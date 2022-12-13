韓國Kpop出現AI女團：虛擬歌手走進流行樂壇
- 李允寧（Julie Yoonnyung Lee）、阿米莉亞·亨普希爾（Amelia Hemphill）
- BBC巾幗百名（100 Women）
自2021年發表出道單曲《我是真的》（I'm Real）以來，韓國流行音樂（Kpop）組合Eternity（永恆）已經賺到了數百萬次瀏覽量。
她們能唱能跳，跟粉絲互動與其他樂隊沒有兩樣。
實際上，她們與你或許認識的韓團之間存在著一個莫大分別——這11位成員盡是虛擬人物。
非人類，以人工智能（AI）生成的超現實虛擬化身（avatars，又譯阿凡達）。
Eternity背後的女將朴智恩（Park Jieun）說：「我們利用Eternity在做的是一門新生意，我想這是個全新行業。」
「採用虛擬藝人的優勢是，當K-pop明星容易受制於身體限制，而身為人類他們也會受到精神緊張困擾的時候，虛擬藝人完全不受束縛。」
過去10年間，韓國流行音樂掀起的文化巨浪產生了價值上百億美元的力量。動聽而朗朗上口的曲調，高科技製作，加上流暢、嫵媚的舞步，讓K-pop成功打進國際主流，成為韓國最賺錢且最具影響力的出口商品。
但無論是頂級K-pop巨星，他們的忠實粉絲軍團，還是希望將他們的成功化作資本的東家，都已在展望未來。
隨著AI，深度仿冒（deepfake，又譯深度造假、深度偽裝）與阿凡達技術爆炸式發展，這些流行偶像正把他們的名氣引領上一個全新的維度上。
Eternity成員們的虛擬面孔是由科技企業Pulse9利用深度學習技術產生，朴智恩就是這家公司的總裁。
這家公司最初生成了101張憑空想象的臉孔，然後將它們分成四類：可愛、性感、天真無邪和智慧型。
公司繼而邀請粉絲票選他們的至愛，公司僱用的設計師繼而根據粉絲的選擇，給勝出的面孔動畫化。
在直播聊天、視頻攝製和線上粉絲見面會上，Pulse9會僱用匿名歌手、演員與舞蹈員，把阿凡達面孔投射到他們身上。
他們的技術就像是深度仿冒過濾器，讓角色活起來。
朴智恩告訴BBC巾幗百名專題組：「虛擬人物可以很完美，但它們也可以比人類更人類。」
隨著深度仿冒技術走進主流，有人擔心這會被利用於未經批准下操弄他人影像，甚或生成危險的誤導信息。
一些女性報警稱自己的容貌被加進淫穢電影中，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymr Zelensky）的深度仿冒影片也充斥在社交媒體網站之上。
朴智恩說：「我任何時候都表明，這些都是虛構角色。」
她說，Pulse9在製造阿凡達時，採用了歐盟的AI倫理道德指引草案。
朴智恩還看到了虛擬樂隊的其他優勢：每一位阿凡達都可以由其創作者控制。
這位CEO說：「真人Kpop明星引發的醜聞可以具娛樂性，但也對業務構成威脅。」
她相信自己能好好利用這些新技術，將Kpop藝人為了追趕行業需求而過度受壓的風險減至最低。
從組合成員的戀愛傳聞到網絡欺凌，肥胖羞辱和節食過度，過去幾年，Kpop因為各種社會議題而登上新聞頭條。
一些年輕的Kpop死於非命，也引起韓國討論精神健康與網絡霸凌問題。許多追星族認為這些事件給他們帶來莫大衝擊。
2019年，歌手兼演員雪莉（崔真理）被發現死於家中，終年25歲。她據報「肉體與精神因惡意不實謠言擴散而受傷害」，暫停從事演藝事業。
她的閨蜜——另一位K-pop歌手具荷拉——不久後也被發現死於家中。具荷拉在自盡之前曾被男友秘密偷拍，繼而因此遭受慘烈的網絡欺凌。她本來正為此興訟維權。
AI進場攪動韓流，是威脅還是補強？
真人明星得披星戴月的練習、驗出和與粉絲互動，讓阿凡達在虛擬世界支援工作，或能減輕些負擔。
19歲的韓銳垣是新晉女團mimiirose的主唱，由韓國YES IM娛樂公司擔任經理人。
韓銳垣當了將近四年的實習生，時刻盼望著在鎂光燈下閃耀的機會——與其他候選人一樣，她得每月接受評估，那些被評定為沒有進步的人會被驅逐出團。
韓銳垣說：「我經常擔心自己沒有出頭的一天。」
沒有Kpop明星是一夜成名。當每年都有新樂團問世，要鶴立雞群，談何容易。
這位主唱說：「我每朝大約10點鐘上班，開聲練習就一個小時。之後我唱歌大概兩、三個小時，跳舞三、四個小時，再鍛煉兩個小時。」
「我們練習加起來就超過12個小時，做的不好就只會加班更長。」
