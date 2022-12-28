俄羅斯對設置價格上限的國家實施石油禁運

2 小时前

圖像來源，Reuters

俄羅斯下令禁止向對俄出口石油實施價格上限的國家和企業出售石油。

本月較早前，七國集團（G7）、澳大利亞及歐盟等西方國家達成協議，對俄出口石油設定價格上限，從12月5日開始生效。

價格上限規定各國購買俄羅斯出口石油的價格不超過每桶60美元（56歐元；50英鎊）。

現在，俄羅斯表示，不會再向任何實施價格上限的國家和企業出售其石油和石油產品。

以總統令方式下達的禁令將會持續五個月，從2月1日至7月1日。

總統令還稱，俄羅斯總統普京可能給予「特別許可」。

發達國家經濟體組成的七國集團最初於9月提出油價設上限的辦法，以此阻止莫斯科用石油利潤資助對烏克蘭的戰爭。

雖然在俄羅斯入侵烏克蘭後，西方對俄出口石油的需求下降，但是由於油價上升以及印度、中國等地的需求上升，俄羅斯的石油利潤仍然高企。

BBC較早前的調查研究發現，在眾多西方國家對俄羅斯實施制裁之際，中國和印度成為了俄羅斯石油的最大進口國。

歐盟已經對俄羅斯海運原油實施禁令，英美等多國亦作出了類似的承諾。

設置油價上限意在進一步減少俄羅斯的石油出口利潤。它禁止每桶價格高於60美元的俄羅斯原油使用G7和歐盟的油船、保險公司或信貸機構。

很多大型的國際航運和保險公司總部都設在G7成員國境內。

但是，本月較早前，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）稱油價上限是一個「虛弱」的辦法，不夠「嚴厲」，難以打擊俄羅斯經濟。

俄羅斯財政部長西盧安諾夫（Anton Siluanov）在周二（12月27日）表示，隨著油價上限壓縮出口利潤，俄羅斯在2023年的預算赤字可能會高於預期的2%。