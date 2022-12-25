阿富汗塔利班頒布大學禁令後，又禁止女性為非政府組織工作

阿麗婭·法爾桑（Aalia Farzan）, 內金·薩迪德（Neggeen Sadid）、詹姆斯·費茨傑拉德（James FitzGerald）

BBC記者

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 這一新的法令宣佈之前不久，塔利班已開始禁止女性入讀大學，並由武裝警衛執行

阿富汗塔利班禁止女性為非政府組織（NGO）工作的禁令受到聯合國遣責，後者稱這一舉動是侵犯基本權利。

這個伊斯蘭教政權的當政者為相關舉動辯護，稱NGO的女性工作人員不戴穆斯林頭巾，已經違反了著裝規定。

相關法令與此前禁止女性女生入讀大學的禁令僅相隔數天——同樣在周末。阿富汗境內反對大學禁令的抗議持續， 塔利班用水炮車對付抗議者。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）批評稱，塔利班的最新禁令「對阿富汗人民是毀滅性的」。

一些在阿富汗NGO工作的女性員工的收入是她們家中的主要經濟來源，她們向BBC表達了她們的恐懼與無助。

其中一個人說：「如果我不能去工作，誰來養我的家人？」另一個作為家中經濟支柱的人稱這一消息「令人震驚」，並堅稱她一直有遵守塔利班嚴厲的衣著規定。

第三位女性質疑塔利班的「伊斯蘭道德」。她說， 自己將會很難支付賬單和養活孩子。

「全世界看著我們，卻什麼也不做，」另一名女性受訪者說。為了保護他們，BBC不公開這些女性的名字。

周六的禁令以信件的形式出現，由阿富汗經濟部發送給國內及國際非政府組織。當中威脅，任何組織若不迅速遵照禁令行動，就將取消其執照。

禁令當中給出解釋，稱這些機構中的女性違反伊斯蘭教的沙裏亞法（Sharia），未戴穆斯林頭巾。

禁令引發國際社會強烈反響。美國國務卿布林肯表示，他對此事深切關注，稱它「將會影響數百萬人的存亡、生計和賴以救命的援助」。

「女性是世界各地人道主義行動的中心部分。這一決定對於阿富汗人民來說可能是毀滅性的，」布林肯說。

一名聯合國高級官員形容相關法令是「明顯違反人道主義原則」。

聯合國的機構在該國是相當重要的存在，實施著救援和發展工作。聯合國人道主義國家小組（Humanitarian Country Team）已計劃在周日召開緊急會議， 以應對這一消息。

救助兒童會（Save the Children）的一名僱員向BBC表示，該組織正計劃與塔利班當局會面，稱如果女性不被允許工作，那麼一些NGO將不得不關閉。

還有人擔憂，如果各組織只允許僱用男性，阿富汗女性就會因此而不能得到直接的援助。塔利班規定男性不能直接與女性一起工作。

國際關懷組織（Care International）的梅麗莎·科內特（Melissa Cornet）表示，女性僱員在接觸其他女性和女孩的事務上「必不可少」。

她表示：「沒有她們，人道主義狀況可能會迅速惡化，這個國家的狀況是大部分人已經在面臨饑荒，到了危及生命的程度。」

國際特赦組織（Amnesty International）的南亞分部形容，這一禁令是阿富汗「又一次極其惡劣地試圖將女性從政治、社會和經濟領域排除」。

一個在北部城市馬扎里沙里夫和附近偏遠村落工作的醫生表示，她對於這一消息感到「傷心和悲痛」。

她預計，女性在獲得醫療救助時將會遇到「巨大困難」，因為她們「不能完全將自己的問題告知男性」。

與此同時，一名伊斯蘭教長伊瑪目——其身份亦出於保護目的不公開——表示，塔利班「並不致力維護任何伊斯蘭教的價值」。

他解釋說：「伊斯蘭教義並沒有說男性可以接受教育而女性不能，也沒有說男性可以工作而女性不能。我們對這一決定很困惑。」

上周，一項禁止女性入讀阿富汗大學的禁令亦受到類似的批評。禁令引發抗議，包括周六在赫拉特市的一次示威，但迅速被塔利塔鎮壓。

塔利班動用水炮鎮壓大學示威

在周六（12月24日）的赫拉特市有民眾示威，抗議阿富汗禁止女性入讀大學的禁令，遭到塔利班的武力鎮壓。

有社交媒體上的視頻顯示，塔利班動用了水炮車驅趕數十名女性示威者，抗議者被迫逃到路邊。

視頻中聽到有人高呼：「教育是我們的權利」。

其中一段視頻中，還有人呼叫：「塔利班是懦夫！」

塔利班於上周二（12月20日）宣佈禁止女性入讀大學，即時生效「直至另行通知」，理由是女性學生並沒有遵守衣著規定。

該政權的高等教育部長稱，女生上學時「穿得好像去參加婚禮一樣」。

之後塔利班在首都拘捕了五名參加抗議的女性，以及三名記者。

禁令宣佈後一天，武裝警衛已經守在大學外，阻止女生返校，全國大部分中學亦禁止女生進入。

自去年重奪該國的控制權之後，塔利班組織一直持續地壓制女性的權利，儘管它承諾統治會比1990年代的環境更寬鬆。

禁止女性入讀大學的禁令目前正由武裝衛兵實施，除此之外，很多省份讓女孩就讀的中學目前仍然關閉著。

此外，女性還被阻止進入公園和健身室等很多公眾地方。