2022韋氏和柯林斯年度熱詞：「煤氣燈效應」和「持續危機」的背後
- 山姆·卡布拉爾 Sam Cabral
- BBC駐華盛頓記者
當英國劇作家帕特里克·漢密爾頓（Patrick Hamilton）在1938年寫作《煤氣燈下》這一劇本時，他可能沒有想到這一詞在21世紀將被使用的頻率。
美國歷史最悠久的字典出版商梅裏厄姆-韋伯斯特公司（簡稱韋氏詞典，Merriam-Webster）把「gaslighting」（煤氣燈效應）評選為2022年的年度熱詞。
韋氏字典表示，2022年人們在其網站搜索這一詞的次數激增了1740%。
什麼是「煤氣燈效應」？
Gaslighting這一英文詞的字面翻譯是煤氣燈效應。它通常指為了自己的利益而故意嚴重誤導他人的行為或做法。
它通過心理操控形式，使受害人逐漸開始懷疑自己，使其質疑自己的記憶力、感知力或判斷力，其結果導致受害者的認知失調和其他變化。
韋氏詞典在最近發表的一份聲明中說，「在這個『假新聞』、陰謀論、推特噴子以及深度造假滿天飛的錯誤和虛假信息時代，煤氣燈效應脫穎而出，成為我們時代的熱搜詞。」
該公司特約編輯對美聯社表示，奇怪的是，人們對這一詞的搜索興趣並非受到任何單一事件的驅動。
索科羅斯基告訴美聯社，2022年的每一天都有人會上網查閲這一詞匯。
「煤氣燈效應」為什麼上榜？
「煤氣燈效應」一詞來自於漢密爾頓創作的維多利亞時代的一部劇，講述的是倫敦一對中產夫婦基於謊言和欺騙的婚姻生活。
故事主角傑克·曼寧漢（Jack Manningham）試圖讓妻子寶拉（Bella）相信自己瘋子，包括稱她憑空想象家中的煤氣燈忽明忽暗。
該劇曾先後兩次被搬上銀幕，分別是1940年在英國，以及1944年在美國。
其中，美國版本由著名影星英格麗·褒曼（Ingrid Bergman）主演，她為此也奪得了兩項奧斯卡金像獎。
該影片也被列入美國國家影片登記表（US National Film Registry）中保存，作為一部具有「文化、歷史，或是美學重要意義」的作品。
正如韋氏詞典所指出的那樣，雖然這一詞在20世紀主要用於指心理操控手段，但其現代用法主要受到「用於誤導人們的渠道和技術大量增加」而驅動的，特別是在個人層面及政治背景中。
韋氏詞典本年度前十名熱詞還包括：
- 寡頭（oligarch）;
- 奧密克戎（omicron）；
- 編纂（codify）
- 性少數群體（LGBTQIA），是女同性戀（Lesbian）、男同性戀（Gay）、雙性戀（Bisexual）、跨性別（Transgender）、酷兒（Queer 或Questioning）、間性人（Intersex）、無性戀（Asexual）的英文首字母縮略字。
- 先知先覺（sentient）
- 肥沃的（loamy）
- 突襲或打劫（raid）
- 王后 (queen consort)
英國年度熱詞「持續危機」
2022年度，佔據英國《柯林斯詞典》（Collins Dictionary）本年度熱搜詞榜首的是permacrisis（持續危機，或長久危機）。
記者說，這個詞用來描述生活在充斥著戰爭、通脹和政治動蕩年代的人們的心情和感受。
柯林斯學習部負責人比爾克羅夫特（Alex Beercroft）說，「持續危機」一詞概括了對許多人來說，2022年這一年究竟有多麼糟糕。
其他上榜的熱詞還包括：
- Carolean：這裏指英國查爾斯統治的新時代
- Kyiv：烏克蘭首都基輔
- Lawfare: 法律戰
- Partygate: 派對門
- Quiet quitting: 職場躺平
- Splooting: 指腹部平躺，雙腿伸直的動作
- Sportswashing:體育洗白
- Vibe shift: 氛圍轉變
- Warm bank: 取暖銀行
為什麼是「持續危機」？
登上柯林斯熱搜榜的另外一個詞是「職場躺平」 Quiet quitting，又被譯作「靜默辭職」。
這個詞的意思是形容人們為了表示抗議或為了改善工作/生活平衡、只完成工作範圍內內的基本職責。
比爾克羅夫特說：「語言是社會和更廣闊的世界正在發生的事情的一面鏡子，今年面臨著一個又一個挑戰。」
他說，「經歷了英國脫歐、疫情大流行、惡劣天氣、烏克蘭戰爭、政治動蕩、能源緊縮和生活成本上漲危機」，不難理解人們為什麼會感覺自己「持續處於一種充滿不穩定和擔憂的狀態」。
柯林斯詞典編纂者說，榜單上還有幾個詞與這些危機有關。