美國中期選舉：民主黨贏得喬治亞州決選 掌控參議院意味著什麼

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圖像來源，EPA 圖像加註文字， 民主黨人拉斐爾·沃諾克（Raphael Warnock）發表獲勝演說。

馬拉松式的美國中期選舉終於落下帷幕。民主黨取得參議院多數席位，這將使總統拜登在剩餘兩年的執政中更加容易。

美國總統拜登已經致電祝賀獲勝者。他在推特上表示，喬治亞州（Georgia，佐治亞州）的選民「為我們的民主挺身而出」，他們「把一個好人送回了參議院」。

這是在12月6日晚搖擺州喬治亞州決選（runoff election）後取得的最新進展。該州沒能在11月8日選舉日決定參議員席位的歸屬，兩位非裔候選人都離50%的支持率差了一點，因此選民進入了第二輪投票。

在這場勢均力敵的競選中，兩黨都投入了巨額資助，據報有數千萬美元。最終，民主黨人拉斐爾·沃諾克（Raphael Warnock）戰勝了共和黨人赫歇爾·沃克（Herschel Walker），成為該州首位贏得六年任期的非裔參議員。

獲勝的沃諾克將開始他的六年任期。

民主黨多數意味著什麼

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 一名男子在佐治亞州投票。

目前民主黨在參議院中取得了51個多數席位，共和黨是49席。

民主黨在11月的中期選舉中保住了關鍵搖擺州的席位，在參議院中佔據了多數。本次喬治亞州沃諾克的勝利給了民主黨一個額外席位。

副總統卡瑪拉·哈里斯（Kamala Harris）不再需要投下決勝的一票。美國憲法規定，副總統可以在平局的情況下投下一票，來決定控制權的最終歸屬。

在目前的格局下，民主黨能夠繞過共和黨的阻礙，控制權力強大的參議員委員會，使得拜登在行政和司法上的任命較為容易。

預計民主黨將加快步伐，任命自由派法官進入聯邦法院。

更重要的是，如果最高法院有大法官意外退休或去世，共和黨人將無法阻止拜登對這一席位提出人選。

進一步打擊特朗普

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 共和黨人赫歇爾·沃克（右）與特朗普（左）在2021年9月喬治亞州一次集會上握手。

共和黨人沃克的敗選對特朗普來說是一個新的打擊。他所支持的候選人中，大部分都沒能在中期選舉中獲勝。

沃克是一位前美國全國橄欖球聯盟（NFL）的球員，受到特朗普的支持。

這場競選一直抱受爭議。沃克面臨多項指控，他被指與多名女性育有子女，據稱他還花錢讓一名女友墮胎，儘管他本人對此予以否認。而共和黨的政策完全禁止墮胎。

沃克的失敗讓人質疑特朗普在政治上的判斷力。特朗普在三周前宣佈再次競選總統。

他的對手沃諾克是一位牧師，2005年開始在首府亞特蘭大的埃比尼澤浸信會教堂（Ebenezer Baptist Church）任職，馬丁·路德·金曾在這裏受洗。沃諾克是該教會歷史上最年輕的高級牧師，該教會已成為非裔美國人歷史上爭取民權的代名詞。

喬治亞州的轉變

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 喬治亞州選民祝賀沃諾克獲勝。

對於喬治亞州，沃諾克的獲勝意味著民主黨將在這裏繼續保持競爭力，並在2024年總統選舉時令民主黨候選人略佔優勢，以幫助獲得該州的16張選舉人團選票。

2020年，喬治亞州對拜登的獲勝起了關鍵作用，是該州自1992年比爾·克林頓以來首次傾向民主黨總統候選人。

喬治亞州非常保守。在今年的中期選舉中，共和黨人幾乎包攬了所有主要州一級的職位，包括州長一職，並控制了州立法機構。