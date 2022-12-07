印尼新法禁婚外性行為及未婚同居 對外國遊客有影響嗎

  • 蒂凡妮·維爾特默（Tiffany Wertheimer）
  • BBC記者
People hang out during evening hours at Seminyak Beach. Tourism in Indonesia is picking up after the covid 19 pandemic. The government has attempted to revive tourism by lowering or removing all entry requirements for foreign tourists

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有擔心指這一新法律會重創剛剛開始復蘇的印尼旅遊業。

印度尼西亞的旅遊從業者仍在努力從新冠疫情的毀滅性影響中恢復。現在該國議會通過了新法律，一些人擔心這可能會重新將遊客拒之門外，因為婚外性行為將被視為非法。

這項備受爭議的法律還禁止未婚伴侶同居，限制政治和宗教自由，批評者將其稱為人權「災難」。雅加達本周出現抗議活動，預計這些法律將在法庭上受到挑戰。

新的刑法條款將在三年內生效，適用於印尼人和居住在該國的外國人，包括遊客。

鄰近的澳大利亞對此進行了廣泛報道，一些報紙將其稱為「巴厘島性交禁令」。

印尼經濟嚴重依賴澳大利亞遊客，在疫情前，澳大利亞是印尼最大遊客來源國。每個月都有成千上萬的人飛往熱帶島嶼巴厘島，享受溫暖的天氣，享受廉價的星牌啤酒（Bintang），參加通宵海灘派對。

巴厘島婚禮相當常見，每年還有數千名澳大利亞畢業生飛往巴厘島慶祝高中畢業。

對許多澳大利亞年輕人來說，巴厘島之旅被視為成人禮。還有一些人一年去幾次，享受快速、廉價的旅行。

但是，在多年來只是傳聞的新法律即將成為現實的消息一傳出，對未來旅行的懷疑就開始了。

在專門研究印尼旅遊業的臉書頁面上，用戶試圖弄懂這些變化，以及它們對外國遊客的意義。

一些人表示，他們將帶著結婚證開始旅行，而另一些未婚人士表示，如果這項法律意味著他們不能與伴侶一起住酒店，他們將去其他地方。

巴厘島旅遊社區（Bali Travel Community）的一位用戶說：「你要靠賄賂才能出去。」

「毀了巴厘島旅遊業的好辦法，」另一個人寫道，而其他人則認為這是不可能執行的「嚇唬戰術」。

根據這項新法律，被發現發生性關係的未婚情侶最高可被監禁一年，而同居的情侶最高可被監禁六個月。

批評人士說，度假者也可能陷入困境。

人權觀察組織高級研究員安德烈亞斯·哈索諾（Andreas Harsono）對澳大利亞廣播公司表示：「假設一名澳大利亞遊客的男朋友或女朋友是當地人。」

「隨後，當地人的父母或兄弟姐妹向警方報案。這將是一個問題。」

遊客們被告知不用太擔心，因為警方只會在家庭成員投訴的情況下進行調查，比如嫌疑人的父母、配偶或孩子。

但哈索諾表示，這本身就是危險的，因為它為「選擇性執法」打開了大門。

「這意味著它只會針對特定目標實施，」他對澳大利亞廣播公司表示。

「可能是酒店，可能是外國遊客，讓某些警察可以索取賄賂，讓某些政客可以利用褻瀆法來監禁他們的對手。」他說。

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旅遊勝地巴厘島的一家夜店

「澳大利亞人不應擔心」

儘管網上的許多討論反映了澳大利亞人「老兄別擔心」的態度，但仍有一股強烈的擔憂暗流。

澳大利亞人非常清楚，與印尼當局發生衝突是多麼嚴重的事情，即使是相對輕微的犯罪。

印尼司法部的一名發言人試圖平息人們的擔憂，他暗示遊客的風險較小，因為向警方投訴的人很可能是印尼人。

「這意味著澳大利亞（遊客）不必擔心。」澳大利亞新聞網站WAToday.com引述阿爾伯特·艾里斯（Albert Aries）說。

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2022年9月的巴厘島

但是巴厘島的旅遊業不能再遭受又一次打擊了。該國從疫情中恢復緩慢，許多企業和家庭仍在努力挽回損失。

總部位於珀斯的非政府組織印度尼西亞研究所（Indonesia Institute）的數據指出，2019年，前往巴厘島旅遊的澳大利亞遊客達到創紀錄的123萬人次。

相比之下，數據平台Statista的記錄顯示，2021年，由於疫情，全年只有51名外國遊客到訪該島。

不過，印度尼西亞的旅遊業正在恢復。2022年7月，印度尼西亞國家統計局記錄超過47萬名外國遊客抵達該國，這是自去年10月放鬆新冠疫情限制措施以來的最高數字。

人權觀察亞洲副主任菲爾·羅伯遜（Phil Robertson）在推特上說，新法律將"搞砸巴厘島的旅遊業"。

「我真的很依賴旅遊業」

一位名叫約曼（Yoman）的導遊自2017年起一直在巴厘島工作，他告訴BBC，新法律對整個印尼的影響可能"非常嚴重"，尤其是在巴厘島。

「我非常非常擔心，因為我真的依賴旅遊業。」他說。

巴厘島歷史上發生過很多事件，包括人為和自然災害，都影響了該島的遊客人數。

「海灣戰爭、巴厘島爆炸案、火山爆發、塞梅魯山（火山）、林查尼山（火山），然後是新冠疫情。巴厘島的旅遊業很容易受到影響。」約曼說。

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巴厘島

但印尼政府已採取了一些措施，嘗試吸引外國人回到它平和美麗的海岸。

就在幾周前，它宣佈了一個誘人的新簽證選項，允許人們在島上居住長達10年。

當然，受影響的不僅僅是來自澳大利亞的遊客。

加拿大旅遊博主梅麗莎·吉魯（Melissa Giroux） 2017年曾搬到巴厘島生活了18個月，她告訴BBC，在討論多年後，這項法律竟然通過了，她感到「震驚」。

「一旦法律實施，許多遊客寧願去別的地方，也不願冒著坐牢的風險，」吉魯說。她是博客「一個壞了的背包」（A Broken Backpack）的作者。

「我甚至還沒考慮那些來巴厘島參加派對的單身人士，也沒考慮那些在旅行中戀愛的人。」