美俄換囚：美國女子籃球明星格萊納與俄羅斯軍火販獲釋返國

保羅·科比（Paul Kirby）

BBC記者

58 分钟前

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 視頻：格萊納和布特在阿布扎比機場擦肩而過

美國與俄羅斯達成換囚交易。在俄羅斯被囚的美國女子籃球明星布蘭妮·格萊納（Brittney Griner，葛琳娜）獲釋，換取釋放在美囚禁12年的大軍火販維克托·布特（Viktor Bout）。

美國總統拜登（Joe Biden）在周四（12月8日）表示，格萊納很安全，且已身在從阿聯酋返回美國的飛機上。

「我很高興地說，布蘭妮目前心情不錯……她需要時間和空間來恢復，」拜登在白宮說。

俄羅斯媒體則報道，有「死亡商人」之稱的布特已經抵達莫斯科。

「半夜的時候，他們叫醒我說『收拾好你的東西』，然後就那樣了。」布特在俄羅斯落地後接受國家電視台上簡短訪問時說。

報道指，布特在飛機舷梯上走下來的時候，手裏捧著花束，然後他與母親和妻子擁抱。

格萊納在2月份於莫斯科機場被捕，當時罪名是藏有大麻油。上月她被送到一個流放地。

拜登政府在7月份提議進行換囚，莫斯科長久以來都在尋求布特獲釋。

這場精心安排的囚犯交換，過程涉及兩架私人飛機，將分別身在莫斯科和華盛頓的兩人送到阿布扎比，然後再將他們送回祖國。

俄羅斯官方媒體播放似乎是由俄安全部門提供的片段顯示，兩人停機坪上隨各自的團隊彼此擦肩而過。

俄羅斯外交部聲明指：「這名俄羅斯公民已經回到了他的祖國。」

布蘭妮·格萊納的同性妻子雪瑞兒（Cherelle）在白宮發言時稱讚拜登政府為格萊納獲釋所作出的努力：「我站在這裏，情緒激動得無以複加。」

據沙特阿拉伯和阿聯酋方面發佈的聯合聲明，沙特王子穆罕默德·本·薩勒曼（Mohammed bin Salman）和阿聯酋總統穆罕默德·本·扎耶德·阿勒納哈揚（Mohammed bin Zayed al-Nahyan）在斡旋過程中擔當了牽頭角色。

沙特王儲與俄羅斯總統普京關係不錯，而且他在9月幫助協調了俄羅斯與烏克蘭交換數百名囚犯的複雜過程。

但是，白宮否認事情涉及任何中間斡旋。「參與這個協議談判的就只有美國和俄羅斯。」新聞秘書卡琳·讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）說。

談判在夏天開始的時候，美國曾要求前海軍陸戰隊成員保羅·惠蘭（Paul Whelan）也包含在交換協議中。

但是後來的消息指，2018年以間諜罪嫌疑被囚的惠蘭將不在俄羅斯的交換協議中，令其家人的希望破滅。

布特的律師亞歷克西·塔拉索夫（Alexei Tarasov）向俄羅斯電視台表示，從一開始美國就希望讓兩名公民回國，而俄羅斯外交部則指責「華盛頓斷然拒絕進行對話」。

圖像來源，@Potus/Twitter 圖像加註文字， 美國總統拜登與格萊納的妻子雪瑞兒在白宮見面。

保羅·惠蘭向美國有線電視新聞網（CNN）表示，他對於沒有為尋求釋放作更多努力感到「無比失望」，因為他沒有犯任何罪：「我不理解我為什麼還在這裏。」

總統拜登最終簽署了釋放布特的命令，由此中止了他原本25年的刑期，作為對釋放格萊納的直接交換。

布特的妻子阿拉（Alla）向俄羅斯電視台表示，她兩天前才與丈夫通過話：「他原本應該今晚打電話給我。現在我們可以見面並且擁抱對方了。這比任何電話都好。」

維克托·布特向軍閥和流氓政府出售軍火，成為全世界頭號通緝犯。

在蘇聯解體後那些年，走私槍械的俄羅斯人被稱為「死亡商人」，其行為啟發了一部2005年的好萊塢電影《戰爭之王》（Lord of War，《軍火之王》），後者一部分題材來自於布特的故事。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 維克托·布特（戴手銬者）在2010年從泰國被引渡至美國。

