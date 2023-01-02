新冠疫情：全球各地對中國旅客採取的入境限制措施 持續更新中

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在封控長達三年後，中國將於1月8日將全面放開旅行限制。

北京已經宣佈將從1月8日開始放開新冠疫情爆發以來實施的邊境管控措施——這是自2020年3月以來，中國大陸首次開放邊境。

但是在其境內新冠病毒新增感染病例出現爆炸式增加之際，這一決定引發各國擔憂。

一些國家擔憂的另一個原因是中國大陸確診病例激增，但缺乏透明的官方統計數據。

截至1月1日，中國官方公布的新冠死亡人數為5249人，遠低於很多人口大國，但官方已停止全民核酸檢測，不再公布新冠感染人數，其死亡數據的統計標凖也和大多數國家不同。

中國當局稱疫情「總體在預期和可控之中」，放寬限制是基於科學的有計劃步驟。

美國、日本、印度、台灣等國家和地區已於上周宣佈開始對來自中國的旅客實施入境限制，英國、韓國、以色列等也在稍後相繼宣佈對中國旅客實施新的檢測措施。

摩洛哥是最先宣佈完全禁止中國旅客入境的國家。

我們來看看目前各國對來自中國的旅客採取了怎樣的措施。

法國、西班牙、意大利

意大利、法國和西班牙在上周先後宣佈，來自中國的旅客在入境前須進行新冠病毒檢測。

法國政府表示，從中國飛往法國的旅客須提供出發前48小時內的新冠檢測陰性證明。

另外，法國會從1月1日起對入境的旅客隨機抽樣進行核酸檢測。

抵達西班牙的中國旅客需在出發前有核酸檢測陰性證明，而如果已完成接種新冠疫情則可以無需檢測，但是西班牙對於某些中國的新冠疫苗並不予承認。

西班牙衛生部長卡羅琳娜·達裏亞斯（Carolina Darias）稱：「在全國層面，我們將會在機場實施管控，要求來自中國的旅客提供新冠檢測陰性證明，或者完成疫苗接種。」

法國和西班牙並未具體說明措施將從何時開始執行。法國衛生部和交通部表示，政府將發佈法令並通知歐盟成員國。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 多國對華採取入境防疫限制措施，中國民眾怎麼看？

法國在周日敦促歐盟各國對來自中國的旅客進行新冠檢測，目前歐盟內部僅法國、西班牙和意大利三國宣佈實施針對中國旅客的檢測措施。

意大利將對所有來自中國的旅客強制進行核酸檢測——此前意大利媒體報道，一架從中國抵達米蘭的航班上有52%的乘客核酸檢測呈陽性。

上周四，歐洲疾病預防控制中心表示，強制檢測的措施在整個歐盟執行並無合理性，因為在中國爆發傳播的病毒株在歐洲大陸已經存在，且有相應程度的免疫。

不過，世界衛生組織（WHO）則表示，一些國家決定實施相關措施「可以理解」，同時敦促北京更進一步公開新冠疫情的相關數據。

英國

英國於上周末宣佈，從中國前往英格蘭的旅客在登記前須提供新冠檢測陰性證明。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國在確診病例激增時重開邊境，引發各國擔憂。

英國衛生及社會關懷部（The Department of Health and Social Care）表示，從1月5日起，將要求乘坐直飛航班從中國前往英格蘭的旅客出示出發前的新冠檢測結果。

