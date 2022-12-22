烏克蘭戰爭：澤連斯基到訪白宮，美國承諾450億援助

1 小时前

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 視頻：90秒看澤連斯基訪白宮（英文）

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）到訪美國，在白宮會見了總統拜登，並在美國國會進行了演講。

澤連斯基要求美國向烏克蘭支援更多武器，同時誓言烏克蘭「永遠不會投降」。

「要令俄羅斯軍隊完全撤離，需要更多的炮彈，」烏克蘭總統說。

這是自俄羅斯於10個月前入侵烏克蘭以來，澤連斯基的首次外訪。他表示，烏克蘭「面對一切困難……至今仍屹立不倒」，他們「永遠不會投降」。

美國已宣佈將向烏克蘭提供更多支持，包括一個愛國者導彈系統。總統拜登表示，不會讓烏克蘭獨自奮戰。

另一方面，俄羅斯總統普京則稱，烏克蘭的戰事不應歸咎於俄羅斯，同時指責一些「第三方國家」的政策造成了兩個國家的「共同悲劇」。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 澤連斯基突訪美國：與拜登會晤獲支持 赴國會演說稱「烏克蘭沒有倒下」

拜登：「你不會孤身一人」

在會面時，拜登向澤連斯基表示，面對俄羅斯的入侵，美國將會「盡可能長時間」地堅持與烏克蘭併肩。

「你永遠不會孤身一人，」拜登在白宮會見澤連斯基的時候向他表示。

拜登確認將向烏克蘭提供新一波超過20億美元（17億英鎊）援助，並承諾之後會再撥450億。

澤連斯基對華盛頓的支持表示感謝。

「今年烏克蘭人民遭受了如此多不必要的痛苦和損失，」拜登在周三（12月21日）的聯合記者會上表示，「但是我想要你知道，澤連斯基總統，這一路上的每一步，美國人民都和你在一起。而我們會一起和你併肩。」

拜登還向媒體表示，他對於保持國際聯盟的團結「完全不擔心」。

外界擔憂一些盟友可能對於俄烏衝突的代價及其擾亂全球糧食和能源供應所帶來的影響感到擔心，但美國總統表示，他感覺「非常好」，相信可以團結一致支持烏克蘭。

拜登稱，俄羅斯總統普京「沒有意圖停止這場殘酷的戰爭」。

作為烏克蘭最重要的盟友，美國已經承諾了500億美元（410億英鎊）的人道、財政及安保援助——遠超過其他國家。

澤連斯基表示，希望美國國會能夠通過給予烏克蘭的450億美元額外援助，以「幫助我們捍衛我們的價值和獨立」。

BBC駐北美記者安東尼·澤克爾（Anthony Zurcher）報道指，儘管拜登支持烏克蘭的言辭有力，但現實比他所說的更複雜——美國的盟友正面臨著一個能源價格高企的漫長冬天和隨著之而來的經濟壓力；而且，美國公眾對於持續援助烏克蘭的支持率已經有所下跌：最近一項民調顯示，有三分之一受訪者不支持美國繼續援助烏克蘭，有一半則認為烏克蘭應該盡快達成停戰協議。

在1月將會取得眾議院控制權的共和黨人則警告，他們不會為烏克蘭開具「空白支票」。

而澤連斯基表示，無論美國國會如何變化，他都相信民主共和兩黨將會支持他的國家。

澤連斯基是乘坐美國空軍飛機從波蘭城市熱舒夫出發抵達華盛頓。在白宮與美國總統會面之後，他向美國國會聯席會議發表了演講。他身著標誌性的軍綠色上衣和軍靴，演講過程中得到多達10次的起立鼓掌。

他表示，自己的國家「面對一切困難」仍然屹立不倒，並預言明年俄烏戰爭將迎來「一個轉折點」。

他誓言烏克蘭將永遠不會投降，但同時表示他的國家需要更多武器。

「我們有火炮，是的，謝謝你們，」他向現場與會者說，「這足夠嗎？老實說，並不夠。」

「要令俄羅斯軍隊完全撤走，需要更多的大炮和彈藥，」他說。

在演講結尾，澤連斯基向國會展示了一面由烏克蘭東部前線城市巴赫穆特（Bakhmut）守軍簽名的戰旗。他在到訪華盛頓之前探訪了當地。

華盛頓在周三宣佈的安全援助項目包括一個新的愛國者導彈系統，預計將會幫助烏克蘭保護其城市的關鍵設施免受俄軍導彈和無人機攻擊。

周三的記者會上，曾是喜劇演員的澤連斯基在回答記者提問時出現了一個少有的輕鬆場面。

這位烏克蘭總統表示：「愛國者系統安裝之後會發生什麼？之後我們就會向拜登總統發信號，說我們想要更多愛國者。」

「我們在打仗，不好意思，我真的很抱歉，」在白宮東廳現場的人笑起來時，他用故作嚴肅的英文說道。

拜登也輕輕笑起來說：「我們在凖備了。」

俄羅斯的反應

俄羅斯外交部表示，將這個地對空導彈系統送給烏克蘭，將會被看作是一個挑釁的舉動。

周三較早前，普京曾表示，他認為烏克蘭的戰爭不應該被歸咎於俄羅斯，俄烏兩國是在經歷著一個「共同悲劇」。

普京在國營電視台播放的講話中向俄軍高官表示，他仍然視烏克蘭為「兄弟般的國家」，而俄烏衝突是「第三方國家政策造成的結果」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 普京指，俄烏戰爭應歸咎於「第三方國家的政策」

俄羅斯在今年2月24日入侵烏克蘭。美國軍方估計， 至少已有10萬俄軍士兵和10萬烏克蘭士兵死傷，另外還有約4萬平民死亡。

普京一直暗示，烏克蘭戰爭是西方國家試圖將其在歐洲的勢力東擴所造成的結果，但這一觀點在俄羅斯以外一直未獲承認。

他的這一看法似乎是源自1991年蘇聯解體之後，北約組織的不斷擴大。普京在周三的講話中還表示，西方一直在對蘇聯解體後獨立的各國進行「洗腦」，而首當其衝的就是烏克蘭。

「多年來，我們都試圖與烏克蘭建立好鄰居的關係，提供貸款和低價能源，然而並沒有用。」