他隱秘的生涯在2008年戛然而止，當時美國一場精心策劃的誘捕行動令他在泰國首都曼谷一家酒店被捕，令俄羅斯政府震怒。

他在兩年後被引渡，在美國監獄裏已度過12年，罪名是支持恐怖分子和謀殺美國公民。

與布特相比，這場囚犯交換中的另一個人，情況可謂是天壤之別。

布蘭妮·格萊納現年32歲，是美國最著名的女運動員之一。得過兩次奧運冠軍的她是美國女子職業籃球聯賽球隊鳳凰城水星隊（Phoenix Mercury）的明星中鋒——但這只是在美國籃球賽季進行的時候。

在美國賽季休戰時，她飛去莫斯科的唯一原因就是要去俄羅斯打球。她在俄羅斯的審訊中表示，她行李袋中的大麻油是一個「無心之失」。

格萊納上月被送到莫爾多瓦的一個流放地，距離莫斯科東南約500公里。她關押的地方距離正因間諜指控而服刑16年的保羅·惠蘭並不遠。

美國總統拜登在聲明中表示，俄羅斯對於惠蘭的案件處理手法與格萊納不一樣，是完全不合理。

「雖然我們還沒有成功令保羅獲釋，但我們沒有放棄；我們不會放棄，」他說。

批評聲音

白宮前國家安全顧問約翰·博爾頓（John Bolton）遣責這不是一次交換，而是拜登政府的一次投降。

「全世界的恐怖分子和流氓政府將會注意到這一點，而這會令其他美國人在未來陷入險境，」他說。

協議同樣受到羅伯特·扎哈里亞謝維奇（Robert Zachariasiewicz）的批評——他是美國緝毒局的前特工，曾幫助領導拘捕維克托·布特的團隊。

「今天的行動簡直是在世界各地出行的每一名美國公民背上貼上一個標靶，然後他們就變成了商品，」他接受BBC訪問時說。

「我認為我們是發出了一個訊息，非法扣押甚至綁架美國公民是一門好生意，而抓一個在手裏確實很好用，未來需要時可以用來交換。」

領導議會調查布特的前俄羅斯議員弗拉基米爾·奧斯切金（Vladimir Osechkin）現在是居住在法國的異見分子——他接受BBC《Outside Source》節目訪問時表示，他相信普京想要布特回來，是因為他知道得很多。

「普京和將軍們擔心，維克托·布特可能會開始就他所知的提供詳盡的證據，證明俄羅斯情報部門幫助恐怖組織，並在外國組織破壞活動，」他說。

「對他們來說，將他們的代理人帶回來是一個尊嚴問題。」

周四的換囚並不是俄羅斯與美國在今年的首宗類似行動。美國海軍陸戰隊成員特雷沃·里德（Trevor Reed）因襲擊罪被囚三年，在4月份被釋放，與他交換的是被指控走私可卡因的俄羅斯飛行員康斯坦丁·亞羅申科（Konstantin Yaroshenko）。

身在俄羅斯流放地的保羅·惠蘭表示，他被告知俄羅斯「將我放在一個比特雷沃和布蘭妮更高的級別」，因為他被指控的罪名是間諜。

總統拜登敦促美國人在出行海外之前要採取防範，並警告可能有被外國政府錯誤拘押的風險。

誰是布蘭妮·格萊納？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 格萊納是美國最出色的女子籃球運動員之一。

