印中邊境衝突：一道60年的戰爭陰影

蘇蒂克·比斯瓦斯（Soutik Biswas）

BBC駐印度記者

1 小时前

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 2003年10月31日，印度士兵在阿魯納恰爾邦的達旺鎮附近海拔16,000英尺的印中邊境巡邏，這是中國聲稱擁有主權的印控區域。

60年前的那場戰鬥，開始於一個晴朗的秋日早晨。

1962年10月23日，中國士兵進入印度東北一個當時叫做「東北邊境特區」（NEFA）的喜馬拉雅偏遠地區，在這個與中國和不丹接壤的地帶進行了一場激烈的交火。

今天，這裏變成了阿魯納恰爾邦——印度控制下一個有超過100萬人口的邦，而中國仍然繼續聲稱對它擁有主權。而這裏，也正是兩國一年多以來最新一次發生衝突的地方。

「爆炸的光點亮了天空，聲音在山間迴蕩，」瑞典記者貝蒂爾·林納（Bertil Lintner）這樣引述印度軍人說。他是《中國的印度戰爭：世界屋脊上的衝突》（China's India War: Collision Course on the Roof of the World）一書的作者。

中國軍隊衝破了印軍的陣地，擊斃了17名印軍士兵，俘虜13人。面對詫異和裝備不佳的印軍，他們沒有遇到多大抵抗，一路進軍。第二天，他們就奪取了達旺鎮，一個位於附近山谷裏的佛教寺院小鎮。

中國軍隊繼續南下。至11月，他們已經到達邦迪拉（Bomdila），那是位於一座山附近的寺院小鎮。那裏距離以茶園、油田和黃麻種植著稱的阿薩姆邦（Assam）只有250公里（155英里）。

然後，在11月21日，中國宣佈停火，並迅速撤退至兩國之間那條模糊的事實邊界以北20公里——那是英治時期的印度在地圖上劃定的中印邊境「實際控制線」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1962年11月，一場短暫的戰事中，印度傷亡慘重（圖為中印邊界衝突期間，印軍在印度北部拉達克地區的一座工事）。

「戰事結束了。兩個星期內，中國人民解放軍士兵就回到中國控制的那部分山區，」林納寫道。印度一方統計的軍人死亡數字為1383人，並有近1700人「在行動中失蹤」。中國方面的紀錄顯示，印度的傷亡數字將近4900人，並有3968人被活捉。

印度防務分析家、新書《了解印中邊境》（Understanding The India China Border）的作者馬諾吉·喬希（Manoj Joshi）表示，目前還不清楚中國撤軍的原因。

「是因為他們的補給線拉長了？是他們害怕美國的干預？還是說事實上他們對東部（邊境）的主張不那麼認真？」他說。

爭議性的中印邊境被分成三個區域：西邊一段圍繞拉達克（Ladakh）；中間一段由印度的喜馬偕爾邦（Himachal Pradesh）和接壤西藏的北阿坎德邦之間的邊界組成；東邊一段則是由阿魯納恰爾邦的邊境組成。

專家表示，那實際上是一條「概念上的邊界」——印度說它有3488公里長；中國則說它有2000公里多一點。

印度聲稱對該邊界西部的阿克賽欽高原擁有主權——該地區相當於一個瑞士的面積，由中國控制著。中國則聲稱對阿魯納恰爾邦擁有主權。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 2021年10月20日，印度士兵在阿魯納恰爾邦的實際邊境線附近。

在阿魯納恰爾邦從未被中國承認的一段東部邊界——據印度所說有1126公里長——由麥克馬洪線組成。它是以1914年擔任印度外交部長的英國人亨利·麥克馬洪（Henry McMahon）的名字命名。

亞洲兩個最大的國家——也是擁有核武的兩個鄰國——已經達成協議，停止在這個世界上持續時間最長的邊境爭議地帶擦槍走火。雙方大致上都保持著和平，但是又總是指責對方越界和侵入。

但是，中國並沒有放棄對阿魯納恰爾邦的主權主張，而且仍然將那裏的大部分地區稱作「藏南」。去年，中國民政部將爭議地區的幾個地方重新定名，官方媒體稱中國的主權主張有「歷史和法理依據」。

一些分析人士表示，北京認為阿魯納恰爾邦將在中印最終的邊界協議中擔當角色：德里將會接受中國對阿克賽欽的主權——這處位於戰略要地、礦產豐富的冰原地帶，從1950年代起就被佔據——以此來換取北京接受印度對阿魯納恰爾邦的主權。

但是，像英國伯明翰大學的策凌博士（Dr Tsering Topgyal）等專家則認為，情形已不再是如此。

「中國對控制西藏的信心，和北京用阿魯納恰爾邦換取阿克賽欽的意願之間，或者有一定聯繫。現在，我認為中國處理邊境爭端的時候，考慮的不再僅僅是具體領土的得失，而是越來越多地將更廣大的國家和外交政策利益考慮在內，」策凌博士說。

過去曾經由德里直接管轄的阿魯納恰爾，在1987年正式成為一個邦，這令中國非常不滿。多年來，印度也加強了邊境一帶的防備和基礎設施，並在附近建起村莊。

印度領導人到訪阿魯納恰爾邦亦令北京不滿。2008年當前總理曼莫漢·辛格（Manmohan Singh）到訪該邦並宣佈一系列公路建設項目時，中國正式表示過抗議。

2014年，總理納倫德拉·莫迪（Narendra Modi）宣佈計劃，建設2000公里的新公路，併發展阿魯納恰爾邦過去被忽視的偏遠地區。

「我們並不是在做任何事情來影響關係。這不是為了挑戰或者與中國競爭，而是保護我們的領土安全，」來自該邦的印度聯邦部長基倫·裏吉朱（Kiran Rijiju）當時向彭博新聞社（Bloomberg）表示。

策凌博士表示，從中國的角度，與印度繼續保持在邊境方面的爭議「在策略上是合理的」，包括阿魯納恰爾邦在內，這是「作為一種克制印度野心和管理其行為的手段，比如它與美國越來越緊密的關係」。

「在中國與所有鄰國的邊境爭端當中，只有印度和中國的爭議仍然懸而未決，這是為什麼？」他說。

最新一次衝突發生的揚子地區，人煙稀少，據專家所說離中國境內的一個村莊僅5公里。這是有爭議的邊界沿線的十幾個有爭議的地區之一，雙方都有重疊的主張。