朝鮮局勢：從核武到接班人，2023年我們會看到怎樣的金正恩

吉恩·麥肯錫（Jean Mackenzie）

BBC駐首爾記者

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 朝鮮民眾在平壤慶祝新年。

朝鮮的2022年是破紀錄的一年。

它在這一年發射的導彈比歷史上任何時候都多。事實上，朝鮮迄今為之發射的導彈裏有四分之一是在2022年飛上天的。也是在這一年，金正恩宣佈朝鮮成為了核武器國家，而且這些武器會一直存在。

這使得朝鮮半島的緊張情勢態勢升級到了2017年以來的最高點，當時的美國總統特朗普（Donald Trump）還威脅要以「炮火和怒火」對付朝鮮。

如今，接下來會是什麼？

核武進展

2022年，朝鮮在武器方面取得重大進展。它在年初就測試了為攻擊韓國而設的短程導彈，之後就測試了能夠以日本為目標的中程導彈。

到年末，它已經成功試射了其迄今為止最強大的洲際彈道導彈——火星17，理論上它能夠瞄凖美國本土的任何一處。

金正恩也降低了使用核武器的門檻。在9月宣佈朝鮮不可逆轉地成為核武國家之後，他聲稱這些武器不再只用於避免戰爭，而是可能被用作先發制人和攻擊，來贏得戰爭。

在年末之際，他召集了執政勞動黨的成員，列舉出他在2023年的目標。

他任務單上的頭等大事是「大幅增加」核武器的生產。他說，這必須包括大規模生產更小型的戰術性核武，可能用於與韓國作戰。

據卡內基國際和平研究院（Carnegie Endowment for International Peace）的核武專家安吉特·潘達（Ankit Panda）所說，這是最重大的進展。

圖像來源，KCNA 圖像加註文字， 朝鮮在2022年發射了迄今為止數量最多的洲際導彈。

要製造戰術型核武，朝鮮首先必須製造出微型核彈，能夠裝載入小型導彈當中。全世界目前尚未見到證據顯示平壤有能力做到這一點。情報界在2022年大部分時間裏都在等待朝鮮測試這樣的裝置，但是相關的測試並沒有發生——這很可能將會出現在2023年。

金正恩的「新年願望」清單上的其他事情包括間諜衛星——他聲稱會在今年春天將它發射上太空軌道；還有更可靠的固態燃料洲際彈道導彈——這能夠比現有型號更出其不意地攻擊美國。

於是我們可以假定，2023年將會同樣很有2022年的感覺，平壤將會繼續積極地測試、完善和擴大其核武器庫，而不顧聯合國的制裁。

確實如此，進入新年不到三個小時，它就已經進行了它的第一次導彈測試。

但是，潘達卻說：「來年的多數導彈發射可能不會是測試了，但是演習，因為朝鮮現在已經凖備將它的導彈用在可能發生的戰鬥中了。」

還談判嗎？

有如此多的目標要進行，朝鮮領導人不太可能選擇在今年與美國重回談判桌。上一輪無核化談判在2019年崩盤，自此之後金正恩就沒有再表現出對話的意願。

其中一種思路是，他在等待自己有最多籌碼的一刻。直到他毫無疑問地證明朝鮮有能力對美國和韓國造成破壞的時候，他才會回到談判桌上談條件。

另一方面，在過去一年，朝鮮與中國及俄羅斯走得更近了。曾在美國政府任職20年、現在供職於開放核網絡（Open Nuclear Network）的朝鮮問題分析人士李敏英（Rachel Minyoung Lee）表示，朝鮮很可能正在對其外交政策作根本性的改變。

「如果朝鮮不再將美國看作是其安全與生存的必須，這就會對未來核談判的格局產生深刻影響。」她說。

朝鮮半島的緊張局勢

與此同時，朝鮮半島緊張不安的局勢正在發展。

每一次朝鮮作出被認為是「挑釁」的事，韓國——有時候還有美國——都會作出回擊。

這是從2022年5月開始的，韓國新總統上任，承諾對朝鮮採取更強硬立場。尹錫悅的指導理念認為，阻止朝鮮最好的辦法就是以軍事力量回應。

他重新開始與美國進行大規模聯合軍演，對此朝鮮表示抗議並發射更多導彈。這開啟了一個用軍事力量以牙還牙的循環，雙方都曾出動戰機到邊境，並向海面發射炮火。

圖像來源，KCNA 圖像加註文字， 在新年致辭中，金正恩聲言要「大幅增加」核武器生產。

上周，局勢有所升級，朝鮮出乎意料地發射五架無人機進入韓國領空。韓國未能將它們擊落，暴露了其防務當中的一個弱點，引發韓國民眾的擔憂，而此前他們通常都對朝鮮的各種舉動不以為然。

韓國總統聲言，首爾將會對朝鮮的每一次挑釁予以還擊和懲罰。

監察朝鮮的朝韓風險組織（Korea Risk Group）執行長奧卡羅爾（Chad O'Carroll）預計，在2023年，這可能會導致朝韓的直接衝突，甚至造成人命傷亡。

「朝鮮或者韓國任何一方的回應都可能令事態升級，我們可能會看到實際的交火，無論是不是有意。」他說。

一個失誤或者誤判，情況就有可能急轉直下。

朝鮮國內狀況

同樣迫切的一個問題是，2023年對朝鮮人民來說意味著什麼？

他們已經經歷了與全球疫情有關的三年嚴厲邊境封鎖。為了阻止新冠病毒傳入，甚至連貿易都暫停了，人道組織相信這導致了嚴重的糧食和藥物短缺。去年，金正恩罕見地承認有「糧食危機」。

2022年5月，朝鮮承認有第一次病毒爆發，但是幾個月後就宣佈已經戰勝疫情。

所以，2023年會是朝鮮與中國邊境重開的一年嗎？人員進出和供給能夠重新恢復嗎？

圖像來源，KCNA 圖像加註文字， 2022年11月，金正恩首次與女兒一起公開露面。

中國的重新開放帶來了希望。朝鮮據報已經在為居住在邊境附近的民眾接種疫苗以作凖備，但是由於其醫療系統不可靠，李敏英持謹慎態度。

「除了緊急狀況，比如經濟接近崩盤之類，在疫情大流行於全世界範圍內被認為已結束之前，朝鮮都不太可能會全面重開邊境，特別與中國接壤的邊境。」她說。

另一個值得觀察的進展是，有沒有跡象顯示在金正恩之後會由誰來執政。他的繼承人計劃不為外界所知，但是去年，他首次公開讓他的一個孩子露面——是一個女孩，被認為是他女兒金朱愛。

她至今已經在三場軍事活動當中被拍到，新年還有更多的圖片公布，令一些人猜想她是否就是被選中為接班人。