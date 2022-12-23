印度超越中國成為全球第一人口大國意味著什麼

蘇蒂克·比斯瓦斯（Soutik Biswas）

BBC駐印度記者

6 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 聯合國預測，印度人口將在明年4月中旬超過中國。

明年4月中旬，印度預計超過中國，成為世界上人口最多的國家。

這兩個亞洲大國的人口都已超過14億，70多年來兩國人口總數一直佔全球人口三分之一以上。

明年中國的人口可能開始減少。由於生育率迅速下降，去年中國1060萬人出生，略高於死亡人數。近幾十年來，印度的生育率也大幅下降，從1950年每名婦女生5.7個孩子下降到今天的每名婦女生2個孩子，但下降速度較慢。

那麼，印度超過中國成為世界上人口最多的國家意味著什麼?

中國的人口減少速度比印度快

中國的人口增長率從1973年的2%下降到1983年的1.1%，下降了約一半。

人口學家指出，這在很大程度上是通過踐踏人權實現的。兩場運動，一個提倡只生一個孩子，另一個提倡晚婚，孩子之間的年齡差更大，孩子數量更少。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 人口控制措施在印度得到了一些支持。

在上個世紀下半葉的大部分時間裏，印度的人口都在快速增長，每年增長近2%。隨著時間的推移，死亡率下降，預期壽命增加，收入增加。越來越多的人獲得了清潔飲用水和現代污水系統，特別是城市居民。「但出生率仍然很高，」倫敦政治經濟學院的人口學家蒂姆·戴森（Tim Dyson）說。

印度1952年啟動了計劃生育項目，到1976年才首次制定了國家人口政策，這時中國正忙於降低出生率。

但印度在1975年緊急狀態期間（期間公民自由被暫停），一項過度積極的計劃生育計劃迫使數百萬窮人絕育，導致社會對計劃生育的強烈反對。「如果緊急狀態沒有發生，如果政客們更加積極，印度的生育率下降會更快。這也意味著，隨後所有政府在計劃生育方面都謹慎行事，」戴森說。

韓國、馬來西亞、台灣和泰國等東亞國家啟動人口方案的時間比印度晚得多，但比印度更早實現了較低的生育率、降低了嬰兒和產婦死亡率、提高了收入並增進了人類發展。

印度並沒有經歷人口爆炸

自1947年獨立以來，印度人口已經增加了超過10億，預計其人口還將增長40年。但幾十年來，該國的人口增長率一直在下降，並沒有兌現「人口災難」這種可怕預測。

所以人口統計學家表示，印度人口比中國多不再是一個「令人擔憂」的重要問題。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 印度於1952年啟動了計劃生育計劃。

收入的增加和醫療教育機會的改善，讓印度婦女生育數量減少，有效地使增長曲線變平。在22個邦和屬地中，有17個的生育率已經低於更替水平：每名婦女生育兩個孩子。(生育更替水平是指新生兒數量能維持人口穩定的水平。)

印度南部的出生率下降速度比人口更多的北部要快。「遺憾的是，印度更多地區不可能像印度南部那樣。」戴森表示，「如果其他情況一樣，印度北部部分地區人口的快速增長壓低了生活水平。」

然而，超越中國可能意義重大

例如，它可以增強印度獲得聯合國安理會常任理事國席位的要求。聯合國安理會有五個常任理事國，包括中國。

印度是聯合國創始成員國之一，並一直堅稱得到常任理事國席位的要求是合理的。聯合國經濟和社會事務部人口司司長約翰•威爾莫斯（John Wilmoth）表示：「我認為(作為人口最多的國家)你有一定的權利。」

總部位於孟買的國際人口科學研究所（International Institute for Population Sciences）的詹姆斯（KS James）表示，印度人口變化的方式也很重要。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 印度人口預計在2060年左右達到16億至18億的峰值

詹姆斯說，儘管存在種種缺陷，但印度在一個既貧窮又普遍缺乏教育的民主國家實行計劃生育，實現了「健康的人口轉型」，這一點值得稱讚。「大多數國家都是在識字率和生活水平提高之後才這樣做。」

還有更多好消息。世界上25歲以下的人口中有五分之一來自印度，47%的印度人年齡在25歲以下。三分之二的印度人出生在20世紀90年代初印度經濟自由化之後。經濟學家拉賈戈帕蘭（Shruti Rajagopalan）在一篇新論文中指出，這群印度年輕人有一些獨特的特點。「這一代印度年輕人將成為知識和網絡商品經濟中最大的消費者和勞動力來源。印度人將成為全球最大的人才庫。」

但也有挑戰

印度需要為年輕的工作年齡人口創造足夠的就業機會，來獲得人口紅利。但根據印度經濟監測中心的數據，印度只有40%的工作年齡人口工作或想工作。

更多的女性需要工作，因為她們在工作年齡生育和照顧孩子的時間減少了。這部分情況更慘淡。根據印度經濟監測中心的數據，10月份只有10%的工作年齡婦女參加了工作，而中國的這一比例為69%。

然後是移民問題。大約有2億印度人在國內各州和地區之間遷移，他們的人數肯定還會增長。大多數是離開農村到城市找工作的工人。「由於農村缺乏工作機會和低工資，隨著移民增加，我們的城市會發展起來。他們能為移民提供公道的生活水平嗎？否則我們最終會有更多的貧民窟和疾病，」印度喀拉拉邦移民與發展國際研究所的移民專家拉詹（S Irudaya Rajan）說。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 有超過10%的印度人超過60歲

人口學家說，印度還需要制止童婚，防止早婚，正確登記出生和死亡。出生性別比失衡意味著出生的男孩比女孩多，仍然令人擔憂。皮尤研究中心（Pew Research Center）的一項研究顯示，有關「人口控制」的政治言論似乎針對的是該國最大的少數民族穆斯林，而實際上，「印度各宗教團體之間的生育差距普遍比過去小得多」。

然後是印度的老齡化

人口學家表示，印度的老齡化問題很少受到關注。

1947年，印度年齡中位數是21歲。60歲以上的人僅僅5%。如今，年齡中位數超過28歲，超過10%的印度人超過60歲。喀拉拉邦和泰米爾納德邦等南部邦至少在20年前就達到了人口更替水平。

《全部數字與半真半假：關於現代印度，數據能告訴我們什麼，不能告訴我們什麼》一書的作者魯克米尼（Rukmini S）說：「隨著勞動年齡人口的減少，贍養老年人將成為政府資源越來越大的負擔。」