圖輯：全球各地迎接2023年
2022年終於過去了。 從倫敦到馬德里，從迪拜到武漢，經歷新冠疫情後的全球各地先後迎來2023年新年。
太平洋島國基里巴斯是全球最早迎來新年的地方。 一小時後， 新西蘭倒數進入2023年。 澳大利亞悉尼市數千民眾在其舉世聞名的新年煙花映照下慶祝新年。
隨後，亞洲，歐洲和非洲各地先後響起新年的鐘聲，多個城市以歡慶的人群、煙花、演唱會和派對迎接2023年。
英國倫敦市中心，民眾三年來首次聚集在泰晤士河畔迎接新年倒計時。大本鐘（Big Ben，大笨鐘）鐘聲響起之際，長達12分鐘的煙花匯演開始，這是今年全歐洲最大規模的新年煙花，同時亦向今年故去的英女王伊麗莎白二世致敬。
紐約時報廣場（Times Square）的新年慶祝活動也在今年全面恢復，曼哈頓街區從除夕下午4時起就開始實施車輛禁行，大量民眾在沒有防疫限制之下聚集廣場迎新年，是新冠疫情全球大流行以來的第一次。
全球各地在2022年末已基本放寬絕大部分防疫限制措施，但新冠疫情在很多地方尚未結束——12月宣佈將放寬措施的中國仍面臨著大規模爆發和醫療系統受壓的局面。
烏克蘭戰爭的陰影依然籠罩——俄羅斯總統普京由身穿制服的軍人陪同發表新年致辭，之後俄軍在新年到來的凌晨對基輔發動了又一輪導彈襲擊。
烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）發表講話，向俄羅斯民眾表示普京「正在毀掉你們的國家和你們的未來」，並聲稱周六的襲擊是「非人道的」，而烏克蘭「不會原諒」。
與新年倒數同時進行的，還有世界多地為周六（12月31日）逝世的羅馬天主教榮休教宗本篤十六世（Pope Emeritus Benedict XVI）舉行的悼念活動。