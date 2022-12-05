新加坡廢除同性性行為禁令 同志團體回憶過往黑暗歷史

黃曉恩（Tessa Wong）

BBC記者

30 分钟前

圖像來源，BBC/Tessa Wong 圖像加註文字， 新加坡海濱公園（Esplanade Park），王賢勤和同好曾經被警察抓住的地方。

站在新加坡靜謐的海濱公園（Esplanade Park）裏，王賢勤 （Russel Heng）指著他曾經被警察抓住的地方--原因只有一個： 他是同性戀。

這裏看起來與任何其他綠樹成蔭的角落一樣。但是，在1980年代，在互聯網和交友軟體Grindr出現之前，在這個視同性戀為罪犯的國家，這地方是個受歡迎的同性戀者聚集點。

身為劇作家和活動家的王賢勤回憶說，此地被稱為 「五棵樹腳」（the Feet of Five Trees），高聳入天的樹熱帶樹提供了掩護和隱秘性。

「當晚我們正在四處走來走去。突然有人發出很大的聲音。是一個便衣警察，正向我們咆哮。」

我們被迫排成一排，警察嚴厲地喝斥我們說：「你們應該為自己感到丟臉。」

「我們當時只是在公園裏散步，但這讓我們在心理上感覺到，也許你做錯了什麼......這基本上就是霸凌，」王賢勤說。

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黑暗歷史

事實上，數十年來，新加坡承襲了英國殖民時期的一條有爭議法條377A。該法禁止兩個男人之間的性行為。

當局辯稱，法令反映新加坡公眾對同性戀並不接受的看法。

但上周，議會就廢除了該法律

隨著該國《刑事法典》377A法條的廢除，新加坡也告別了現在鮮有人提及的一段該國的黑暗歷史。

當時，男同性戀者不僅面臨強烈的社會污名，甚至還被當局主動列為整肅目標。當晚，在海濱公園，王先生和其他男子只受到了警告就被釋放了。但是，其他人就沒有這麼幸運了。

因為，幾十年來，新加坡警員時常針對同性戀者夜店，海灘和公園等據點進行所謂的 「反同性戀 」突擊檢查。

這通常包括使用有爭議的「誘捕手段」，即讓冒充同性戀的警察光顧這樣的場所，並迅速逮捕與他們「接觸」的任何人。

被捕者通常會被指控為性交易、猥褻或不雅行為。新加坡的大報紙會刊登這些人被捕的細節，列出他們的姓名、年齡和職業。

多數人被罰款或在監獄服刑幾個月。

但在1993年的一次特殊逮補中，因為其地點被稱為 「堡壘路突襲」（the Fort Road Raid）的執法行動中有數名男子被捕，後被判處接受該國惡名昭彰的嚴厲懲罰：鞭刑（caning）。

後來， 相關指控上訴時被法院推翻。審理案件的法官當時指出，這些男子被逮捕和指控的方式 「令人不安」。

不過，對許多新加坡男同性戀者來說，這些突襲行動都發出了一個明確的信息：他們的存在是不被允許的。

雖然在國家嚴格控制的新加坡，反同暴力並不常見，但社區中的許多人害怕向親友和更廣泛的社會公開出櫃。

「你總是不得不偷偷摸摸的，你總是害怕被人盯著看，」現年71歲的王先生告訴BBC。 「那是當時我們作為同性戀者生活的一部分。」

逐漸開放

到了2000年代，警方突擊檢查有所減少。曾經是禁忌話題的同性戀在社會變得越來越公開。

2007年，在一次有里程碑意義的關於377A的議會辯論中，新加坡政府承諾，雖然它將保留該法條但不會執行它。 這是在新加坡人慢慢變得更加接受性少數（LGBTQ）族群時採取的舉措。

最近的一項調查顯示，雖然該國仍有相當多的人認為同性戀是 「錯誤的」，但對同性戀權利的支持亦在攀升。

現在， 這個城市國家有了一個繁榮的LGBT氛圍，有越來越多的LGBT友好組織在這裏成立。

譬如，儘管新加坡大規模集會和示威活動仍然極為罕見，但卻有粉紅點（Pink Dot）這樣一個該國有關性少數權益的最大的民間集會，每年都吸引了成千上萬的支持者到來。

隨著更多的游說團體和支持社群的出現，在新加坡有關性少數權益的倡議已經變得越來越常見，這與同性戀權利組織甚至難以存在的過去十分不同。

王賢群是該國最古老的同志團體之一 「我等之輩 」（People Like Us）的創始成員。該組織在1990年代曾兩次被該國政府拒絕註冊為公民社團。

王先生回憶稱，在早期，他們受到新加坡政府的嚴密監控，便衣警察旁聽他們的公開談話和會議，並在事後確認發言者的身份。

「現在一些年輕人，他們出生在「粉紅點」成為既定事實的年代。他們會把它當作一個社會景觀，認為同性戀一直以來都沒有遇過問題。他們不知道以前的這個時代，」王先生告訴記者。

歷史導覽

而最近有些人想改變這種狀況。

最近，一群遊客在一名34歲的導覽者唐文豪(Isaac Tng)的帶領下，在新加坡市中心的街道上進行了一次獨特的旅行。

圖像來源，BBC/Tessa Wong 圖像加註文字， 一群遊客在一名34歲的導覽者唐文豪的帶領下，在新加坡市中心的街道上進行了一次獨特的旅行。

站在新加坡河畔，他向這些遊客介紹19世紀的中國男性移民賣淫的歷史。下一站是棟不起眼的辦公樓，裏面曾有是新加坡的第一個同性戀桑拿房（三溫暖）。後來，他們被帶到一家高檔的山頂餐廳，那裏亦是過去受歡迎的同性戀社交地點。

唐先生的導覽吸引了異性戀和同性戀者參與。他向記者解釋，缺乏對377A法令的認識，造成其中一個後果是有些人並不真正關心：「因為他們從來沒有受到過這種影響。」

唐文豪補充說，隨著近年來人們對377A法案的關注，包括推翻它的法律嘗試，「人們現在對LGBT的歷史有了更大的興趣和更多的好奇心」， 儘管相關 「資源仍然很少」。

圖像來源，BBC/Tessa Wong 圖像加註文字， 隨著377A法令的廢除，該法令正式成為過去。但許多LGBT人士在慶祝時也仍然很謹慎。

隨著377A法令的廢除，該法令正式成為過去。但是，許多LGBT人士即使在慶祝時也仍然很謹慎。

因為在廢除法律的同時，立法者投票修改了憲法，暫時排除了同性戀婚姻的可能性。

在投票中，新加坡國會議員們還表達了對 「好戰的同性戀者 」和宗教自由受到侵蝕之擔憂。但該國LGBT權利團體則稱這些指控為 「毫無根據的言論和恐懼」。

「其中一些領袖們對廢除377A是不情願的。我認為這意味著將來有關同性戀權利將變得更加敏感。因此我感覺更像是一種妥協，而非一個巨大的里程碑，」唐文豪告訴BBC。

王賢勤說： 「我很開心它發生了。但我也沒有感到特別高興，因為畢竟花了這麼長時間。」 他又說， 一位同性戀友人將這情況形容得甚好：「這就像一杯美味的熱咖啡被留在桌上。」