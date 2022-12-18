烏克蘭多個城市遭俄軍導彈轟炸，普京或再加強進襲

馬特·墨菲（Matt Murphy）

BBC記者

48 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 普京

俄羅斯總統普京與軍隊高官會面同日，俄軍向烏克蘭的基礎設施發動新一輪導彈攻擊。

普京在周五（12月16日）的大部分時間裏都在「特別軍事行動」總部討論俄羅斯的下一步計劃。

與此時同，一些烏克蘭軍官聲稱，俄羅斯正在計劃新一輪進攻，可能會在明年初。

俄羅斯對烏克蘭電網實施的攻擊已經令數百萬人陷入斷電的黑暗之中。

俄羅斯國營電視台播放的片段顯示，普京在國防部長謝爾蓋·紹伊古（Sergei Shoigu）和武裝部隊首領吉拉西莫夫(Valery Gerasimov)陪同下與會。

「我們會聽取軍隊指揮官在每一次行動中的指令，而我也想聽你們提出關於我們短期和中期行動的方案，」這位莫斯科最高領導人在周五的這次會議上對軍官們說道。

吉拉西莫夫將軍在場，結束了此前流傳他被解職的傳言。67歲的他受到鷹派時評家的猛烈批評，指他太過謹慎。

空軍司令謝爾蓋·蘇羅維金（Sergei Surovikin）在10月被任命為俄羅斯的烏克蘭行動總指揮。官媒的照片顯示他也身在會議中。

烏克蘭軍隊最近數月取得了一系列重大進展，包括重奪赫爾松——這是至今被俄軍奪取的唯一一座大城市。

而今年初莫斯科武裝在烏克蘭東部的淪陷，這也令俄軍高層受到親克里姆林宮媒體人的持續批評。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 此前曾一度有報道指，武裝部隊統領吉拉西莫夫（右）被解職。

這場會議之後，烏克蘭軍隊指揮官瓦列裏·扎盧日內將軍（Gen Valerii Zaluzhnyi）聲稱，莫斯科可能尋求在2023年初發動新一輪攻勢。他警告說，俄羅斯正在調動約20萬軍隊凖備進攻。

「我毫不懷疑，他們會再次嘗試攻擊基輔，」他說 ，「我知道我現在有多少個戰鬥單位，到年底前我要建立多少個戰鬥單位——而且，最重要的是，現在不要以任何方式動用他們，無論這有多艱難。」

他還表示，進攻可能會「向著基輔的方向」開始，或許是從白俄羅斯發動。

2月，俄羅斯部隊曾從白俄羅斯越過邊境，向烏克蘭首都基輔進軍。

雖然白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）已經一再否認他的軍隊會加入進襲，但是數以千計俄軍士兵目前正在該國境內參加莫斯科國防部所聲稱的「緊密戰鬥訓練」。

普京將於周一在明斯克與白俄羅斯總統會面。

但是，有分析人士質疑俄羅斯對烏克蘭首都發動新一輪攻擊的能力，而白宮發言人約翰·柯比（John Kirby）表示，美國情報官員「未看到有任何跡象顯示有對基輔的即時行動」。

烏克蘭遭受的最新一輪轟炸

周五（12月16日），俄軍向烏克蘭實施大規模轟炸，發射過76枚導彈和多次無人機襲擊；當地官員指至少9個發電廠遇襲

烏克蘭工程人員目前仍在努力對電力設施進行搶修，而該國很多地區氣溫已在攝氏零度以下

首都基輔部分區域在周六仍然沒有供電和供暖，但目前供水已全面恢復

烏克蘭當局確認，克里維裏赫（Kryvyi Rih）市一處住宅遭轟炸，造成4人死亡，赫爾松亦有一人身亡

扎盧日內將軍表示烏克蘭防空部隊攔截了俄軍76枚導彈中的60枚

基輔方面表示，針對首都發射的導彈就有40枚，是俄軍2月24日發動入侵以來最大規模的攻擊

美國國防高層官員向路透社表示，俄羅斯正在花光它的供應，因此被迫使用一些已放了幾十年的老舊彈藥，失誤率很高。

他們還表示，「俄羅斯目前消耗彈藥和火炮的速率」可能會令他們在2023年初用盡可靠的武器庫存。

與此同時，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在周六表示，在俄羅斯對烏克蘭電網的最新一輪襲擊過後，近600萬人的電力供應已經恢復。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，該市的地鐵系統已經重啟，用水供應亦已恢復。

他還在社交媒體Telegram上發佈一顆大聖誕樹的照片。他說，聖誕樹經過改造，使用發電機供電的節能燈泡，以適應戰時冬天的供電限制。

當局表示，在周五全國經歷一波針對發電廠的攻擊，令第二大城市哈爾科夫停電多個小時，供電現在也已經恢復。

自10月10日針對電力設施的襲擊開始後，俄羅斯已經發射了超過1000枚導彈和伊朗製造的無人機。包括法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在內的各國領袖已經表示，襲擊的規模足以構成戰爭罪。