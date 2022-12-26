羅馬天主教教宗聖誕致辭重點講烏克蘭 世界正遭受「和平饑荒」

42 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 羅馬天主教教宗方濟各呼籲和平，譴責將大量資源用於戰爭和武器。

羅馬天主教教宗（教宗）方濟各（Pope Francis）在2022年從梵蒂岡發表聖誕致辭表示，世界正在遭受「和平饑荒」。

他呼籲結束發生在烏克蘭的「毫無意義的戰爭」，並譴責「將食物作為武器」的說法。

烏克蘭出口小麥佔全球約30%，自2月份俄羅斯入侵以來，全球價格已經上漲。

這是方濟各自擔任教宗以來的第10次聖誕節講話。

雖然烏克蘭戰爭佔據了他10分鐘演講的大部分時間，但他說，「在這場第三次世界大戰中，其他地區和其他戰場上也出現了嚴重的和平饑荒」。

他特別提到了中東、緬甸、海地和非洲薩赫勒地區的衝突和人道主義危機。

教宗還為伊朗的「和解」祈禱，那裏發生的席捲全國的大規模反政府抗議活動已經持續了3個多月。

人權組織說，抗議活動遭到鎮壓，包括69名兒童在內的500多人被殺。

在俯瞰聖伯多祿廣場的大教堂的陽台上，這位86歲的教宗批評戰爭給人類造成的代價。他敦促不要忘記那些「挨餓的人，而每天大量食物被浪費，大量資源被用於武器」。

他說：「烏克蘭的戰爭進一步加劇了這種情況，使很多民族面臨饑荒的風險，特別是在阿富汗和非洲之角國家。」

他說，「我們知道，每一場戰爭都會導致饑餓，並將糧食作為武器，阻礙將其分發給已經遭受苦難的人們。」

教宗說，"那些負有政治責任的人「該帶頭使糧食"完全成為和平的工具」。