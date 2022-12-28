日本大幅增加防衛預算影響下的亞太軍備競爭和中日關係

呂嘉鴻

BBC中文

12 分钟前

圖像來源，Reuters

日本政府12月23日通過內閣會議，決定2023年度防衛預算為6.8兆日圓（約4000億港元），比2022年度預算暴增26.3%，引發各界關注。

首相岸田文雄在此前一周於12月16日在內閣會議上批准3份防衛文件，其中新版《國家安全保障戰略》 （National Security Startegy; NSS）文件中，首指中國是日本「迄今最大戰略挑戰」（過去都是朝鮮），引發區域關注及北京強烈批評。中國駐日大使館當日發表聲明稱日本「肆意煽動中國威脅，挑動地區緊張對立」，已經向東京提出嚴正交涉。

這三份文件明訂日本將積極建設擁有對敵基地攻擊能力等政策，並預計在未來5年大幅度提高防衛支出。到2027年度，國防經費將達日本國內生產總值 （GDP）的2%。

同期通過的日本海上保安廳2023年度預算，也大幅提高到2431億日元，創下歷史新高。各界開始分析，中日關係在十年來已經不甚融洽，此次日本首次稱北京為其最大挑戰，如何影響未來兩國關係？

東京國際基督教大學國際關係副教授斯蒂芬·納吉（Stephen Nagy）向BBC中文解釋，今年的《國家安全保障戰略》推出後，預計日中關係可能會繼續惡化。他說，北京應將會視該戰略為日本與美國及其他盟國合作「遏制中國的進一步證據」。

他又預測，北京除了會強烈抨擊之外，同時亦可能會增加解放軍和在台灣、尖閣列島（中國稱釣魚島，台灣稱釣魚台）甚至竹島（韓國稱獨島）及其周邊地區的灰色地帶行動，以作為回應。

根據台灣國防部，中國解放軍東部戰區本周（12月25日）宣佈在台灣周邊海空域操演後，共派出71架次戰機穿越台灣海峽中線、以及軍艦7艘次，打破2022年紀錄。

日本國際教養大學（Akita International University）中國研究助理教授陳宥樺則說，另一重點應是是日本防衛政策的變化是否會引起亞太區域軍備競賽？北京會怎麼回應日本的軍備增長？同時間，日本在亞太地區最緊密的盟友澳洲的國防預算是否也會相應調整？台灣的國防預算與延長兵役一事又將如何發展？

破紀錄軍費

此次岸田內閣推出的3份文件分別是新版《國家安全保障戰略》、《防衛計劃大綱》和《中期防衛力整備計劃》。其中《國家安全保障戰略》是日本安保領域最高級別的文件，是自2013年以來首次修訂。

在聲明中，岸田內閣提到，新冠肺炎引起的經濟衝擊，2022年俄羅斯入侵烏克蘭，以及台海緊張關係，都是新版國安戰略及發佈新的防衛計劃的重要因素及背景。

圖像來源，Reuters

事實上，根據美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）研究員長尾賢（（Satoru Nagao）博士的觀察，2013年之前的日本《國家安全戰略》先是針對朝鮮，然後是中國。他告訴BBC，直到彼時首相安倍發表《亞洲的民主安全鑽石》宣言，聲稱要組建四方安全會談（QUAD）抗衡中國情況才改變。長尾賢告訴BBC，換句話說，東京過去仍猶豫是否將北京列頭號挑戰，直到安倍掌政後，對華戰略開始產生質變。

路透社分析稱，新冠疫情爆發2年多以來，東京一直在研擬斥資約370億美元增強反擊能力計劃，包括2027年前擴大12式陸基反艦導彈的射程。同時，新的安保戰略又提到計劃開發包括高超音速武器在內的其他導彈，也會購買美製艦載戰斧導彈，採購16架美國F-35戰機等。

三份文件都顯示，日本將突破諸多戰後禁忌，包括進一步放寬「防衛裝備轉移三原則」擴大武器對外出口、深化軍民一體化等。同時針對元宇宙、網路等新戰場，也主張自衛隊需強化「多次元作戰」的能力，以發揮戰略支援的能力。同時,預算將繼續建設日本自衛隊航空基地等軍事基礎設施，新建強化機堡與抗炸掩體，以抵禦中國、北韓導彈威脅，提高存活率確保反擊能力。

長期研究日本防衛政策，陳宥樺向BBC解釋，各界雖然集中在這次日本國防預算破紀錄的預算，但這看法並未捕捉到日本國防預算這十年來的趨勢。陳教授告訴記者，2002年到2012年，日本10年間國防預算都在遞減。一切是從2012年開始後才一直增加，而且一年比一年的漲幅大，即便是疫情衝擊的過去兩年也不曾止步：「日本多年前早就言明會將國防預算提升到與NATO一樣的標凖，亦即GDP的2%，所以這次的國防預算新高不能說太令人意外。」

