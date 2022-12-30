中國解封：出境潮引發擔憂的原因及最新中國客入境政策匯總

1 小时前

圖像來源，Shutterstock

世界各地針對中國疫情的迅速蔓延是否會外溢到其境內有不同的防疫手段及看法。周四（12月29日），義大利（意大利）敦促歐盟其他國家效仿該國做法，確保對中國入境者進行新冠檢測，並在必要時進行隔離。但歐盟疾控機構表示，對來自中國的旅客進行Covid-19篩查是「不合理的」。

美國、日本、台灣、印度及韓國已宣佈將對從中國飛往該地的旅客強制性檢測。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周五（30日）在推特發帖稱，基於中國提供疫情資訊不足，他「可以理解」各國對來自中國旅客實施相關限制來保護該國人民。

台灣衛生福利部傳染病預防接種組（ACIP）召集人李秉穎醫師本周受訪時稱，若中國出現新變異株，「頂多是有免疫逃脫特性的『小鬼』，不會再有加劇重症死亡的『大魔王』。」

他強調，因為全世界大多數人都感染過，或接種過新冠疫苗，不大可能重演過去年疫情慘況。不過，他認為若有計劃出國旅遊或是有潛在疾病者及老年人，仍應接種次世代疫苗：「病毒本來就會不斷突變，依過去經驗，3到6個月就會有新的變異株出現逐漸取代舊的主流株。這就是物競天擇。」

圖像來源，Sina Weibo 圖像加註文字， 泰國歡迎陸客回流

歐盟反對檢測中國旅客

歐洲疾病預防和控制中心（ECDC）發出一份聲明稱：

鑒於中國的低免疫力和最近對其防疫政策放寬，預計中國確診數將會很高。但是歐盟的免疫力較高，意味著中國激增的確診數不會影響歐盟

在中國流通的Covid-19變種已經在歐盟流通

與歐盟已經發生的感染數相比，中國旅客輸入感染可能性 「相當低」

歐盟民眾有相對較高的疫苗接種比例和免疫力

在北京決定自1月8日開始讓該國居民更自由地出境旅行之後，一些國家對此提出擔憂，而此前中國的邊境基本上是封閉了差不多三年。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 意大利總理梅洛尼說，如果其他歐盟國家不效仿，那麼義大利遏制來自中國傳播疫情的努力將受損。圖為米蘭馬爾彭薩機場。

全球反應

歐盟衛生官員本周四（12月29日）在布魯塞爾舉行會談，協調任何應對措施。ECDC補充：我們保持警惕，並凖備如何在必要時使用緊急行動。歐盟會發佈建議，但每個成員國可以自由制定自己的政策，比如義大利。義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni ）說，如果其他歐盟國家不效仿，那麼義大利遏制來自中國傳播疫情的努力將受損。

英國國防大臣本·華萊士（Ben Wallace）說，這個問題正在 「審核評估中」。他表示交通運輸部門會徵求醫療及健康部門的建議。此前有英國前大臣敦促政府對中國旅客進行入境檢測。

與此同時，美國疾病控制和預防中心說，需要對來自中國、香港和澳門的遊客進行新冠測試，「以幫助減緩病毒的傳播，因為我們正在努力確定......任何可能出現的新變種病毒」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 歐盟大部分國家並未要求對中國旅客進行額外檢測。圖為疫情之前在巴黎歌劇院前拍照的中國遊客。

中國衛健委12月24日公布了最新的每日新冠確診數，在前一日登錄了4128個新病例。但是許多分析家說，這樣的數字被大大低估了；他們稱中國的確診病例數可能每日接近百萬。12月29日，英國健康數據機構Airfinity稱，中國每日可能有9千人死於新冠，這幾乎是其之前預估值的2倍。

儘管中國官方提供的確診及死亡數字很低，但世衛警告說，該國醫療系統可能面臨極為沉重壓力。隨著新冠病毒在中國快速的傳播，中國的鄰居已經迅速採取行動，宣佈管制來自中國大陸的旅客。

在印度，來自中國和其他四個亞洲國家的旅行者在抵達前必須出示Covid測試的陰性證明，測試呈陽性的人將被隔離。

在日本，從12月30日開始，來自中國大陸的旅客，將在抵達日本機場時接受新冠檢測。檢測結果呈陽性的人將強制隔離7天。

馬來西亞已經採取了額外的監控措施。

台灣已經表示，從中國大陸抵台的旅客，無論通過空運還是海運，至少2023年1月份都必須在入境處強制檢測。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 義大利敦促歐盟其他國家效仿該國做法，確保對中國入境者進行新冠檢測，並在必要時進行隔離。

分析：為何一些國家對中國旅客實施額外檢測？

BBC醫療事務編輯弗格斯·沃爾什（Fergus Walsh）

當一個擁有 14 億人口的國家在近三年後突然終止清零政策時，會有什麼樣的後果，並不太難猜到。

免疫水平差和天然免疫力低，意味著病例將激增——這就發生在當下中國即將取消對其公民出國旅行的限制之際。因此，現在一些國家開心擔憂大量病例湧入，並對來自中國的遊客進行新冠檢測，甚至進而要求確診者隔離。

事實上，在當下，襲擊中國的這波浪潮並非來自某種新的變種病毒，而是來自不同形式的奧密克戎（Omicron）病毒。其中，檢查出來的BF.7和 BQ.1病毒都是BA.5的子譜系，而BA.5本身就是奧密克戎「家族」的成員——它比以前的任何Covid 毒株更具傳染性。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 在短短的一個月，中國不再堅持動態清零，取而代之的是奧密克戎變種致病性弱的官方聲明。

但這些奧密克戎的次變體病毒，早已在中國境外廣泛被檢測到——包括英國。換言之，一年多來，奧密克戎一直是全球大流行主要變種病毒，但這並不排除未來出現新變種的可能性。

許多國家對中國旅客實施新冠病毒檢查的一個關鍵原因是缺乏來自中國的新冠監控數據。 因為，傳播的病毒越多，出現變種病毒的機會就越大。

但新的變種可能在任何地方出現——英國、巴西、南非和印度都被認為是令人擔憂，變種病毒的起源地。

那麼，新的新冠測試措施會有什麼不同嗎？

一些國家或地區，要求來自中國的旅客出示檢測結果，並且呈陰性才能入境。美國表示，這將「減緩」病毒的傳播，而科學家們則致力於確定可能出現的任何潛在變種病毒。 但沒有人能保證這將全面阻止確診病例的湧入。

義大利則走得更遠。該國宣佈對來自中國大陸的旅客在入境處實施強制PCR檢測。 那些測試呈陽性的人還需要隔離幾天，這具有能夠對新冠病毒先進行基因組測序的優勢，有助於探測出新的變種病毒。 但檢測也會增加機場的擁堵。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 儘管官方提供的確診及死亡數字很低，但世衛警告說，中國醫療系統可能面臨極為沉重壓力。

義大利總理說，迄今為止檢測呈陽性的中國旅客「都感染的是義大利已經存在的新冠變種病毒」。該國希望歐盟在這個問題上採取統一做法，但歐盟疾控機構則表示，出於多種原因，現在執行針對中國旅客的檢測是「不合理的」。

在英國， 每周可能有超過100萬人感染新冠病毒，無論是在工作場所、家中還是社交場所——換言之，在眾人群聚的任何場所。 根據英國國家統計局最新的調查，今年12月初，大約每45人中就有1人感染新冠。

但通過疫苗和反覆自然感染的結合，大多數英國人都得到了很好的保護，免於感染後成重症。