澤連斯基閃電式訪美：俄羅斯批美對莫斯科發動間接戰爭

費蘭·查特吉（Phelan Chatterjee）

BBC記者

1 小时前

圖像來源，EPA

俄羅斯強烈批評烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky，澤倫斯基）的華府之行，並指控美國是對莫斯科發動「間接」戰爭。與此同時，美國總統拜登（Joe Biden）承諾向烏克蘭再提供18.5億美元的軍援，包括幫助烏克蘭防衛俄羅斯攻擊的先進導彈系統。

澤連斯基在華府對美國議員的演講中對美國的軍援表示歡迎。

但是，俄羅斯駐美大使安東諾夫（Anatoly Antonov）說，這些 「挑釁性行動」將導致軍事行動升級，帶來嚴重的後果。他告訴俄羅斯國家媒體，莫斯科正在「所有層面努力申訴」，但有關美國向基輔提供愛國者導彈系統的談話「令人深感不安」。

愛國者飛彈

愛國者飛彈能力強、有效且昂貴。白宮表示，這款武器將幫助保衛烏克蘭人民免受 「俄羅斯對烏克蘭重要基礎設施的野蠻攻擊」。

莫斯科則抱怨，在澤連斯基的華盛頓之行中沒有聽到和平的呼聲。俄國發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）將美國此次軍援形容為華盛頓參與針對俄羅斯的「代理戰爭」之證據。佩斯科夫又抨擊，運送愛國者飛彈給烏克蘭不會妨礙俄羅斯「在特別軍事行動中完成目標」。「華盛頓的會談表明，烏克蘭和美國都沒有尋求和平。他們只是打算繼續戰鬥，」俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）說。

俄羅斯媒體評論都認同此論點。它們一再指責美國「輸入烏克蘭大量武器」。來自莫斯科的一些媒體報道嘲笑烏克蘭領導人。莫斯科官媒將他比作一個乞討錢財的脫衣舞娘或馬桶刷。

事實上，這是澤連斯基在烏克蘭今年遭遇入侵後首次出國訪問。他告訴美國國會，他的國家「還活著」，絕不會向莫斯科投降。但有跡象表明，美國的支持可能會面臨更大的政治審查。共和黨人對繼續向烏克蘭提供援助的支持在減弱。在今年11月進行的一項調查中，只有剛剛超過一半的共和黨選民支持對烏克蘭的援助，已經低於3月份的80%。將於1月控制眾議院的共和黨已警告說，不會為烏克蘭開出一張「空白支票」。

但拜登誓言要繼續支持烏克蘭，「只要它需要」。

澤連斯基乘坐美國空軍飛機從波蘭城市熱舒夫（Rzeszow）出發訪美，他說，「無論美國國會變化如何」，相信美國兩黨都會支持烏克蘭到底。

他在國會聯席會議前的演講，以情感豐沛的話語提出了烏克蘭的請求。 除了一些沒有鼓掌的共和黨議員外，幾乎所有國會議員都起立鼓掌，演說共被鼓掌打斷了 18 次。他用英語告訴美國國會議員，他的國家仍在「排除萬難」，他並預測明年的衝突將出現轉折點。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 澤連斯基突訪美國：與拜登會晤獲支持 赴國會演說稱「烏克蘭沒有倒下」

為了說明戰爭的殘酷性，澤連斯基還回憶起二戰期間與納粹作戰的美軍。

「俄國人的策略很原始。他們燒燬並摧毀了他們看到的一切。他們把罪犯送到前線，投入戰爭。他們把一切都用來反對我們，類似於其他暴政，譬如納粹為了在突出部戰役（Battle of the Bulge，又稱亞爾丁戰役）中想摧毀自由世界， 莫斯科此刻也在做同樣的事情。」

「就像勇敢的美國士兵。在1944 年聖誕節堅守陣地，並擊退希特勒軍隊一樣，勇敢的烏克蘭士兵也在今年聖誕節對普京的軍隊同樣回擊......烏克蘭堅守陣地，絕不會投降！」他說。

演講結束時，澤連斯基向美國國會贈送了一面由烏克蘭東部前線城市巴赫穆（Bakhmut）防衛軍簽上名字的戰旗。他在訪美之行前夕訪問了該城市。

未來戰略計劃

在一次聯合新聞發佈會上，拜登告訴媒體，對於將全球聯盟團結在一起這一點，他「一點也不擔心」。

儘管憂慮美國一些盟友可能會感受到衝突成本，和全球糧食和能源供應中斷的壓力，但拜登表示，對支持烏克蘭的共同行動感到滿意。作為烏克蘭最重要的盟友，美國已承諾提供基輔 500 億美元的人道主義、財政和安全援助——遠遠超過任何其他國家。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 馬里烏波爾的大部分地區在戰爭中被摧毀。自從俄羅斯於今年 2 月 24 日入侵烏克蘭以來，美國軍方估計大約 4萬名平民死亡。

在從華盛頓回國的路上，澤連斯基將在波蘭停留，在那裏他會見了他最強大的盟友之一波蘭總統安傑伊·杜達（Andrzej Duda）。澤連斯基說，兩人討論了美國之行以及他們未來的戰略計劃。