烏克蘭戰爭：和平談判的時機來到了嗎？

保羅·亞當斯（Paul Adams）

BBC外交事務記者

32 分钟前

圖像來源，REUTERS 圖像加註文字， 西方官員則堅信談判的時機還沒有到來。他們認為，莫斯科並沒有表示進行有意義談判的認真意願。

美國拜登（Joe Biden）說他願意與普京 （Vladimir Putin）坐下來「看看他有什麼想法」; 而德國總理肖爾茨（蕭茲 Olaf Scholz ）與這位俄羅斯領導人在電話中長談了一小時，這些舉動意味著什麼？

這當然不意味著高級別的和平談判即將開始。

正如拜登自己說的，唯有當莫斯科表明願意結束在烏克蘭的戰爭，這個和談才有可能，而這當然還沒有發生。

克里姆林宮抱怨，白宮不承認俄羅斯9月底吞併烏克蘭部分地區後， 對這些地方擁有的主權，也怨西方向烏克蘭提供的武裝支援，並認為他們要對基輔的「堅決不妥協」負責。這些都不表明戰爭已經處於突破的邊緣。

但是，隨著戰爭拖入第9個月，烏克蘭的寒冬將至， 日後可能會有更多死亡、破壞和痛苦。

因此，何時該開啟和平談判的問題不斷出現。

美國參謀長聯席會議主席米利將軍（Gen Mark Milley）最近的發言表明，各方該抓住與俄國談判的時機，這引起外界對於美國政府內部可能出現分歧的猜測。此後，美國官員和西方領導人普遍堅信，該由烏克蘭自己決定何時及如何與莫斯科談判。

法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)近日在白宮與拜登會面時說：「我們須尊重烏克蘭人，由他們決定就其領土進行談判的時間和條件。」

私下裏西方官員則堅信，談判的時機還沒有到來。他們認為，莫斯科並沒有認真表達開展有意義談判的意願。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 法國總統馬克龍近日在白宮與拜登站在一起發言說須尊重烏克蘭人決定他們就其領土進行談判的時間和條件。

此外，在戰場上，因為烏克蘭在軍事上處於領先地位，而俄羅斯正面臨著多重挑戰。人們隱隱約約地感覺到，西方覺得俄軍在未來幾個月中的地位將比現在更脆弱。

一位西方高級外交官最近說：「會有一個談判的時刻，但我感覺現在不是合適時候。」

他又說，目前西方的工作是繼續在軍援烏克蘭， 「使他們處於最佳狀態，無論何時都是如此」。

官員們都極不願意談及將何時進行談判。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 烏克蘭戰爭：俄軍撤離之後的赫爾松

但是，如果烏克蘭在未來幾個月繼續贏回領土，相關辯論將變得更加激烈：烏克蘭的西方盟友凖備在多大程度上繼續支持基輔的戰爭目標呢？

因為，回到今年2月24日普京發動全面入侵，保住當時兩國的線界是一回事；而鼓勵烏克蘭人越過2月24日的界線，奪回俄羅斯在2014年併吞的領土，亦即克里米亞和頓巴斯（Donbas）的大部分地區則是另一回事。

無論如何，低調的溝通渠道確實在繼續。包括五角大樓和俄羅斯國防部，或中情局局長伯恩斯（William Burns）和他在莫斯科的對口納裏什金（Sergei Naryshkin）。