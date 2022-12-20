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韓國女性與性別歧視：「有人必須先開拓一條道路出來」
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韓國女性與性別歧視：「有人必須先開拓一條道路出來」
13 分钟前
韓國政府正在推動廢除「性別平等部」 —— 儘管這個國家存在著巨大的性別薪資差距與廣泛的性別歧視。
該部門一直以來為遭受暴力的受害者提供支援與庇護，許多女性正在為保存這個單位而奮鬥。
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