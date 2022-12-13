中美關係：美國代表團訪問中國為布林肯鋪路 兩國能否管控分歧

常思穎

BBC中文

58 分钟前

圖像來源，Getty Images

自中美兩國元首上月在巴厘島提出穩定雙邊關係的期望後，高層官員開始進一步接觸。

過去兩天，美國亞太事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）、美國國家安全委員會中國事務高級主任羅森伯格（Laura Rosenberger）等高官訪問中國，中國外交部副部長謝鋒與他們舉行會談。

根據美國國務院的聲明，他們的訪問為布林肯明年年初的訪華鋪路。布林肯將是拜登政府執政兩年後訪華的美國最高級別的官員。

分析指出，雙邊會面雖然是積極信號，但他們的接觸將十分有限。

「美國官員將探索降低兩國軍事風險的潛在途徑，並防止因台灣等問題導致兩國關係進一步惡化」，美國華府智庫德國馬歇爾基金會亞洲主任葛來儀（Bonnie Glaser）對BBC中文說，「雙方的討論將檢驗這些領域有沒有可能取得進展」。

在此之前，中國在美國眾議院議長佩洛西訪問台灣後凍結了與華府的外交渠道，雙方在軍事上劍拔弩張，令許多觀察家警告可能因誤判而導致擦槍走火。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國亞太事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）。

「坦誠的」會談

根據公開信息，美中雙方均表示會談是「坦誠」進行的。

中國外交部聲明說，雙方「圍繞落實中美元首巴厘島會晤共識、推進中美關係指導原則磋商、妥善處理雙邊關係中的台灣等重要敏感問題、加強各層級交往和開展相關領域合作進行了深入溝通」。

美國國務院發言人內德·普萊斯（Ned Price）對記者說，康達和羅森伯格探討了潛在的合作途徑，包括應對氣候變化、衛生安全、全球宏觀經濟穩定以及全球糧食安全等挑戰。

這些都是中美關係在目前冰凍時期有利益重合的領域。

法新社引述一位美國高級官員表示， 康達和羅森伯格強調了「為雙邊關係設定底線的重要性，以確保美國和中國保持開放的溝通渠道，負責任地管理競爭」。

「他們強調，競爭絕不能演變成衝突。」

康達和羅森伯格都是11月G20峰會中的美方隨行官員。訪問中國之後，他們在12月13日和14日到訪韓國和日本。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 國家安全委員會中國事務高級主任羅森伯格（Laura Rosenberger）

合作的「機會之窗」

有專家表示，目前是中美雙方有可能合作的「機會之窗「。

中國國家主席習近平在中共「二十大」後進入第三任期，目前已經重返國際舞台。拜登總統也在美國中期選舉的結果中看到了期望，預計未來兩年將著重處理外交政策。

「雙方領導人都更加自信」，美國巴克內爾大學（Bucknell University）國際關係教授朱志群對BBC中文說，加上雙方都面臨疫情後經濟復蘇的挑戰，「當前合作是最佳選擇」。

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）在會面後的記者會中指出，康達和羅森伯格在訪問中提到了有關疫情後的恢復問題，但具體細節留給外交系統處理。

美國很快將進入總統大選季，候選人在競選過程中會將矛頭指向中國，這個「機會之窗」可能稍縱即逝，兩國又將進入新的麻煩階段，朱志群說。

美國國家安全委員會印太地區協調員庫爾特·坎貝爾（Kurt Campbell）上周四在華盛頓一個論壇上說， 「我在巴厘島看到的是，中國至少在短期內或者短中期，有興趣穩定美中關係。」

他解釋，中國目前面臨一系列國內外危機，包括疫情帶來的經濟放緩，以及與日本和印度的領土爭端等。

同時華府也希望與北京穩定關係，尤其當（中美）兩國軍隊在亞洲近距離行動的情況下，坎貝爾說。

"隨著雙方部隊相互摩擦，我們希望北京和華府之間有更大程度的可預測性和溝通。"

上個月，兩國國防部部長在柬埔寨會晤，是繼佩洛西訪台致中美軍事對話中斷後，雙方首次進行高層軍事交流。中方表示，對與美方進行交流持「積極、開放態度」。

如何管控台灣問題等分歧

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不過，本次會面並不意味著能夠緩解長期以來的分歧。尤其在關鍵的台灣問題上，雙方對「一個中國」的認知不同，仍有可能是未來點燃衝突的關鍵。

「在台灣問題上，美中兩國與其說是解決分歧，不如說是管控分歧，確保雙方都不會反應過度，升級到失控的程度」，澳大利亞國立大學講師宋文笛對BBC中文說。

美國目前在對台政策上仍然在強化其軍事力量。

美國眾議院上周四通過了2023財年的《國防授權法》，其中包含對台灣提供五年高達100億美元的軍事援助資金等多項支持。這表明，美國正持續通過立法加強台灣的安全防衛。

「台灣問題將繼續困擾美中關係，甚至會導致兩國在台海發生軍事衝突」，朱志群說。

除此之外，中美雙方仍在各個領域加強競爭。

中國已經重啟元首外交，習近平主席在過去幾個月裏會見了將近30個國家的領導人，包括美國的盟友日本、德國等。

在美國方面，國防部部長奧斯汀（Lloyd Austin）與澳洲國防部部長馬爾斯（Richard Marles）近日在華盛頓會面，會後的聲明劍指中國，表示雙方決心要「反擊中國破壞穩定的軍事活動」。