2022年回顧：幾個引人髮笑的滑稽瞬間

2022年回顧：幾個引人髮笑的滑稽瞬間

2022年並不是只有衝突、抗議與氣候變遷相關的災難，今年也有笑聲。就在我們凖備迎接2023的時候，讓我們帶大家回顧幾個今年的滑稽瞬間。