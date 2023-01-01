圖輯：全球各地迎接2023年

16 分钟前

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 視頻：澳大利悉尼港以煙花迎接2023年

2022年終於過去了。 從倫敦到馬德里，從迪拜到武漢，經歷新冠疫情後的全球各地先後迎來2023年新年。

太平洋島國基里巴斯是全球最早迎來新年的地方。 一小時後， 新西蘭倒數進入2023年。 澳大利亞悉尼市數千民眾在其舉世聞名的新年煙花映照下慶祝新年。

隨後，亞洲，歐洲和非洲各地先後響起新年的鐘聲，多個城市以歡慶的人群、煙花、演唱會和派對迎接2023年。

英國倫敦市中心，民眾三年來首次聚集在泰晤士河畔迎接新年倒計時。大本鐘（Big Ben，大笨鐘）鐘聲響起之際，長達12分鐘的煙花匯演開始，這是今年全歐洲最大規模的新年煙花，同時亦向今年故去的英女王伊麗莎白二世致敬。

紐約時報廣場（Times Square）的新年慶祝活動也在今年全面恢復，曼哈頓街區從除夕下午4時起就開始實施車輛禁行，大量民眾在沒有防疫限制之下聚集廣場迎新年，是新冠疫情全球大流行以來的第一次。

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全球各地在2022年末已基本放寬絕大部分防疫限制措施，但新冠疫情在很多地方尚未結束——12月宣佈將放寬措施的中國仍面臨著大規模爆發和醫療系統受壓的局面。

烏克蘭戰爭的陰影依然籠罩——俄羅斯總統普京由身穿制服的軍人陪同發表新年致辭，之後俄軍在新年到來的凌晨對基輔發動了又一輪導彈襲擊。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）發表講話，向俄羅斯民眾表示普京「正在毀掉你們的國家和你們的未來」，並聲稱周六的襲擊是「非人道的」，而烏克蘭「不會原諒」。

與新年倒數同時進行的，還有世界多地為周六（12月31日）逝世的羅馬天主教榮休教宗本篤十六世（Pope Emeritus Benedict XVI）舉行的悼念活動。

以下是全球各大城市迎接2023年到來的畫面集錦。

圖像加註文字， 倫敦泰晤士河畔的煙花

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 倫敦舉行全歐洲最大的新年煙花表演，有10萬民眾到場觀看，並向已故女王伊麗莎白二世致敬。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 萬人聚集在紐約時報廣場迎接2023年到來一刻。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 紐約時報廣場自全球疫情大流行以來首次全面恢復新年慶祝活動，民眾換上節日盛裝聚集歡慶。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 泰國曼谷鄭王廟的新年煙花

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 馬來西亞吉隆坡歡慶新年的人群

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 中國大陸新冠病例仍在迅速增加，但政府已放寬防疫限制，這是武漢市民眾在市中心集體放氣球慶祝新年。

圖像來源，BIANCA DE MARCHI/EPA-EFE/REX/Shutterstock 圖像加註文字， 澳大利亞悉尼用其表演舉世聞名的煙花慶祝新年。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 法國巴黎香榭麗舍大街和凱旋門的新年煙花

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 俄羅斯莫斯科紅場被當局封閉，但民眾聚集在附近的市中心街頭迎新年。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在俄羅斯炮火攻擊下的烏克蘭首都基輔，一個家庭聚在一棵聖誕樹旁迎接新年。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 斯里蘭卡首都科倫坡的年輕人慶祝新年。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 阿聯酋迪拜，全球最高建築哈利法塔是該國最主要的新年慶祝地點。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 菲律賓首都馬尼拉附近的奎松市，大批民眾用手機記錄跨年的瞬間。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在肯尼亞內羅畢的貧民窟聚集地瑪薩瑞（Mathare），當地人舉辦儀式迎接新年。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 西班牙首都馬德里，民眾吃葡萄迎接新年，這是該國的傳統習俗。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在韓國首爾，戴著口罩的民眾聚集在一起迎接新年。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 日本東京，民眾一起放氣球迎接新年到來。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 香港維多利亞港未有舉行大規模煙花表演，改以小規模煙火和絢麗的燈光表演慶祝新年。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 台北101摩天大樓的新年煙火點亮夜空。