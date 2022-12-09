習近平訪沙特：中國會否全面取代美國在中東影響力

陳岩

BBC中文記者

46 分钟前

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 沙方鳴放21響禮炮，禮賓飛機還在空中拉出象徵中國國旗的紅黃兩色彩帶。

當地時間12月7日，中國國家主席習近平抵達沙特阿拉伯首都利雅得，開始國事訪問。習近平受到沙特官方的高規格禮遇。

習近平與沙特的實際掌權者王儲穆罕默德·本·薩勒曼（ Mohammed bin Salman ）舉行會談，後與沙特國王薩勒曼簽署《全面戰略伙伴關係協議》。

沙特官方通訊社報道，習近平抵達利雅得當天，兩國企業簽署了34項投資協議，涉及綠色能源、信息技術、雲服務、交通和建築等領域。該機構此前稱兩國將簽署價值300億美元的初步協議。

值得一提的是沙特與華為的合作。沙特官方在一份聲明中，本周四沙特與中國科技巨頭華為簽署了一份備忘錄，涉及雲計算，以及在沙特城市建設高科技綜合體。過去幾年華為是受到美國制裁最嚴厲的中國公司之一。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 沙特王儲穆罕默德在王宮辦公廳廣場迎接習近平。

禮遇與冷遇

習近平專機進入沙特領空後，四架沙特空軍戰機升空護航；進入利雅得上空時，6架「沙特之鷹」禮賓護衛機伴飛，專機降落在利雅得哈立德國王機場時，沙方鳴放21響禮炮，禮賓飛機還在空中拉出象徵中國國旗的紅黃兩色彩帶。

在機場迎接習近平的是利雅得省省長費薩爾親王、外交大臣費薩爾親王、中國事務大臣魯梅延等王室成員。

第二天，中國車隊在懸掛兩國國旗的摩托車隊與騎兵隊的護衛下，抵達王宮辦公廳廣場。王儲穆罕默德迎接習近平並舉辦歡迎儀式，兩人走在紫色的巨大地毯上，檢閲了王宮儀仗隊。

中國和沙特媒體都聚焦在沙方高規格的禮遇，並與7月份拜登訪問沙特的低調儀式做對比。當時，拜登對穆罕默德王儲涉嫌「卡舒吉遇害案」多次批評，但在俄烏戰爭後高企的油價面前，不得不尋求沙特協助增產原油。

當時拜登並未受到與此次習近平同等規格的禮遇，而且他和穆罕默德王儲相互「碰拳」替代握手，此舉還是引發國內反彈，美媒認為只有熟識的老朋友才碰拳禮，傳達的訊息比握手還遭；卡舒吉的未婚妻發推特稱，（這一幕）讓卡舒吉「又死了一次」。

值得注意的是，美國前總統特朗普在2017年訪問沙特也受到高規格禮遇，沙特國王薩勒曼甚至親自到機場迎接，在國宴前沙方還組織了傳統劍舞（Ardah）歡迎儀式，特朗普也單手持劍面露微笑；離開時特朗普還收到沙特方面80多件贈禮，包括白虎皮、獵豹皮製的長袍，以及裝飾豪華的匕首等。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 特朗普走進傳統劍舞人群，聞歌起舞。

中沙各取所需

「對於沙特而言，這些峰會可以被視為一個重要的戰略步驟，可將自己定位為中國在海灣地區和更廣泛地區的主要合作伙伴。」BBC國際媒體觀察部（BBC Monitoring）指出，由於沙特發現自身與阿聯酋等鄰國的競爭愈發激烈，一個強韌的利雅得-北京關係，可以幫助它重新確立在海灣地區的主導地位。

最近，頗具影響力的《中東報》（Asharq Al-Awsat）發表評論文章稱，利雅得重視自身與北京在政治上的相似性，稱中國的「政權穩定」，並且合作不附加其他條件和「政治上的期望」。

更強大的伙伴關係也將有助於沙特將自己打造成全球旅遊、體育賽事和投資目的地的「2030願景」，以使該國經濟擺脫石油依賴而實現多樣化。

中國作為全球最大的石油進口國，建立與沙特的關係變得愈發重要，因為後者是全球最大的石油出口國。在中國快速放鬆疫情管控之際，政府寄希望經濟快速復蘇來彌補今年以來封控造成的損失，而確保能源供應穩定，甚至進一步拓展與沙特在基建、通信等領域的合作，都有助於這一過程。

「如果仔細觀察，（這次訪問）的意義遠超雙方的協議和成果。」台灣亞洲交流基金會訪問學者胡莎娜（Sana Hashmi）向BBC表示，這次訪問更重要的意義是，習近平確保第三任期後，可以向黨和國內輿論證明中國在國際上是個強國，尤其是在近期的抗議活動後。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 習近平與沙特國王薩勒曼簽署《全面戰略伙伴關係協議》。

美國：不在場的主角

習近平訪問沙特之際，沙特與傳統盟友美國的關係持續緊張。

今年2月俄烏戰爭爆發後，油價暴漲，為了應對隨之暴漲的物價，拜登訪問沙特，希望其主導的石油輸出國組織（OPEC）能夠增加產量，壓低油價。但10月，歐佩克卻在之後宣佈減產。拜登隨即表示，此舉將使華盛頓審視與該組織的長期關係。

此次習近平的高調訪問並密集會見多國首腦，再加上美沙關係遇冷，俄烏戰爭等因素，使外界猜測全球大國在該區域的影響力可能發生更深層次的變化。

阿拉伯新聞（The Arab News）網站發表文章稱，習近平代表一個「新的多極世界」，並指出他「似乎凖備重置全球地緣政治的平衡」。

在訪問前，習近平在沙特的《利雅得報》發表署名文章稱，他正在進行一次「開創之旅」，以「開啟中國同阿拉伯世界、海灣阿拉伯國家、沙特阿拉伯關係新時代」，並稱「中國將同阿拉伯國家繼續高舉不干涉內政旗幟」。

中國官方媒體新華社報道，兩國領導人會談時，王儲穆罕默德也表示，「堅決反對任何外部勢力以人權等名義干涉中國內政。」

這並沒有逃過白宮的注意，白宮警告說「中國正試圖在全世界擴大影響」，稱其目標「不利於維護基於規則的國際秩序」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 拜登和穆罕默德王儲相互"碰拳"替代握手，此舉還是引發國內反對，美媒認為只有熟識的老朋友才碰拳禮，傳達的訊息比握手還遭。

此前《經濟學人》評論認為，在國際關係中，中國並不打算使其他國家變得更像中國，而是希望建立一種「管得更少」的國際體系，使一個主權政府不必屈從於其他國家對於人權的定義，換言之，一種更適合威權政體生存的體系。中國經常說「互不干涉」「相互尊重」都是基於這一原則，即「主權優先」，而非「人權優先」。

上述評論還認為，中國的做法之一就是在第三世界國家中拓展雙邊關係，獲得支持者。中國強大的經濟實力和對人權狀況的不關心，使很多受夠美式國際體系的國家更青睞中國。

胡莎娜認為，對比拜登和習近平在沙特的不同禮遇，折射出兩者與沙特關係的變化，中國希望利用沙特日益增長的反對西方的情緒，以期在某種程度上在該區域建立反對西方的聯盟。北京想展示自己在中東既是一個朋友，也是一個戰略上的玩家。

但沙特和美國綁定之深並非一次國事訪問可以扭轉，目前中沙兩國發佈的合作成果看來，幾乎都集中在經貿領域，並未進一步延申到安全和戰略領域。