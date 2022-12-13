韓國Kpop出現AI女團：虛擬歌手走進流行樂壇

李允寧（Julie Yoonnyung Lee）、阿米莉亞·亨普希爾（Amelia Hemphill）

BBC巾幗百名（100 Women）

1 小时前

圖像來源，Pulse9 圖像加註文字， Eternity是一支以人工智能生成的K-pop組合，裏頭的成員都是虛擬的。

自2021年發表出道單曲《我是真的》（I'm Real）以來，韓國流行音樂（Kpop）組合Eternity（永恆）已經賺到了數百萬次瀏覽量。

她們能唱能跳，跟粉絲互動與其他樂隊沒有兩樣。

實際上，她們與你或許認識的韓團之間存在著一個莫大分別——這11位成員盡是虛擬人物。

非人類，以人工智能（AI）生成的超現實虛擬化身（avatars，又譯阿凡達）。

Eternity背後的女將朴智恩（Park Jieun）說：「我們利用Eternity在做的是一門新生意，我想這是個全新行業。」

「採用虛擬藝人的優勢是，當K-pop明星容易受制於身體限制，而身為人類他們也會受到精神緊張困擾的時候，虛擬藝人完全不受束縛。」

過去10年間，韓國流行音樂掀起的文化巨浪產生了價值上百億美元的力量。動聽而朗朗上口的曲調，高科技製作，加上流暢、嫵媚的舞步，讓K-pop成功打進國際主流，成為韓國最賺錢且最具影響力的出口商品。

但無論是頂級K-pop巨星，他們的忠實粉絲軍團，還是希望將他們的成功化作資本的東家，都已在展望未來。

隨著AI，深度仿冒（deepfake，又譯深度造假、深度偽裝）與阿凡達技術爆炸式發展，這些流行偶像正把他們的名氣引領上一個全新的維度上。

圖像來源，YG Entertainment 圖像加註文字， Kpop 天團Blackpink也在利用元宇宙（metaverse）來接觸更廣泛的受眾群。

Eternity成員們的虛擬面孔是由科技企業Pulse9利用深度學習技術產生，朴智恩就是這家公司的總裁。

這家公司最初生成了101張憑空想象的臉孔，然後將它們分成四類：可愛、性感、天真無邪和智慧型。

公司繼而邀請粉絲票選他們的至愛，公司僱用的設計師繼而根據粉絲的選擇，給勝出的面孔動畫化。

在直播聊天、視頻攝製和線上粉絲見面會上，Pulse9會僱用匿名歌手、演員與舞蹈員，把阿凡達面孔投射到他們身上。

他們的技術就像是深度仿冒過濾器，讓角色活起來。

朴智恩告訴BBC巾幗百名專題組：「虛擬人物可以很完美，但它們也可以比人類更人類。」

隨著深度仿冒技術走進主流，有人擔心這會被利用於未經批准下操弄他人影像，甚或生成危險的誤導信息。

一些女性報警稱自己的容貌被加進淫穢電影中，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymr Zelensky）的深度仿冒影片也充斥在社交媒體網站之上。

