韓國將解禁成人人形性愛娃娃進口

16 分钟前

圖像來源，S3studio 圖像加註文字， 2017年亞洲成人展

韓國政府解除了對成人人形性愛玩具的進口禁令。

韓國關稅廳表示，修訂後的指引將允許成人形狀的玩偶通過海關，但類似兒童長相的玩偶仍然被禁止。

此前，圍繞政府的禁令是否干預了民眾私生活，韓國社會進行了多年的爭論和法庭交鋒。

性愛娃娃在韓國並不違法。然而，自2018年以來，已有數千個性愛娃娃在海關被收繳。

韓國官員此前禁止進口真人大小的性愛娃娃，理由是有法律認定這些商品傷風敗俗。

進口商最初入稟法院，要求海關放行這些娃娃。他們認為，這些產品沒有侵犯個人尊嚴。

2019年，韓國最高法院維持了一項裁決，即性玩偶僅供個人使用，與色情作品屬於同一類別，受到嚴格監管，但是合法。

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然而，近25萬人簽署了一份請願書，要求韓國停止進口這些性愛娃娃。請願書的匿名起草人表示，這些娃娃可能會導致性犯罪的增加。

禁令的解除使該問題得到解決。海關官員在一份聲明中表示，這一決定是在審視了最近的法院判決，以及包括女性家族部（the Ministry of Gender Equality and Family，直譯為性別平等和家庭部）在內的相關政府機構的意見後做出的。

新規還允許進口商從政府取回被扣留的產品。海關官員表示，他們可能仍然保留過去四年運抵韓國的1000多個性愛娃娃。