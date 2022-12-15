中國留學生涉嫌跟蹤威脅支持「白紙運動」同學在美國被捕

46 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 中國在新冠疫情期間實行的嚴格「清零政策」引發民眾廣泛的不滿，示威行動出現在中國內外。

一名25歲的中國留學生涉嫌在網絡上威脅、跟蹤中國「白紙運動」的支持者，被美國聯邦調查局（FBI）逮捕後，周三（12月14日）在波士頓聯邦法庭出庭。

該辦公室還透露，25歲的Xiaolei Wu(吳曉雷，音譯）是波士頓伯克利音樂學院的學生。跟蹤威脅罪名成立面臨最高五年的監禁，三年的刑滿監督釋放和最高25萬美元的罰款。

據檢察官辦公室公布的新聞稿，2022年10月22日，有人在波士頓伯克利音樂學院校園內或附近張貼了一張傳單，上面寫著「與中國人民站在一起」，以及「我們要自由」和「我們要民主」。

據指稱，從2022年10月22日左右開始，一直到2022年10月24日，吳某通過微信、電子郵件和Instagram，針對張貼傳單的受害人進行了一系列溝通。

吳某還被指稱說：「再貼，我就把你這混蛋的手砍下來」。他還告訴對方，他已將對方的行為告知中國的公安機構，中國的公安機構將「問候」受害人的家人。

另外吳某還被指稱唆使他人打聽受害人的住處，並公開發佈受害人的電子郵件地址，希望他人在網上辱罵受害人。

美國馬薩諸塞州地區檢察官辦公室表示：「美國司法部將始終捍衛自由言論和政治表達的權利。但我們認為，吳先生的威脅和騷擾行為並不是自由言論，相反，這是企圖壓制和恐嚇活動人士表達反對中國的觀點。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 反「清零」抗議潮：美國的中國留學生如何用行動聲援？

美國聯邦調查局波士頓分局特別主管約瑟夫·波納沃倫塔（Joseph R. Bonavolonta）說：「這種被指控的行為特別令人不安，完全違背了我們國家的民主價值觀。」

近年來，在海外的中國留學生在西方大學威脅或監視其同胞活動的事件時有報道。這不僅讓很多中國留學生在發表不同於中國官方意見時自我審查，甚至還因為立場不同出現了校園內的暴力爭鋒相對。

四通橋抗議與「白紙運動」

10月13日，在北京繁忙的四通橋上出現針對領導人習近平及中國防疫政策的抗議。

兩條白底紅字的巨型橫幅分別懸掛在四通橋藍色標誌牌兩側。

一條橫幅上寫著：「不要核酸要吃飯，不要封控要自由，不要謊言要尊嚴，不要文革要改革，不要領袖要選票，不做奴才做公民。」

而另一條短橫幅上則寫著更直接的批評內容，將習近平稱為「獨裁國賊」，要求他下台。

四通橋抗議在海內外激發多起針對中國新冠病毒「清零政策」的聲援抗議行動，也被認為是最近中國反對清零政策的「白紙運動」的起點。

中國駐法國大使盧沙野上周在巴黎出席法國外交記者協會晚餐交流會時表示，「外部反華勢力」很快抓住機會政治化操弄。「白紙遊行」雖是白色但也是「顏色革命」，因為「白色也是一種顏色」。