台積電美國工廠、中國疫情、中印邊境衝突等本周重要故事

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圖像加註文字， 周一，一家醫院發熱門診部外排起了隊。

12月第二周，台積電在美國的工廠揭開面紗。在中國，新冠防疫政策迅速扭轉之後，醫院在承受相當大的壓力。美國代表團訪問中國，公眾關注中美關係能否解凍。

另外，中印邊境再起衝突。這是自2020年6月以來兩國軍隊第一次發生此類衝突。

剛剛過去的一周，BBC中文有以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

圖像來源，Joe Biden Facebook 圖像加註文字， 台積電董事長劉德音（右二）贈送給拜登的禮物是一張晶圓。

總部位於台灣的晶圓代工公司台積電（TSMC），在美國亞利桑那州鳳凰城的晶片廠擴大投資，上周美國總統拜登（Joe Biden）親自出席廠房第二期正式「裝機」典禮，與來自台灣的台積電公司宣佈2024年會達到月產2萬片5奈米晶片（chip， 芯片）產能。拜登當場宣佈「美國製造業回歸」。

這場聚焦拜登政府產業政策的大秀，出席的有美國商務部長雷孟多（Gina Raimondo）、台積電創辦人張忠謀、董事長劉德音還有台積電美國大客戶蘋果執行長庫克（Tim Cook）、超微（AMD）行長蘇姿丰及荷商艾司摩爾（ASML）執行長溫尼克（Peter Wennink）等，被稱為「科技界奧運會」盛典。

這場科技界大事，同時也充滿濃濃的政治意味。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中國新冠防疫鬆綁「新十條」實施一周，北京民眾在重拾自由之際也在經歷著一些亂象。

在中國的新冠防疫政策發生迅速的180度大轉向之後，這個國家的醫院已經承受了如此大的壓力，醫護人員都可能將病毒傳染給病人。

現在看來，由於人手短缺，前線醫護工作者都被要求上崗，哪怕他們自己也感染了病毒。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 印度軍隊說，最新的小規模衝突發生在阿魯納恰爾邦的達旺地區。

印度表示，在邊境的一個爭議地區印度軍隊與中國軍隊發生了衝突，這是自2020年6月以來兩國軍隊第一次發生此類衝突。

2020年6月加勒萬河谷衝突造成至少24名士兵死亡之後，中印兩國一直在努力緩和緊張局勢。

印度軍方稱，12月9日，兩國軍人在位於印度東北部的阿魯納恰爾邦（中國稱藏南）的達旺地區發生衝突。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國國家安全委員會中國事務高級主任羅森伯格（Laura Rosenberger）

自中美兩國元首上月在巴厘島提出穩定雙邊關係的期望後，高層官員開始進一步接觸。

美國亞太事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）、美國國家安全委員會中國事務高級主任羅森伯格（Laura Rosenberger）等高官訪問中國，中國外交部副部長謝鋒在河北廊坊與他們舉行會談。

根據美國國務院的聲明，他們的訪問為布林肯明年年初的訪華鋪路。布林肯將是拜登政府執政兩年後訪華的美國最高級別的官員。

圖像加註文字， 莫德里奇、姆巴佩、梅西和布法爾。

2022世界盃進入最後的白熱化階段，殘酷的淘汰賽令巴西與英格蘭兩大奪冠熱門提前出局，葡萄牙八強賽落敗亦意味著克里斯蒂亞諾·羅納爾多（Cristiano Ronaldo，基斯坦奴·朗拿度）的世界盃冠軍夢碎。

如今戰至最後四強，阿根廷、克羅地亞、法國和摩洛哥是目前仍有機會在這個周末的卡塔爾捧起大力神杯的球隊。

在此之前將進行半決賽，決出最後決賽的雙方。

阿根廷對克羅地亞，法國對摩洛哥的半決賽是賽前很少人能夠預見的對決，而無論結果如何，四個可能的結局將會是扣人心弦的經典故事。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 在中國駐曼徹斯特總領事館外發生抗議者遭攻擊事件兩個月後，北京方面召回六名外交官，其中包括駐曼城總領事鄭曦原。

在中國駐曼徹斯特總領事館外發生抗議者遭攻擊事件兩個月後，北京方面召回六名外交官，其中包括駐曼徹斯特總領事鄭曦原。

英國曾要求這些外交官放棄外交豁免權，允許警方就 10 月發生的抗議者被毆打事件向他們提問。