中俄元首視頻對話：普京邀習近平國事訪問 尋求「深化軍事合作」

54 分钟前

圖像來源，Getty Images

俄羅斯總統普京於莫斯科時間周五（30日）中午視頻對話中國國家主席習近平。普京邀請習近平在明年春天對俄羅斯進行國事訪問，並表示他的目標是深化兩國軍事合作。

「親愛的主席先生，親愛的朋友，我們期待你明年春天對莫斯科進行國事訪問」，普京在開場發言中表示。此後的視頻會議為閉門會議。

普京還說，「俄中關係是穩定因素，其重要性正在上升，我的目標是深化兩國的軍事合作」。

此時正值烏克蘭戰爭即將邁入新一年，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）一周前剛剛到訪美國會見了總統拜登。美國將向烏克蘭提供新一輪援助。同一天，習近平在北京接待了俄羅斯前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）。

在美國近年來將俄羅斯與中國共同視為敵人的情況下，中俄兩國越走越近。原本已經親密的貿易伙伴正加強在軍事上的合作。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 視頻：90秒看澤連斯基訪白宮（英文）

「建立基於國際法的公正的世界秩序」

普京在與習近平的對話中表示，「我們對目前全球地緣政治格局轉型的原因、進展和邏輯有著相同的看法。」

普京說，中俄合作有助於「建立基於國際法的公正的世界秩序」。

習近平在普京發言後通過翻譯表示：「面對困難的國際形勢，我們已經凖備好了要加強戰略合作。」

自俄羅斯與烏克蘭於今年2月進入戰爭以來，西方國家對俄羅斯實施了前所未有的制裁。中國不斷強調和平的必要性，但並沒有譴責莫斯科入侵烏克蘭。

普京正尋求與北京加強雙邊關係，並推動經濟合作，以應對國際譴責和西方制裁。

俄羅斯是中國最大的石油供應國，與烏克蘭陷入衝突後，俄羅斯對中國的能源出口大幅增加。