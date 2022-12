印中邊境衝突:一道60年的戰爭陰影

1 小时前

「爆炸的光點亮了天空,聲音在山間迴蕩,」瑞典記者貝蒂爾·林納(Bertil Lintner)這樣引述印度軍人說。他是《中國的印度戰爭:世界屋脊上的衝突》(China's India War: Collision Course on the Roof of the World)一書的作者。