軍事反擊能力寫入政策

外界評估，這三份文件決定了今後5至10年日本安保政策方向，最大的變化是日本擁有「反擊能力」。

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日本東京大學教授松田康博本周投書台媒《自由時報》稱，至今以來，根據日本防衛政策，假設他國攻擊日本，日本對敵國飛彈發射地點等進攻據點（曾被稱為「敵方基地」或「戰略基地」）發動攻擊，依法能行使「自衛權」反擊。然而，對於擁有這項反擊能力，松田稱日本一直採行「自我約束」的政策，因此「日本若遭到彈道飛彈攻擊，只被容許將其攔截擊落或是忍受攻擊。」。

回顧日本戰後防衛發展歷史，台灣國防部智庫「國家安全研究院」研究員蘇紫雲則向BBC說，早在1956年鳩山內閣便曾對「敵地攻擊論」提出「政府統一見解」的態度確認。因此日本戰後一直在被動防禦的「專守防衛」及攻勢防禦的「敵地攻擊」擺蕩。直到前首相安倍晉三2006年第一次組閣任命首位防女性衛聽長官小池百合子、及2016年再次任命防衛大臣稻田朋美，才開啟主張日本有權對朝鮮源頭進行反擊的論述。

2022年底，安倍一手拔擢的岸田文雄，終於將其緩步策劃的的「反擊」戰略，寫入日本防衛政策中。

據此，松田康博認為，對日本來說，此次修改安保政策表示東京終於能擁有「反擊敵方領土的能力」。這包含射程超過1000公里的長程巡弋飛彈，還能擁有高速滑翔飛彈和極音速飛彈。「引進這些反擊用飛彈，主要是為了防禦各種瞄凖日本的飛彈以及離島防衛。」

長尾賢亦強調，日本開始擁有反擊（counter strike）的防衛能力，是此次文件出台後最重要的特點。

他告訴BBC，這是因為澳洲、印度、台灣、越南、菲律賓和韓國也採取了類似軍事部署。 他又說，根據AUKUS協議，澳大利亞將擁有配備遠程巡航導彈的核潛艇。而印度也在印中邊境地區部署了布拉莫斯（BrahMos）超音速巡航導彈，德里甚至測試了帶有高超音速導彈彈頭的導彈（HSTDV 等）。

長尾賢補充說，若美、日、澳 、印四國都具備了遠程打擊能力，其聯合防衛能力可以在抵禦中國上開闢多條戰線。譬如若中國在邊境上與印度有所交鋒，那麼，在太平洋另一側，北京就還需要花上一定的預算和軍事力量抵禦對手。不過他強調，日本想要的打擊能力，「說到底，是來自美國主導下的聯盟授與的能力。 然而，這是個非常重要的發展。」

圖像加註文字， 2012年安倍上台，釣魚台爭端導致中日關係惡化。

日本「國家正常化」？

事實上，日本將「反擊」能力納入國家軍事戰略，一直與日本在二戰投降後，在防衛發展及國防預算的遭遇的種種限制有關。這些軍事限制被日本民族主義者及黨派視為日本無法擁有正式軍隊，無法「國家正常化」的主張。

譬如，自1976年起，日本的國防預算就限制在國內生產總值的1%。但是，岸田內閣此次推出的計劃徹底打破這一限制，使得日本有望成為繼美中之後，世界第三大軍費的開支國。

松田康博因此稱，此次日本「終於下定決心擁有自我防衛的實力」，他認為，或許5至10年後，日本自衛隊將轉型為一支更具實戰性的軍事組織。回首日本戰後防衛歷史，松田康博認為，身為二次戰敗戰國的日本，對自身施加的安全限制遠超乎想像：「只有備戰才能避戰，這次日本務必放棄幻想，加強嚇阻力。」

不過，蘇紫雲則告訴記者，安保法案仍然無法確認日本自衛隊行動的合法性，日本唯有從源頭上修改該國和平憲法第九條，「才能真正名正言順地成立國防軍、擁有交戰權，成為正常國家。」

中日關係

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日本報告首次將中國視為頭號戰略挑戰，蘇紫雲亦同意，岸田內閣通過的新年度防衛預算，確實是為應對中國軍事擴張。他向BBC分析，基於以往中日外交對話的成效不彰，如防止北朝鮮發展核武的「六邊會談」最終失敗，「因此讓日本走向強化武裝、備戰止戰的安保思維。」

陳宥樺向BBC分析，「此次日本防衛預算成長的背後主因該是在2012年時，從尖閣群島事件始，日本認知到中國會用武力改變印太現狀，副因是日本認為單靠美國穩定亞太現狀已不太現實，近期的因素則是烏克蘭戰爭。」

他告訴記者，維持亞太秩序現狀最好的方式，對當下日本政治家來說，似乎有一個共識形成了：「讓中國得出用武力改變現狀是沒有勝算的答案」。他觀察到，日本政壇已有覺悟，要求日本自身更積極維持國際秩序，希望以身作則來引導其他國家效仿。

但是，北京已經針對日本的連番發言及指控表達強烈抗議。

中國駐日本大使館12月16日稱，有關說法嚴重偏離基本事實，已向日方提出嚴正交涉。