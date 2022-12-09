習近平訪問中東和G7對俄石油限價或給國際油價帶來波動

49 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 因擔心G7對俄羅斯原油價格設置新上限可能在未來幾個月擾亂全球供應，國際油價重新開始出現上漲

中國領導人習近平訪問沙特（沙烏地），參加首屆中國——阿拉伯峰會，受到隆重接待；幾乎同時，西方七國集團和澳大利亞發表聯合聲明對俄羅斯出口原油價格設置上限。

在中國與中東國家關係升溫、大手筆購買能源的時候，中國國內疫情防控開始解封、經濟開始恢復，再加上西方國對俄國的石油限價，這一些列事件會對世界油價以及最終各國物價和民生有什麼影響？

《華爾街日報》的評論說，在美國與沙特關係緊張以及烏克蘭戰爭加速全球權力重構的情況下，習近平沙特之行可能會加深全球第一大石油進口國和最大石油出口國之間的關係。

自從烏克蘭戰爭和世界油價暴漲後，以發展中國家為核心的世界主要石油生產國特別是歐佩克顯示出其對世界能源的控制影響力。

高油價在西方也傳導到經濟的方方面面，推動高通貨膨脹，生產開支增加，對全球經濟復蘇不利。

歐佩克對國際石油市場影響加大

主要是中東和非洲國家組成的歐佩克（石油輸出國組織OPEC）的13個成員國將對國際油價形成重大影響。

如今，歐佩克國家生產約30%的世界原油，每天約2800萬桶。歐佩克最大的單一石油生產國是沙特阿拉伯 ，每天生產超過1000萬桶。

但歐佩克對世界原油市場的影響絕不是30%。俄羅斯入侵烏克蘭時，國際原油價格飆升至最高每桶120美元以上，重要的原因之一是歐佩克拒絕美國和西方的要求增產。

以歐佩克為核心的歐佩克+（OPEC+）每月在維也納舉行會議，以決定將多少原油投放到世界市場上。

這是資源進口需求大國中國的領導人提升與阿拉伯國家關係的最重要原因之一。

而2022年10月份以來，當西方要求中東國家增產降價之際，歐佩克+石油集團卻同意每天減產200萬桶，白宮稱歐佩克此舉相當於在烏克蘭戰爭中與俄羅斯結盟。

阿拉伯的分析人士們指出，加強與中國的關係，也讓歐佩克可以待價而沽。主要產油國決定繼續削減產量以支撐價格，為未來價格上漲提供了基礎。

中國放棄清零

2022年11月上旬，中國剛開始放鬆嚴酷的新冠防疫清零政策後，包括石油在內的國際市場大宗商品價格已經出現過一波應聲大漲。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 政治分析師指出，中國需要海灣地區為其提供維持和加強其經濟增長和軍事機器以及成為世界大國所需的石油和天然氣資源

而到了12月上旬中國各地在民眾抗議下迅速開始廢除各種清零政策後，國際原油市場仍在觀望之中。

紐約原油市場一位不願透露姓名的分析人士向BBC中文表示，主要由於流通性較差，短期市場關注點停留在過度悲觀消極的情緒中，目前國際原油市場期貨價格比較低迷。

這位分析師表示，一旦中國正式放棄清零政策，原油市場價格短期內就有很大上升空間。

對中國來說，並不希望國際油價走向新高。2021至2022年，中國原油對外依存度仍高達72%。油價上漲推高了中國進口成本，並經由產業鏈傳導至終端，並且推高通脹水平，影響到經濟方方面面的運行。

沙特原油的最大買家是中國，中國採購量約佔沙特石油出口的1/4。

半島電視台高級政治分析師比沙拉說，中國需要海灣地區為其提供維持和加強其經濟增長和軍事機器以及成為世界大國所需的石油和天然氣資源。

中國也是俄國石油的大買家。西方的限制俄油價格的舉動不僅沒有得到中國的支持，也沒有得到被認為是民主國家的印度的支持。

西方7國對俄國的石油限價

2021年，俄油主要向歐洲出口。2022年3月，中國和印度從俄羅斯進口的石油總量已經超過了27個歐盟成員國進口俄油總量。俄國通過國際油價上漲大獲其利。

而亞洲一些煉油企業則對G7限制俄油價格的消息表示歡迎，認為這是從俄羅斯購買石油的機會。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 歐佩克的決定，歐美和中國經濟走向都將影響國際油價

在沒有歐佩克、中國和印度做為石油市場上的大賣家和大買家的支持下，西方7國集團對俄國的石油限價要打擊俄國在烏克蘭軍事行動的效果存疑。

因擔心G7對俄羅斯原油價格設置新上限可能在未來幾個月擾亂全球供應，國際油價重新開始出現上漲。