烏克蘭戰爭：2022年末西方對俄國的石油制裁與中國和印度的作用

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 西方7國集團通過對俄油限價措施。

西方7國集團（G7）及其盟國已正式批准對俄羅斯石油價格設置上限，制裁俄國，但中國印度不參加，這一制裁能發揮多大效果？

2022年12月初，西方七國集團和澳大利亞發表聯合聲明表示，為了阻止莫斯科從石油出口中獲利，12月5日或不久後將設置俄羅斯出口原油價格上限。

聲明表示，此舉旨在「支持全球能源市場的穩定，並盡量減少俄羅斯侵略戰爭的負面經濟溢出效應，特別是對低收入和中等收入國家，這些國家已經不成比例地感受到了普京戰爭的影響」。

這一石油制裁是怎麼回事？世界各國反應如何？沒有俄國石油目前的大買家中國和印度配合，這一制裁能起到什麼效果？

制裁的內容和目的是什麼?

12月份G7發佈的價格上限協議是在歐盟範圍內禁止俄羅斯海上進口原油的禁令生效前幾天達成的，禁令也是在12月5日生效。

該計劃阻止參加的各國支付超過每桶60美元（57歐元; 48英鎊）的費用購買俄國石油產品。

簽署G7主導政策的國家將只被允許購買以價格上限或低於價格上限出售的海上運輸的石油和石油產品。

烏克蘭的西方盟國計劃拒絕為向不遵守價格上限的國家運送俄羅斯石油的油輪提供保險。這將使俄羅斯難以以高於該價格的價格出售石油。

七國集團財長在9月表示，他們限制俄羅斯原油價格的計劃將減少莫斯科的石油收入及其「為其侵略戰爭提供資金」的能力。

制裁的由來和歐洲內部爭議

G7國家集團早在9月份就提出了價格上限，旨在避免在國際石油價格飆升之際莫斯科乘機大筆獲利。

此前，歐洲內部就此有爭議，但最終談判達成一致。歐盟在說服波蘭支持後同意了價格上限。

據報道，歐盟原來希望將上限設定在65到70美元，但東歐的波蘭，立陶宛和愛沙尼亞拒絕了這一限制，認為太高。

華沙希望價格盡可能低，並在歐盟研究調整機制時堅持已見，該機制將隨著石油價格的變化將上限保持在市場價格以下。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 印度宣佈會從自身能源需要考慮，繼續進口俄國石油。

波蘭宣佈支持計劃，希望將俄油產品價格上限保持在比國際市場低5%的水平。

反應如何？

白宮國家安全委員會發言人約翰柯比對歐盟價格上限的協議表示歡迎，稱這將減慢俄羅斯總統弗拉基米爾普京的「戰爭機器」。

俄羅斯譴責該計劃，稱它不會向那些執行價格上限的國家供貨。

之後不久，俄國又宣佈西方上述石油限價並不能影響到該國在烏克蘭的軍事行動。

中國和印度

中國和印度作為俄國石油的大買家，並沒有支持西方的限制俄油價格的舉動。

數據顯示，2022年，俄國已經成為中國和印度最大石油供應國。中國對石油的需求雖然因為新冠封鎖措施和經濟放緩等雙重因素影響而下降，但中國仍然加大購買俄羅斯的石油。

2021年，俄油主要向歐洲出口。2022年3月，中國和印度從俄羅斯進口的石油總量已經超過了27個歐盟成員國進口俄油總量。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 俄國運油船抵達山東。

分析人士說，儘管俄羅斯肯定會感受到壓力，但俄羅斯向印度和中國等其他市場出售石油的舉措將部分減緩俄國的壓力。

中俄市場目前是俄羅斯原油的最大買家。

雖然德國外長訪問印度希望印度加入限制俄油協議，但印度外長蘇傑生公開表示，歐盟從俄國進口的石油量遠超印度。因此印度會從自身能源需要考慮，繼續進口俄國石油。