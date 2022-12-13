中印衝突：印度與中國軍隊在有爭議的喜馬拉雅地區發生「肢體混戰」

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 資料圖片：2021年印度士兵在拉達克地區的一個山口附近巡邏。

印度表示，在邊境的一個爭議地區印度軍隊與中國軍隊發生了衝突，這是自2020年6月以來兩國軍隊第一次發生此類衝突。

2020年6月加勒萬河谷衝突造成至少24名士兵死亡之後，中印兩國一直在努力緩和緊張局勢。

印度軍方稱，12月9日，兩國軍人在位於印度東北部的阿魯納恰爾邦（中國稱藏南）的達旺地區發生衝突。

據路透社援引印度軍方消息人士稱，至少有六名印度軍人受傷。印度軍方稱，兩國已在該地區脫離接觸。

另有印媒援引未具名消息人士的話稱，事件涉及約300名中國解放軍軍人。

中國未直接回應該事件。中國外交部發言人汪文斌周二說：「據我們了解，中印目前邊境局勢總體平穩。雙方一直通過外交和軍事渠道就涉邊問題保持暢通的溝通」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 印度軍隊說，最新的小規模衝突發生在阿魯納恰爾邦的達旺地區。

印度防長拉傑納特·辛格周二向議會表示，事件源於中國軍隊「單方面改變現狀」，隨後引發了「肢體混戰」。

他稱，由於「印度軍事指揮官的及時干預，解放軍士兵回到了他們的陣地」。他補充說，該事件「在外交層面上得到處理」。

辛格說，雙方的一些士兵在小規模衝突中受傷，但沒有印度士兵在衝突中「受傷或受重傷」。

中印兩國有著世界上最複雜的邊界劃分，在1962年的中印戰爭後，邊界大多存在爭議，雙方都沿著實控線有大量軍事部署。

印度和中國有著超過3440公里的邊境線，但兩國對大部分邊界都有不同看法。兩國邊境巡邏人員經常發生衝突，偶爾會發生混戰，但雙方都堅稱40年來沒有發射過子彈。

中國和印度邊境爭議始終是兩國關係的「雷區」，兩國有總面積超過12萬平方公里區域存在領土爭議，涉及西段、中段和東段三個部分。

作為世界上規模最大的兩支軍隊， 中印兩軍在邊境很多地方都沿著中印實際控制線對峙，包括河流、湖泊和雪山等險峻的地形意味著士兵之間的分界線經常會發生變化，他們可能發生對抗。

2020年6月，中國和印度軍隊在位於兩國邊境的加勒萬河谷（Galwan Valley）爆發了數十年來最嚴重的衝突。儘管中間沒有開一槍，但仍造成雙方至少24名軍人喪生。

這場發生在海拔超過4000米的喜馬拉雅山地上的衝突，讓世界上人口最多的兩個國家的關係降至冰點。

觀察中印問題的專家們指出，近年來中印兩國都在邊境地區及相關的更大區域範圍內進行基礎設施建設，成為兩國競爭的一個焦點，致使兩國邊界對峙事件不斷上演。