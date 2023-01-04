中國新冠疫情：旅行限制能防止病毒傳播嗎？

事實核查團隊

BBC News

1 小时前

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北京宣佈新冠「清零」政策結束後，一些國家先後推出針對來自中國的入境旅客的防疫措施，包括檢測、隔離等。

中國宣佈將從1月8日開始放開邊境管控措施。這是自2020年3月以來，中國大陸首次開放邊境允許中國公民出國旅行。

自中國放寬防疫政策後，新冠疫情海嘯般爆發。加拿大、美國、法國、西班牙和英國等國家紛紛採取中國入境旅客在抵達時出示核酸陰性結果或隔離陽性旅客的限制舉措。

中國外交部發言人毛寧在1月3日的新聞發佈會上說：「部分國家採取僅針對中國的入境限制措施缺乏科學依據，一些過度做法更讓人不能接受。」

旅行限制對防止病毒傳播有效嗎？

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新冠疫情爆發初期發生了什麼？

疫情期間，澳大利亞曾實施世界上最為嚴格的旅行限制措施。從2020年起，堪培拉對非澳洲居民關閉邊境，並禁止澳大利亞人出國旅行（少數例外）。

英國等一些國家相對較為寬鬆，要求國際旅客抵達時在專門的酒店隔離並進接受檢測。

2020 年「大流行」（Pandemic）開始後，世界衛生組織 （WHO） 曾表示，總體來講不支持旅行禁令，因為它們「通常無效」。

世界衛生組織說，「嚴重干擾國際交通的旅行措施可能只有在疫情爆發初期才是合理的，因為它們可能會為各國贏得時間。」

在奧密克戎變異毒株出現後，世界衛生組織再次警告不要全面禁止旅行，稱這不會阻止奧秘克戎在全球的傳播。

「（旅行禁令）可能會打消各國報告和分享流行病和測序數據的積極性，由此對全球衛生工作帶來不利影響...... 」世界衛生組織說。

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世衛組織現在怎麼說？

世界衛生組織總幹事譚德賽2022年12月21日表示，「非常關注中國不斷變化的局勢，重症報道越來越多。」

他說，世衛組織需要更詳細的信息來了解中國實地局勢可能帶來的風險。

他在推特上補充說：「在缺乏來自中國的全面信息的情況下，世界各國以他們認為可以保護其人民的方式行事是可以理解的。」

旅行限制會起作用嗎？

牛津疫苗集團負責人安德魯·波拉德教授（Anderw Pollard）告訴BBC新聞：「試圖通過調整旅行政策來阻止病毒（傳播）已經被證明效果不佳。」

「我們已經看到，大流行期間各國推出旅行禁令，並沒有阻止病毒最終在世界各地傳播。」

「最終」這個詞在這裏很重要，因為研究表明，旅行限制往往只會延緩病毒在一個國家傳播，但不能完全阻止。

報告其中一位作者、香港大學的格雷品（Karen Grepin）告訴BBC事實核查，「我們在大流行期間了解到，適用於所有旅行者、而不僅僅是來自某些國家的旅行者的普遍性措施比有針對性的措施更有效，例如針對來自中國的旅客。」

「大流行期間唯一被證明有效的旅行限制是那些包括長時間隔離在內的措施，我認為目前人們對這類措施沒有太大的興趣。」

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還有哪些其他研究？

德國WZB柏林社會科學中心對180多個國家的旅行限制和死亡率進行研究，得出了類似的結論，並補充說：

一個國家在記錄10例以下死亡病例之前禁止旅行時可以帶來最大的影響

隔離所有旅行者比禁止入境更有效（在某些情況下，入境禁令不適用於返回的該國公民）

另一位為英國政府提供建議的科學家馬克·伍爾豪斯教授（Mark Woolhouse）告訴BBC事實核查，對從中國抵達英國的旅客採取防疫限制措施對試圖控制英國本土的新冠病例沒有多大作用。

他說，「目前英國的病例太多了，輸入病例不會帶來重大改變。」

新變異毒株呢？

有人說，旅行限制將防止潛在的新變異毒株進入英國。

但是伍爾豪斯教授說，如果已經出現變異毒株，旅行限制也會是為時已晚。

「幾乎可以肯定它已經傳入這裏了，」他說，

「只有在（旅行限制措施）實施期間出現變異，此類措施才能發揮作用。即使如此，也只能是延遲、而不是阻止變異毒株的傳入。」

此外，新變異出自中國的可能性並不比出自世界其他任何地方的可能性更大。

「雖然中國顯然正在經歷一波重大疫情，但沒有理由去懷疑這波浪潮將成為新毒株出現的熔爐，」伍爾豪斯教授說。

「下一個變異至少是有可能出現在完全不同的地方 - 目前全球每周報告約400萬例病例（當然，沒有報告的數字要大得多）。為什麼只關注中國呢？」

不過，世界衛生組織表示，它擔心中國沒有分享境內感染人數激增的有關信息，包括是否出現新變異毒株。