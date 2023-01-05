中國解封：歐盟官員態度反轉，「強烈」建議對相關旅客進行新冠檢測

凱瑟琳·阿姆斯特朗（Kathryn Armstrong）

BBC記者

36 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 不在歐盟之內的英格蘭將從周四起要求來自中國的旅客在起飛前進行新冠檢測。

歐盟官員「強烈」建議所有成員國，要求中國旅客在入境前進行新冠檢測並有陰性結果。

從周日（1月8日）起，中國出入境的限制將會放寬，這是解除「清零」防疫政策措施的一部分。

中國目前的新冠病例在急劇上升，有報道指醫院和火葬場備受壓力。

一些歐盟國家已經決定對中國旅客實施檢疫措施——較早前歐盟疾控部門曾指相關做法「不合理」。

周三，由27個成員國政府官員組成的歐盟整合性政治危機反應小組（Integrated Political Crisis Response，IPCR）強烈建議要求來自中國的旅客持有新冠檢測陰性結果入境。

該小組還有如下建議：

所有來自或前往中國的航班乘客佩戴口罩

對來自中國的航班乘客進行隨機抽樣檢測

對機場進行廢水監測

相關的建議提出前一天，歐盟委員會表示有「壓倒性」數量的成員國支持對來自中國的旅客實施限制。

法國、西班牙和意大利已經引入檢測規定——但是像德國等國家只是在對狀況進行監測。不屬歐盟的英格蘭也將從周四起要求來自中國的旅客進行起飛前的檢測。

儘管有相關的建議，但目前未知是否會有覆蓋全歐盟的政策，歐盟內的國家政府事實上可以自行制定政策。

IPCR的建議與歐盟的疾病控制機構思路相比發生了轉變，上周該機構還在建議不增設強制性新冠檢測。

歐洲疾病預防控制中心（ECDC）當時表示，檢測是「不合理的」，因為歐洲已有很高的疫苗接種率，而中國傳播的病毒變種已經在歐盟境內存在。

世界衛生組織（WHO）在周三表示，雖然病例急劇增加，但是沒有證據顯示在中國有新變種。不過，專家警告，這有可能是因為檢測和數據不足。

世衛表示，中國對國內新冠疫情的真實嚴重程度報告不充分。世衛的緊急事務執行主任萊恩博士（Dr Michael Ryan）指，他們認為中國對新冠死亡的定義「太過狹窄」。

他表示，中國在入院人數、重症監護（ICU）入院人數以及「尤其是死亡人數」等幾個方面，對新冠病毒的真實影響統計報告都不充分。

北京僅將直接死於呼吸道疾病的人列為新冠死亡者。中國在12月以來總共只確認有22例新冠死亡，與分析人士的數據大相徑庭。

萊恩表示，醫護人員也可以自行報告數據和相關經驗，同時稱中國在最近數周已經更加緊密地與世衛合作，而他期望獲得「更全面的數據」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 中國新冠感染人數急劇上升，但沒有凖確確診和死亡數據可供參考。

英國科學數據公司Airfinity估算，中國現在每天有超過200萬新冠病毒新增病例，死亡病例1.47萬。

世衛預警及響應協調部門的主管阿卜迪·馬哈穆德博士（Dr Abdi Rahman Mahamud）警告，中國可能會在即將到來的農曆新年迎來又一波感染高峰。