朴智恩說：「我任何時候都表明，這些都是虛構角色。」

她說，Pulse9在製造阿凡達時，採用了歐盟的AI倫理道德指引草案。

圖像來源，Pulse9 圖像加註文字， 朴智恩說，虛擬角色「可以比人類更人類」。

朴智恩還看到了虛擬樂隊的其他優勢：每一位阿凡達都可以由其創作者控制。

這位CEO說：「真人Kpop明星引發的醜聞可以具娛樂性，但也對業務構成威脅。」

她相信自己能好好利用這些新技術，將Kpop藝人為了追趕行業需求而過度受壓的風險減至最低。

從組合成員的戀愛傳聞到網絡欺凌，肥胖羞辱和節食過度，過去幾年，Kpop因為各種社會議題而登上新聞頭條。

一些年輕的Kpop死於非命，也引起韓國討論精神健康與網絡霸凌問題。許多追星族認為這些事件給他們帶來莫大衝擊。

AI進場攪動韓流，是威脅還是補強？

真人明星得披星戴月的練習、驗出和與粉絲互動，讓阿凡達在虛擬世界支援工作，或能減輕些負擔。

19歲的韓銳垣是新晉女團mimiirose的主唱，由韓國YES IM娛樂公司擔任經理人。

韓銳垣當了將近四年的實習生，時刻盼望著在鎂光燈下閃耀的機會——與其他候選人一樣，她得每月接受評估，那些被評定為沒有進步的人會被驅逐出團。

韓銳垣說：「我經常擔心自己沒有出頭的一天。」

圖像加註文字， mimiirose主唱韓銳垣時刻擔心自己的前途。

沒有Kpop明星是一夜成名。當每年都有新樂團問世，要鶴立雞群，談何容易。

這位主唱說：「我每朝大約10點鐘上班，開聲練習就一個小時。之後我唱歌大概兩、三個小時，跳舞三、四個小時，再鍛煉兩個小時。」

「我們練習加起來就超過12個小時，做的不好就只會加班更長。」

但韓銳垣擔憂阿凡達在這行業盛行。她認為粉絲們喜歡的是她們真實的一面。

她說：「因為科技突飛猛進，我害怕虛擬人物最終會取代真人偶像。」

圖像來源，Pulse9 圖像加註文字， Eternity成員的臉孔都是AI合成產物。

也有別的Kpop樂團迫不及待地擁抱阿凡達技術，其盈利前景似乎還在穩步上揚。

市場調研企業Emergen Research推算，到2030年，全球數字人類與阿凡達市場規模將達5275.8億美元（3.68萬億元人民幣）。

Kpop大戶企業中，至少有四家正在為其明星們大手筆投資虛擬元素；2022年盈利最高的Kpop企業中，有五家已投身到這浪潮中。

把自己複製到虛擬世界讓他們打破時差與語言障礙，去接觸不同粉絲——這是有血有肉的明星們永遠無法做到的事情。

舉例說，女子組合aespa有四位真人歌手兼舞蹈員——Karina劉知珉、Winter金旼炡、Giselle金枝利（內永枝利）和Ningning寧藝卓——與四位對應虛擬角色——ae-Karina、ae-Winter、ae-Giselle和ae-Ningning。這四位阿凡達可以陪伴粉絲們探索虛擬世界，並能橫跨多平台應用。

圖像來源，SM Entertainment 圖像加註文字， 女團aespa成員有四位真人、四位數字分身。

來自全球各地的超過1500萬人登入網絡賭博平台PUBGM，實時觀看這組合的阿凡達演出。

新冠病毒病（COVID-19）疫情期間，Moon Sua文秀雅和她的女團Billlie不得不取消現場演出和粉絲會面，她們的經理人公司把團員都複製成阿凡達，在虛擬世界辦了個粉絲大派對。

文秀雅說：「畢竟我們第一次辦這個，我們都顯得有點笨手笨腳的。」

圖像來源，MYSTIC STORY 圖像加註文字， 全真人女團Billlie在新冠疫情期間利用元宇宙之便來維持與粉絲交流。

「慢慢我們就適應了，一邊適應這虛擬世界，一邊跟粉絲們聊天。我們都樂透了。」

文秀雅對女團各人分身的像真度印象深刻，但她說自己還是喜歡與支持者們親身見面。

作為女團主音饒舌歌手的文秀雅說：「我不覺得那是個什麼威脅。也許我們看它們演出能學到些什麼？我不覺得它們的威脅大得足以取代我們。」

但業界也普遍擔心阿凡達技術將帶來的道德倫理與版權問題。

音樂雜誌《公告牌》（Billboard）的Kpop專欄作家傑夫·本傑明（Jeff Benjamin）告訴BBC巾幗百名專題組：「藝人走進元宇宙、虛擬版本、她們自己的象徵符號……諸如此類，充滿著未知之數。」

「藝人本身也許會無法控制自己的形象，形成剝削。」

影響難料？

19歲的李智秀（Lee Jisoo，音譯）是一位工程學院學生。對她而言，Kpop是精神緊張時分散注意力的良伴。自Billlie於2019年成軍以來，李智秀便忠心不二的追隨著。

她說：「她們對粉絲們的愛很了不起。你情不自禁地更愛她們。」

李智秀除了收藏唱片與官方商品外，還會上網和進入虛擬世界與女團成員交流互動。

她說：「我從Billlie身上所感受到的情感，要是我沒有迷上她們的話，是不會感受到的。」

「我想向Billlie回饋這樣的感受，讓我變狂粉了。我想這對於我來說是正面的。」

圖像來源，SK Telecom 圖像加註文字， Billlie在虛擬世界給粉絲們辦了一場派對。

但對於Kpop明星和粉絲來說，因為防止網絡霸凌與虐待法規沒能在此貫徹執行，虛擬世界也可以是一處令人生厭的地方。這個行業一直飽受針對當紅明星的網絡霸凌與抹黑困擾。

李智秀說：「當我在網上讀到有關Billlie的卑鄙刻薄言論時，我會得更緊張。因為這也是在侮辱我所喜歡的東西，結果我自己變得焦慮，感覺心碎。」

首爾執業的兒童和青少年精神科醫生鄭玉金（Jeong Yu Kim，音譯）說，要想知道虛擬技術與AI角色崛起會給年青人造成哪些影響，目前言之尚早。

鄭醫生說：「我覺得真正的問題是，我們不能真實看見彼此。」

「在虛擬世界，我們可以更自由，做些在外面做不了的事情，你能變成另一個人。K-pop行業是很能回應大眾訴求的，他們也會希望旗下藝人能滿足他們。」

圖像加註文字， 李智秀自2019年Billlie出道以來便一直支持她們。

本傑明說：「任何演藝事業都是充滿著壓力的。」

「人們普遍預期藝人們任何時刻都能展示最佳形象，他們被認為理應成為粉絲們的閃亮榜樣。」

但他說這些都在改變，整個行業都在轉型，以照顧明星們的精神健康需要，減少繁重的工作量。

「明星們也日趨公開地談論自己的精神狀態，這其實更能幫助他們與粉絲緊密聯繫。」

Kpop行業日新月異，要就虛擬偶像到底是曇花一現還是整個音樂行業的未來，為時尚早。

但在當下，對於智秀等粉絲而言，該追哪幫明星的抉擇不費功夫。

「老實說，要是有人問我：『你想在元宇宙內看100分鐘的Billlie ，還是在現實世界看她們10分鐘？』我能可選擇在現實世界看她們10分鐘。」

她相信「喜愛真實偶像與虛擬偶像的人完全不同」，而對於像她一樣的人而言，要他們犧牲真人K-pop明星來去擁抱阿凡達，「休想」。

「巾幗百名」是什麼？