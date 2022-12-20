美國國會騷亂：調查委員會公布結果，要求以四項罪名刑事起訴特朗普

麥克斯·馬查（Max Matza）

BBC記者

33 分钟前

圖像來源，Getty Images

美國國會就去年國會騷亂事件進行的一項調查指，前總統特朗普（Donald Trump）應該受到刑事起訴，包括煽動罪。

這個民主黨領導的委員會投票一致通過，要求美國司法部對特朗普作出檢控。

該委員會還公布一段視頻，顯示特朗普前助手霍普·希克斯（Hope Hicks）曾警告特朗普考慮他的身後名。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 特朗普前助手霍普·希克斯（左一）作證時說，自己提出警告後特朗普的反應是：「唯一重要的是贏。」（英文）

特朗普支持者在2021年1月6日衝擊美國國會大廈，擾亂拜登（Joe Biden）的總統當選認證程序。

特朗普否認自己有不當行為，並發表一份聲明，抨擊這個委員會是一個「袋鼠法庭」（kangaroo court，指認不公平法庭裁決）。

在對騷亂事件進行了約18個月的調查後，美國眾議院挑選的委員會在周一（12月19日）的最後一次會議中建議對特朗普作出四項起訴：

煽動、協助、支持或鼓勵暴亂

妨礙官方程序

用陰謀欺騙美國

陰謀作出虛假陳述

美國司法部並不需要跟從國會委員會的建議，不過檢控官已經在考慮是否對特朗普作出起訴。

雖然該委員會的行動大致上只是象徵性，但是委員會主席形容，起訴的建議是一份「走向公義的藍圖」。

司法部發言人周一拒絕就該建議置評。

參與該委員會工作的馬里蘭州民主黨國會議員傑米·拉斯金（Jamie Raskin）表示：「暴亂是對美國國家威信的一種叛變。」

「這是嚴重違反聯邦法的行為，而憲法本身對此已有註腳。」

委員會中的七名民主黨及兩名共和黨人在周一公布了他們初定的161頁執行摘要。當中指控特朗普在國會騷亂前夕和期間實施一個「多層面的陰謀」來阻撓選民的意志。

眾議院委員會指，特朗普散播他自知不實的說法，稱2020年總統選舉勝利被竊取，之後又向政府官員、司法部以及他自己的副總統施壓，以幫助顛覆選舉結果。委員會指控他煽動國會騷亂，作為阻止向拜登和平移交權力的最後嘗試。

長達數百頁的完整報告預計將於周三（12月21日）公布。

周一，委員會也公布了他們證據庫中的一段視頻，當中顯示特朗普長時間的助手希克斯表示，她曾警告過特朗普，若繼續就選舉發表虛假言論，他和他的團隊都是在「損害他的身後名」。

她表示，特朗普當時對她的擔憂不置可否。

她在作供中稱，特朗普總統「說的話大致上相當於『如果我輸了就沒有人在意我的身後名，所以這無所謂』」，特朗普當時還表示「唯一重要的是贏」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 特朗普和女兒伊萬卡遠程出席國會委員會的聽證會

委員會還批評前總統的大女兒、前白宮非正式顧問伊萬卡·特朗普（Ivanka Trump）沒有「配合」調查人員。

報告指，伊萬卡與白宮新聞秘書麥凱尼（Kayleigh McEnany）「顯示出對一些問題的記憶不盡不實」，或者記得的也不如特朗普其他親信那樣「坦誠直接」。

特朗普上月再度啟動總統選戰，他的陣營發表聲明指控委員會是由「『Never Trump（永不要特朗普）』的黨派人士」進行「表演式的審訊」，並指他們是「這個國家歷史中的污點」。

「這個袋鼠法庭不過是一個侮辱美國人智商和諷刺我們民主制度的形象工程。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國國會騷亂當日的人群舉著特朗普的塑像。

該委員會還表示會向眾議院道德委員會提及四名共和黨成員，包括共和黨黨魁凱文·麥克錫（Kevin McCarthy），指他們未配合委員會調查。

「如果我們國家的法治和民主要倖存，就不能再發生這種事，」委員會主席、密西西比州民主黨人本尼·湯普森（Bennie Thompson）說。

「一旦信念被破壞，我們的民主制度也一樣。特朗普破壞了這個信念。」他說。

目前已經有超過900人收到了和國會騷亂的相關起訴。

迎接特朗普的將是什麼？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 特朗普較早前在海湖莊園宣佈，他會再次參選總統。

關於2021年的國會騷亂事件，這個國會委員會公布的報告概要當中稱：「若不是有特朗普，那個1月6日中的所有事件都不會發生。」

BBC駐北美記者安東尼·澤克爾（Anthony Zurcher）分析指，這次建議起訴特朗普的投票令這場持續18個月的調查產生了一個混亂的結尾，但是相關的建議更多是政治性而不是法律性的。

假如特朗普被以委員會提出的罪名起訴並定罪，他可能面臨數十萬美元罰款以及最長20年的監禁，且不被允許再參加未來的總統選舉，但到目前為止，委員會的投票大致上仍是象徵性的。

國會沒有任何權力以相關的聯邦法律起訴特朗普——這個權力只屬於美國司法部。委員會現在相當於提出所有依據，從而建議司法部採取行動，但是司法部如何處理這些依據，則完全不由委員會控制。

與此同時，司法部似乎本身已經在考慮起訴特朗普——由聯邦檢察官召開的陪審團已經向數十名特朗普政府官員發出傳票，要求收集政府文件，而同樣的文件已經被國會委員會覆核過。

而國會騷亂也不是特朗普可能面對的唯一一宗法律調查。美國司法部長特別顧問傑克·史密斯（Jack Smith）也在調查特朗普離任後對海湖莊園（Mar-a-Lago）文件的處理手法，佐治亞州地區檢察官在調查特朗普與該州官員的聯繫是否違反州法律；此外還有一系列民事案件。

特朗普一直試圖將所有針對他的刑事和民事調查描繪成政治迫害，而國會委員會也沒有做太多來反駁他的說法。只不過，委員會的這番建議會讓媒體持續數天發佈關於特朗普的負面新聞標題，並不斷令美國民眾回想起去年國會騷亂中的混亂場面。