被俄羅斯囚禁超過10個月的布蘭妮·格萊納是美國女子職業籃球聯賽（WNBA）當中最著名的球員之一，也被一些人認為是女子籃球史上其中一名最出色的球員。

32歲的她於今年2月17日在莫斯科謝列梅捷沃國際機場過關時失蹤——當時距離俄羅斯正式入侵烏克蘭僅一周時間。

她因行李中藏有大麻油被判囚9年。

她的父親是美國海軍陸戰隊老兵，曾參加越戰，後來在休斯敦當警察。

格萊納身高2.05米，少年時代曾因為身材太高而被霸凌，但同時展現出過人的籃球天賦。高中時代在尼米茲美洲獅隊（Nimitz Cougars）曾於州錦標賽創下32場扣籃52次的紀錄。

22歲時，她公開同性戀身份，成為世界上為數不多公開出櫃的現役運動員。2013年，她成為第一個為運動名牌耐克（Nike）代言的公開出櫃運動員。

進入職業聯賽後，她成為WNBA史上最具統治力的球員之一，贏得過一次聯賽總冠軍，八次獲選WNBA全明星，四奪歐洲籃球聯賽冠軍，兩奪奧運會女籃金牌。

2019年，她與現任女友雪瑞兒·沃森（Cherelle Watson）結婚。

今年2月24日，俄羅斯軍隊入侵烏克蘭，歐洲籃球聯賽對所有俄羅斯球隊處以禁賽，美國及WNBA官員開始呼籲本國球員離開俄羅斯。

但是，當時格萊納據悉已經在一周前抵達俄羅斯並被扣留。

5月，美國國務院表示格萊納是被不當扣留，開始了尋求釋放她的行動。

周四，得知格萊納獲釋後，她的妻子雪瑞兒在白宮與總統拜登擁抱。

誰是維克托·布特？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 布特曾在曼谷被關押了兩年多

布特出生在蘇聯時代的塔吉克斯坦，現為俄羅斯國籍。1990年代蘇聯解體後，他開始了從事航空運輸生意。

據2007年出版、由安全專家撰寫的著作《戰爭之王》所指，他利用蘇聯解體後留在機場的舊軍機起家。

他是世界上最臭名昭著的軍火販子，其故事甚至被改編成了好萊塢電影《戰爭之王》。

2010年，美國緝毒局探員假裝成哥倫比亞軍火買家，在泰國曼谷誘捕了布特。

他聲稱自己不過是從事合法跨國運輸生意的創業者，並指自己是美國政治陰謀的受害者。

他在2012年被判陰謀殺害美國公民及美國官員罪成——據檢控官稱，他當時對判決的回應是：「我們有共同的敵人。」

他被判罪時45歲，被指最初販賣軍火的對象是非洲的戰亂地帶。

聯合國指，他與前利比里亞總統查爾斯·泰勒（Charles Taylor）有聯繫，後者於2012年被判在塞拉利昂內戰期間犯下戰爭罪。

聯合國資料指，布特幫助提供軍火，令泰勒能夠挑戰塞拉利昂戰亂，從而非法獲取該國的鑽石。

有媒體報道指，他在中東為基地組織（al-Qaeda）和塔利班走私槍械。

此外，他還被指在安哥拉內戰，以及剛果民主共和國、中非、蘇丹和利比亞等國的戰事中涉及軍火販賣。

2002年，居住在比利時的他在當局發出拘捕令後成功離境，據稱他通過多個假身份在阿聯酋、南非等國逃亡，之後重回俄羅斯。

美國在2006年凍結他的資產，但他在美國法律下並沒有可以檢控的罪名，直至那次誘捕行動。

布特聲稱美國對他的拘捕是政治行動，他的妻子指他與哥倫比亞的唯一聯繫就是「學跳探戈」。

在他漫長的法律程序進行時，俄羅斯政府一直支持他，時任外交部長拉夫羅夫聲稱要爭取將他帶回俄羅斯。