但韓銳垣擔憂阿凡達在這行業盛行。她認為粉絲們喜歡的是她們真實的一面。
她說：「因為科技突飛猛進，我害怕虛擬人物最終會取代真人偶像。」
也有別的Kpop樂團迫不及待地擁抱阿凡達技術，其盈利前景似乎還在穩步上揚。
市場調研企業Emergen Research推算，到2030年，全球數字人類與阿凡達市場規模將達5275.8億美元（3.68萬億元人民幣）。
Kpop大戶企業中，至少有四家正在為其明星們大手筆投資虛擬元素；2022年盈利最高的Kpop企業中，有五家已投身到這浪潮中。
把自己複製到虛擬世界讓他們打破時差與語言障礙，去接觸不同粉絲——這是有血有肉的明星們永遠無法做到的事情。
舉例說，女子組合aespa有四位真人歌手兼舞蹈員——Karina劉知珉、Winter金旼炡、Giselle金枝利（內永枝利）和Ningning寧藝卓——與四位對應虛擬角色——ae-Karina、ae-Winter、ae-Giselle和ae-Ningning。這四位阿凡達可以陪伴粉絲們探索虛擬世界，並能橫跨多平台應用。
早已是歌曲排行榜前列常客的Blackpink在2022年創造歷史，在她們的虛擬孿生姊妹協助下，奪得MTV電視網首個最佳元宇宙演出獎。
來自全球各地的超過1500萬人登入網絡賭博平台PUBGM，實時觀看這組合的阿凡達演出。
新冠病毒病（COVID-19）疫情期間，Moon Sua文秀雅和她的女團Billlie不得不取消現場演出和粉絲會面，她們的經理人公司把團員都複製成阿凡達，在虛擬世界辦了個粉絲大派對。
文秀雅說：「畢竟我們第一次辦這個，我們都顯得有點笨手笨腳的。」
「慢慢我們就適應了，一邊適應這虛擬世界，一邊跟粉絲們聊天。我們都樂透了。」
文秀雅對女團各人分身的像真度印象深刻，但她說自己還是喜歡與支持者們親身見面。
作為女團主音饒舌歌手的文秀雅說：「我不覺得那是個什麼威脅。也許我們看它們演出能學到些什麼？我不覺得它們的威脅大得足以取代我們。」
但業界也普遍擔心阿凡達技術將帶來的道德倫理與版權問題。
音樂雜誌《公告牌》（Billboard）的Kpop專欄作家傑夫·本傑明（Jeff Benjamin）告訴BBC巾幗百名專題組：「藝人走進元宇宙、虛擬版本、她們自己的象徵符號……諸如此類，充滿著未知之數。」
「藝人本身也許會無法控制自己的形象，形成剝削。」
影響難料？
19歲的李智秀（Lee Jisoo，音譯）是一位工程學院學生。對她而言，Kpop是精神緊張時分散注意力的良伴。自Billlie於2019年成軍以來，李智秀便忠心不二的追隨著。
她說：「她們對粉絲們的愛很了不起。你情不自禁地更愛她們。」
李智秀除了收藏唱片與官方商品外，還會上網和進入虛擬世界與女團成員交流互動。
她說：「我從Billlie身上所感受到的情感，要是我沒有迷上她們的話，是不會感受到的。」
「我想向Billlie回饋這樣的感受，讓我變狂粉了。我想這對於我來說是正面的。」
但對於Kpop明星和粉絲來說，因為防止網絡霸凌與虐待法規沒能在此貫徹執行，虛擬世界也可以是一處令人生厭的地方。這個行業一直飽受針對當紅明星的網絡霸凌與抹黑困擾。
李智秀說：「當我在網上讀到有關Billlie的卑鄙刻薄言論時，我會得更緊張。因為這也是在侮辱我所喜歡的東西，結果我自己變得焦慮，感覺心碎。」
首爾執業的兒童和青少年精神科醫生鄭玉金（Jeong Yu Kim，音譯）說，要想知道虛擬技術與AI角色崛起會給年青人造成哪些影響，目前言之尚早。
鄭醫生說：「我覺得真正的問題是，我們不能真實看見彼此。」
「在虛擬世界，我們可以更自由，做些在外面做不了的事情，你能變成另一個人。K-pop行業是很能回應大眾訴求的，他們也會希望旗下藝人能滿足他們。」
本傑明說：「任何演藝事業都是充滿著壓力的。」
「人們普遍預期藝人們任何時刻都能展示最佳形象，他們被認為理應成為粉絲們的閃亮榜樣。」
但他說這些都在改變，整個行業都在轉型，以照顧明星們的精神健康需要，減少繁重的工作量。
「明星們也日趨公開地談論自己的精神狀態，這其實更能幫助他們與粉絲緊密聯繫。」
Kpop行業日新月異，要就虛擬偶像到底是曇花一現還是整個音樂行業的未來，為時尚早。
但在當下，對於智秀等粉絲而言，該追哪幫明星的抉擇不費功夫。
「老實說，要是有人問我：『你想在元宇宙內看100分鐘的Billlie ，還是在現實世界看她們10分鐘？』我能可選擇在現實世界看她們10分鐘。」
她相信「喜愛真實偶像與虛擬偶像的人完全不同」，而對於像她一樣的人而言，要他們犧牲真人K-pop明星來去擁抱阿凡達，「休想」。