英國衛生安全局（UK Health Security Agency）將從1月8日起啟動監測措施，對來自中國的旅客進行抽樣檢測。

英國衛生大臣巴克萊（Steve Barclay）指英國政府正採取「考慮周全的預防措施」，並表示相關措施屬暫時性質。

相關措施只對抵達英格蘭機場的旅客適用，目前中國沒有直飛航班前往蘇格蘭、威爾士和北愛爾蘭。

澳大利亞、加拿大、美國

此前曾表示不會對中國旅客採取額外措施的澳大利亞，於周日宣佈將從1月5日起要求來自中國的旅客提供出發前48小時之內的新冠檢測陰性證明。

圖像來源，James D. Morgan

澳大利亞衛生部長馬克·巴特勒（Mark Butler）表示，由於缺乏來自中國的傳染病學數據，有充分理由採取預防措施。

巴特勒強調，澳洲政府歡迎中澳兩國間民眾繼續旅遊往來，並表示相關的暫時性措施是「反映目前關於中國的情況缺乏完整的信息」。

澳大利亞的相關措施對來自香港和澳門的旅客同樣適用。

加拿大也宣佈從1月5日起要求來自中國大陸及港澳的旅客提供兩天內的新冠檢測陰性證明，暫時為期30天。

加拿大交通部長阿爾格布拉（Omar Alghabra）表示，將會根據所獲得的數據，以科學方法應對流行病疫情，以保護加拿大人。

美國在上周三（12月28日）已宣佈了對中國旅客採取同樣的防控措施，以「減慢」新冠病毒的傳播。

與加拿大一樣的是，美國也允許超過10之內感染過新冠病毒的人士持新冠康復證明入境。

相關規定亦適用於經第三國轉機進入美國或在美國機場轉機前往第三國的旅客，而美國也表示會「繼續監察狀況」並按需調整措施。

日本、韓國

韓國總理韓德洙在上周表示，來自中國的旅客將需要在登機前提供核酸或抗原檢測陰性證明。

他們還需要在入境韓國一天內進行一次核酸檢測。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 旅遊禁令時期的日本東京機場

日本則在較早前宣佈，從12月30日起，所有來自中國或7日內到過中國的旅客將要在抵境時進行核酸檢測，結果呈陽性且有症狀者將須隔離7日，無症狀者隔離5日；同時從中國前往日本的航班也會減少。

日本對來自香港的航班亦實施限制可降落機場數量等措施，上周從香港到日本多地的多個航班取消。

日本當局一度限制來自香港的載客航班只能使用日本當地四個機場，在香港政府致信日本當局要求撤回相關決定後，日本將將可使用機場增加至七個。

摩洛哥

摩洛哥將會從1月3日起禁止所有來自中國的旅客入境，「直至另行通知」，禁令適用於任何國籍人士。

摩洛哥是第一個對來自中國的旅客實施全面入境禁令的國家。

該國外交部的聲明指，這是因應中國新冠疫情的相關狀況演變而作出的決定，但強調禁令不會影響「兩國人民的深厚友誼和兩國間的戰略合作關係」。

在新冠疫情前，每年前往摩洛哥旅遊的中國遊客達數十萬。

其他

除此之外，其他國家或地區也對來自中國的旅客採取各自的檢疫措施。

印度要求來自包括中國在內的五個國家旅客在入境前提供新冠檢測陰性證明，結果呈陽性或有症狀者將要隔離。

以色列則向外國航空公司發出指令，要求來自中國的旅客須提供新冠陰性證明才能進入該國，同時也建議本國公民非必要暫不前往中國。

馬來西亞也將對中國旅客增加額外的跟縱和監察措施。

與中國大陸之間有邊境限制的香港此前表示計劃在1月中旬落實通關，而官員表示通關將會分階段進行。

香港政務司司長陳國基在周一（1月2日）表示，將爭取最早在1月8日實行首階段通關，同時表示會建議兩地旅客事先做核酸檢測取得陰性結果再過關，但未提及更詳細或任何強制性的措施。

台灣則規定 ，在1月1-31日期間從中國大陸抵達的旅客將須進行核酸檢測，結果呈陽性者須居家隔離。台灣中央流行疫情指揮中心公布的首日數據稱，1月1日在桃園機場對來自中國大陸的旅客進行檢測的結果顯示，陽性率達到27.8%。

但並非所有國家和地區都對中國旅客實施特別措施——德國、瑞士和葡萄牙等國目前未表示會對來自中國的旅客採取新的規定。

但是德國衛生部長表示，該國在試圖調整系統，在全歐洲的機場對新冠病毒變種進行密切監察。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 中國可能是最遲進入與病毒共存狀態的國家之一。

全世界各地均已經進入與新冠病毒共存的狀態，中國則是在堅持「清零」防疫政策三年多後，於12月初忽然轉向，解除幾乎全部防疫措施。