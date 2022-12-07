印尼新法禁婚外性行為及未婚同居 對外國遊客有影響嗎

蒂凡妮·維爾特默（Tiffany Wertheimer）

BBC記者

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 有擔心指這一新法律會重創剛剛開始復蘇的印尼旅遊業。

印度尼西亞的旅遊從業者仍在努力從新冠疫情的毀滅性影響中恢復。現在該國議會通過了新法律，一些人擔心這可能會重新將遊客拒之門外，因為婚外性行為將被視為非法。

這項備受爭議的法律還禁止未婚伴侶同居，限制政治和宗教自由，批評者將其稱為人權「災難」。雅加達本周出現抗議活動，預計這些法律將在法庭上受到挑戰。

新的刑法條款將在三年內生效，適用於印尼人和居住在該國的外國人，包括遊客。

鄰近的澳大利亞對此進行了廣泛報道，一些報紙將其稱為「巴厘島性交禁令」。

印尼經濟嚴重依賴澳大利亞遊客，在疫情前，澳大利亞是印尼最大遊客來源國。每個月都有成千上萬的人飛往熱帶島嶼巴厘島，享受溫暖的天氣，享受廉價的星牌啤酒（Bintang），參加通宵海灘派對。

巴厘島婚禮相當常見，每年還有數千名澳大利亞畢業生飛往巴厘島慶祝高中畢業。

對許多澳大利亞年輕人來說，巴厘島之旅被視為成人禮。還有一些人一年去幾次，享受快速、廉價的旅行。

但是，在多年來只是傳聞的新法律即將成為現實的消息一傳出，對未來旅行的懷疑就開始了。

在專門研究印尼旅遊業的臉書頁面上，用戶試圖弄懂這些變化，以及它們對外國遊客的意義。

一些人表示，他們將帶著結婚證開始旅行，而另一些未婚人士表示，如果這項法律意味著他們不能與伴侶一起住酒店，他們將去其他地方。

巴厘島旅遊社區（Bali Travel Community）的一位用戶說：「你要靠賄賂才能出去。」

「毀了巴厘島旅遊業的好辦法，」另一個人寫道，而其他人則認為這是不可能執行的「嚇唬戰術」。

根據這項新法律，被發現發生性關係的未婚情侶最高可被監禁一年，而同居的情侶最高可被監禁六個月。

批評人士說，度假者也可能陷入困境。

人權觀察組織高級研究員安德烈亞斯·哈索諾（Andreas Harsono）對澳大利亞廣播公司表示：「假設一名澳大利亞遊客的男朋友或女朋友是當地人。」

「隨後，當地人的父母或兄弟姐妹向警方報案。這將是一個問題。」

遊客們被告知不用太擔心，因為警方只會在家庭成員投訴的情況下進行調查，比如嫌疑人的父母、配偶或孩子。

但哈索諾表示，這本身就是危險的，因為它為「選擇性執法」打開了大門。

「這意味著它只會針對特定目標實施，」他對澳大利亞廣播公司表示。

「可能是酒店，可能是外國遊客，讓某些警察可以索取賄賂，讓某些政客可以利用褻瀆法來監禁他們的對手。」他說。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 旅遊勝地巴厘島的一家夜店

「澳大利亞人不應擔心」

儘管網上的許多討論反映了澳大利亞人「老兄別擔心」的態度，但仍有一股強烈的擔憂暗流。

澳大利亞人非常清楚，與印尼當局發生衝突是多麼嚴重的事情，即使是相對輕微的犯罪。

印尼司法部的一名發言人試圖平息人們的擔憂，他暗示遊客的風險較小，因為向警方投訴的人很可能是印尼人。

「這意味著澳大利亞（遊客）不必擔心。」澳大利亞新聞網站WAToday.com引述阿爾伯特·艾里斯（Albert Aries）說。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2022年9月的巴厘島

但是巴厘島的旅遊業不能再遭受又一次打擊了。該國從疫情中恢復緩慢，許多企業和家庭仍在努力挽回損失。

總部位於珀斯的非政府組織印度尼西亞研究所（Indonesia Institute）的數據指出，2019年，前往巴厘島旅遊的澳大利亞遊客達到創紀錄的123萬人次。

相比之下，數據平台Statista的記錄顯示，2021年，由於疫情，全年只有51名外國遊客到訪該島。

不過，印度尼西亞的旅遊業正在恢復。2022年7月，印度尼西亞國家統計局記錄超過47萬名外國遊客抵達該國，這是自去年10月放鬆新冠疫情限制措施以來的最高數字。

人權觀察亞洲副主任菲爾·羅伯遜（Phil Robertson）在推特上說，新法律將"搞砸巴厘島的旅遊業"。

「我真的很依賴旅遊業」

一位名叫約曼（Yoman）的導遊自2017年起一直在巴厘島工作，他告訴BBC，新法律對整個印尼的影響可能"非常嚴重"，尤其是在巴厘島。

「我非常非常擔心，因為我真的依賴旅遊業。」他說。

巴厘島歷史上發生過很多事件，包括人為和自然災害，都影響了該島的遊客人數。

「海灣戰爭、巴厘島爆炸案、火山爆發、塞梅魯山（火山）、林查尼山（火山），然後是新冠疫情。巴厘島的旅遊業很容易受到影響。」約曼說。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 巴厘島

但印尼政府已採取了一些措施，嘗試吸引外國人回到它平和美麗的海岸。

就在幾周前，它宣佈了一個誘人的新簽證選項，允許人們在島上居住長達10年。

當然，受影響的不僅僅是來自澳大利亞的遊客。

加拿大旅遊博主梅麗莎·吉魯（Melissa Giroux） 2017年曾搬到巴厘島生活了18個月，她告訴BBC，在討論多年後，這項法律竟然通過了，她感到「震驚」。

「一旦法律實施，許多遊客寧願去別的地方，也不願冒著坐牢的風險，」吉魯說。她是博客「一個壞了的背包」（A Broken Backpack）的作者。