面翻譯是煤氣燈效應。它通常指為了自己的利益而故意嚴重誤導他人的行為或做法。

它通過心理操控形式，使受害人逐漸開始懷疑自己，使其質疑自己的記憶力、感知力或判斷力，其結果導致受害者的認知失調和其他變化。

韋氏詞典在最近發表的一份聲明中說，「在這個『假新聞』、陰謀論、推特噴子以及深度造假滿天飛的錯誤和虛假信息時代，煤氣燈效應脫穎而出，成為我們時代的熱搜詞。」

該公司特約編輯對美聯社表示，奇怪的是，人們對這一詞的搜索興趣並非受到任何單一事件的驅動。

索科羅斯基告訴美聯社，2022年的每一天都有人會上網查閲這一詞匯。

「煤氣燈效應」為什麼上榜？

「煤氣燈效應」一詞來自於漢密爾頓創作的維多利亞時代的一部劇，講述的是倫敦一對中產夫婦基於謊言和欺騙的婚姻生活。

故事主角傑克·曼寧漢（Jack Manningham）試圖讓妻子寶拉（Bella）相信自己瘋子，包括稱她憑空想象家中的煤氣燈忽明忽暗。

該劇曾先後兩次被搬上銀幕，分別是1940年在英國，以及1944年在美國。

其中，美國版本由著名影星英格麗·褒曼（Ingrid Bergman）主演，她為此也奪得了兩項奧斯卡金像獎。

該影片也被列入美國國家影片登記表（US National Film Registry）中保存，作為一部具有「文化、歷史，或是美學重要意義」的作品。

正如韋氏詞典所指出的那樣，雖然這一詞在20世紀主要用於指心理操控手段，但其現代用法主要受到「用於誤導人們的渠道和技術大量增加」而驅動的，特別是在個人層面及政治背景中。

韋氏詞典本年度前十名熱詞還包括：

寡頭（oligarch）;

奧密克戎（omicron）；

編纂（codify）

性少數群體（LGBTQIA），是女同性戀（Lesbian）、男同性戀（Gay）、雙性戀（Bisexual）、跨性別（Transgender）、酷兒（Queer 或Questioning）、間性人（Intersex）、無性戀（Asexual）的英文首字母縮略字。

先知先覺（sentient）

肥沃的（loamy）

突襲或打劫（raid）

王后 (queen consort)

英國年度熱詞「持續危機」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 英國前首相約翰遜曾陷入派對門醜聞

2022年度，佔據英國《柯林斯詞典》（Collins Dictionary）本年度熱搜詞榜首的是permacrisis（持續危機，或長久危機）。

記者說，這個詞用來描述生活在充斥著戰爭、通脹和政治動蕩年代的人們的心情和感受。

柯林斯學習部負責人比爾克羅夫特（Alex Beercroft）說，「持續危機」一詞概括了對許多人來說，2022年這一年究竟有多麼糟糕。

其他上榜的熱詞還包括：

Carolean：這裏指英國查爾斯統治的新時代

Kyiv：烏克蘭首都基輔

Lawfare: 法律戰

Partygate: 派對門

Quiet quitting: 職場躺平

Splooting: 指腹部平躺，雙腿伸直的動作

Sportswashing:體育洗白

Vibe shift: 氛圍轉變

Warm bank: 取暖銀行

為什麼是「持續危機」？

登上柯林斯熱搜榜的另外一個詞是「職場躺平」 Quiet quitting，又被譯作「靜默辭職」。

這個詞的意思是形容人們為了表示抗議或為了改善工作/生活平衡、只完成工作範圍內內的基本職責。

比爾克羅夫特說：「語言是社會和更廣闊的世界正在發生的事情的一面鏡子，今年面臨著一個又一個挑戰。」

他說，「經歷了英國脫歐、疫情大流行、惡劣天氣、烏克蘭戰爭、政治動蕩、能源緊縮和生活成本上漲危機」，不難理解人們為什麼會感覺自己「持續處於一種充滿不穩定和擔憂的狀態」。