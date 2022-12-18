伊朗知名演員塔蘭涅·阿里多斯蒂因支持抗議活動被捕

31 分钟前

圖像來源，Taraneh Alidoosti 圖像加註文字， 塔蘭涅·阿里多斯蒂（Taraneh Alidoosti）

伊朗當局逮捕了此前聲援反政府示威者的該國知名的女演員塔蘭涅·阿里多斯蒂（Taraneh Alidoosti）。

阿里多斯蒂因在第89屆奧斯卡金像獎最佳外語片《推銷員》中的角色而享譽國際。

官方媒體稱，她因對席捲該國的抗議運動「散佈假消息」而被拘留。

在上周的 Instagram 帖子中，她譴責當局處決了一名因參與抗議活動的男子。

在帖文中，她還指責一些國際組織沒有公開發聲，反對處決莫森.謝卡裏（Mohsen Shekari）。

當局指控謝卡裏是一名「暴徒」，後將其處以絞刑。他於 9 月在德黑蘭了一條主要道路上設障，並用砍刀打傷了一名軍警。

「他的名字叫穆赫森.謝卡裏。每個國際組織都在看著這場流血事件而不採取行動，這是人類的恥辱，」阿里多斯蒂寫道。

根據國家通訊社 IRNA 在社交媒體電報（Telegram）賬號上的一篇帖文，她因未能提供"與她的指稱相符的任何文件「而遭被捕。

阿里多斯蒂擁有超過 800 萬粉絲的 Instagram 帳戶也於近期被關閉。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 塔蘭涅·阿里多斯蒂（Taraneh Alidoosti）

這位 38 歲的女演員是伊朗最成功的女演員之一。她主演的《推銷員》獲得了 2016 年奧斯卡最佳外語片獎。

自從抗議運動爆發以來，她經常發聲， 對伊朗政府試圖鎮壓全國騷亂提出批評。

這場騷亂是由一名在警察拘留期間死亡的年輕女性 阿米尼（Mahsa Amini）引發的。於 9 月引發的。

上個 月，阿里多斯蒂在 Instagram 上發佈了一張自己沒有戴頭巾的照片，以表示聲援示威者，從而引起了人們的注意。

抗議運動已成為伊朗政權自1979年革命以來面臨最嚴峻的一個挑戰之。 當局已經處決了兩名被判犯有「moharebeh」罪的男子——大致意思是「與上帝為敵」。