美國國會騷亂：針對特朗普的六項主要調查結果是什麼？

凱拉·愛潑斯坦（Kayla Epstein）、邁克·溫德林（Mike Wendling）

BBC記者

16 分钟前

圖像加註文字， 騷亂期間，副總統兼參議院議長邁克·彭斯躲在國會大廈的一處貨物裝卸區。

調查去年美國國會大廈遇襲案的國會小組指控前總統特朗普（Donald Trump）有「各種陰謀」，企圖推翻他在選舉中的失敗。

調查小組公布了長達845頁的報告。將2021年1月6日衝擊國會的責任完全歸咎於前總統。該報告還建議禁止特朗普未來擔任公職。

特朗普沒有與調查小組合作，在報告發佈後宣稱這是一場「政治迫害」。

委員會在18個月的時間裏舉行了10次公開聽證會，會見了1000多名證人，包括特朗普政府的官員和工作人員、特朗普的家人、國會山莊警察、騷亂者、民兵成員等。

周一（12月19日），由七名民主黨人和兩名共和黨人組成的小組建議司法部調查正在謀劃新一場白宮競選的特朗普，罪名是協助叛亂，以及其他三項聯邦罪行。

該委員會的民主黨籍主席、密西西比州眾議員本尼·湯普森（Bennie Thompson）在這份具有八章報告的前言中寫道，美國總統會煽動暴徒在國會大廈遊行，這在過去是「難以想象的」。

以下是周四（22日）晚發佈的六項主要調查結果：

圖像來源，Getty Images

1）特朗普做了虛假聲明，助手們告訴他不對

委員會表示，特朗普在2020年大選之夜不實宣佈勝利的決定是「早有預謀」，只有他的律師魯迪·朱利安尼（Rudy Giuliani）支持這一行動。這位前總統很快就開始毫無根據地聲稱發生了大規模的選舉舞弊行為，在拜登當選後，他繼續更頻繁地這樣做。

該委員會指出，他們曾與幾位與特朗普關係密切的顧問和律師面談，他們表示不相信這些欺詐指控，也沒有找到有關證據。

最引人注目的是前司法部長威廉·巴爾（William Barr），他在作證時告訴委員會：「我明確表示，我不贊成發表選舉被竊取這類想法，我告訴總統那是（髒話）。」

總統在接下來幾周繼續散播選舉陰謀論。特朗普政府的高級官員作證說，他們已經告訴特朗普這些說法不屬實。

2）特朗普的言論將暴徒帶到華盛頓

該委員會認為，對國會大廈的襲擊是由特朗普本人引發的。

除了特朗普一再聲稱有欺詐行為外，該委員會還指出2020年12月19日的一條推文，其中特朗普寫道：「1月6日華盛頓舉行大規模抗議。快來，瘋狂起來！」

當天在國會大廈的暴徒和民兵成員在證詞和法庭文件中將特朗普的推文作為他們來華盛頓的理由。該委員會援引了羅伯特·莫爾斯（Robert Morss）等人的例子，他被判在侵入國會大廈期間襲擊警察罪名成立。報告稱，莫爾斯「認為1月6日是『1776年重新開始』的時刻，因為特朗普總統要求他們『快來，很瘋狂起來』」。

該委員會還援引特勤局的警告稱，有人計劃在1月6日來到華盛頓，並威脅說要「瘋狂起來」。

3）特朗普在騷亂中沒有採取行動

該委員會稱，特朗普在1月6日襲擊開始時沒有採取行動，他無視國會關於嚴重襲擊正在展開的警告。

委員會的一些結論基於前白宮工作人員卡西迪·哈欽森（Cassidy Hutchinson）的證詞，她在今年早些時候出席了一次相對戲劇性的聽證會，就她所說的在白宮目睹的混亂情況作證。

根據周四公布的證詞記錄，在哈欽森向該委員會作證之前，一名前白宮道德律師曾試圖對她進行指導：「你記得越少越好。」

該委員會還引用了被困國會大廈的議員和白宮辦公廳主任馬克·梅多斯（Mark Meadows）之間的通信，梅多斯收到了被迫躲藏的國會議員的請求，當時他們越來越感到絕望。

特朗普最忠誠的一位助手霍普·希克斯（Hope Hicks）的短信總結了白宮工作人員的沮喪情緒。

爆發騷亂後，希克斯給伊萬卡·特朗普（Ivanka Trump）的幕僚長朱莉·雷德福（Julie Radford）發短信稱：「我們現在看起來都像本土恐怖分子。」

她還給一名白宮律師發短信說：「我很難過。我們為之奮鬥的一切都化為烏有。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在國會騷亂中見到了「誓言守護者」（Oath Keepers）的成員。

4）極右翼組織策劃，隨後行動

有關武裝組織針對華盛頓甚至國會大廈的情報從2020年12月開始出現。報告指出，聯邦調查局（FBI）收到極右翼「誓言守護者」（Oath Keepers）和「驕傲男孩」（Proud Boys）組織的信息。

「只有一個辦法。這不是信號。不是集會。這是（髒話）子彈。」

負責保護總統的國會警察和特勤局特工也從內部人士等人那裏收到了類似的信息。一些人特別指出，國會大廈是潛在暴力活動的焦點。

其中一些對話來自私人加密聊天應用程序，但也有信息在支持特朗普的網站和Twitter上公開可見。

1月6日，極右翼團體成員出現在國會大廈內的人群中。

除了這份報告，該委員會還公布了數十份證人在閉門會議上提供的原始證詞抄本。特朗普在極右翼邊緣圈子的幾位最大支持者——如亞歷克斯·瓊斯（Alex Jones）和白人民族主義者尼克·富恩特斯（Nick Fuentes）——拒絕回答問題，理由是憲法賦予他們避免自證其罪的權利。

但是其他人的證詞，包括「誓言守護者」的創始人斯圖爾特·羅茲（Stewart Rhodes）和「驕傲男孩」的領導人恩裏克·塔裏奧（Enrique Tarrio）——表示參與騷亂的極右翼派系之間存在相互懷疑、内鬥和陰謀思想。

羅茲上個月被判煽動陰謀罪和其他罪名成立，可能面臨數十年監禁；塔裏奧目前正在接受審判。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 在美國國會大廈的騷亂中，特朗普的半身像被舉起。

5）特朗普試圖向他的副總統施壓，要求推翻選舉結果

特朗普繼續留任的部分計劃圍繞對美國憲法的一項具爭議解讀而展開。他認為，這允許將主持選舉認證的副總統邁克·彭斯（Mike Pence）宣佈他獲勝。

報道稱，1月6日，特朗普試圖給彭斯打電話，並向助手大喊大叫，讓他接電話。這位前總統隨後錯誤地告訴彭斯，他有權干預認證。

目擊者告訴委員會，特朗普一度稱副總統是「懦夫」，還說他「不夠強硬」。

1月6日，特朗普在向人群發表講話時表示，他希望彭斯「做正確的事情」。後來在襲擊過程中，暴徒衝進國會大廈時高呼「絞死邁克·彭斯」。

6）特朗普應該被禁止擔任公職

該小組根據調查結果提出了11項建議。

其中一項援引美國憲法規定，那些宣誓支持美國憲法、但「參與叛亂」或「向憲法的敵人提供幫助或安慰」的人可以被取消公職資格。