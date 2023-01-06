加納漁業：中國遠洋漁船上的虐待、腐敗和死亡事件

35 分钟前

圖像來源，Bright Tsai Kweku 圖像加註文字， 布萊特·蔡·奎庫在連續三天不睡覺後拍下了這張照片。

非洲西部大西洋海域一向是世界數一數二漁獲豐富的海域，但工業化運作的拖網捕撈漁船徹底搜挖了海牀，正導致區內漁業資源快速枯竭；加納共和國（Republic of Ghana ）外海的濫捕或虐待漁工的行為越來越嚴重，不透明的漁船產權及地方官員賄賂腐敗導致許多人權問題。

2019年7月，一名加納漁業觀察員在中國籍遠洋漁船「孟鑫15號」上失蹤，至今下落不明，家屬至今仍要求真相水落石出。針對中國遠洋漁船在當地的行為，中國大使館回覆BBC詢問稱中國「負責任地與全球伙伴致力於打擊濫捕及相關非法行為」，加納政府沒有回應BBC多項置評的請求。

BBC中文試圖聯絡位於中國大連的孟鑫遠洋漁業公司，但該公司公開的電話目前無法撥通。

以下是BBC新聞網記者喬治·賴特（ George Wright）及托馬斯·奈迪（ Thomas Naadi）來自倫敦及加納的的調查報導。

說到中國漁船在加納（ Ghana，又稱迦納）的虐待和腐敗行為，布萊特·蔡·奎庫（Bright Tsai Kweku）稱他目睹了正在發生的一切。

他說親眼見到中國船員像對待「奴隸」一樣使喚當地漁工：「他們毒打船上工人，向他們吐口水，還踢他們。」

他又告訴BBC說：「我以前也經歷過同樣的情況。」

當年，奎庫在船上的工作是負責管理設備和打理船員事務的工作。他告訴記者，稱自己曾被迫連續三天不睡覺地工作，還被扣留食物並被迫喝污髒的水。

他說自己一些漁工朋友的遭遇甚至更糟：「有一個同事在一艘中國遠洋漁船上患了霍亂，但中國船員拒絕將他帶回岸上治療。他沒能活著回來。」

奎庫稱目擊另一位同事在船上失火時被嚴重燒傷，而另一位同事被船上螺旋槳捲入。他說兩人都沒有活下來，家屬也沒有獲得適當賠償。

這些都是據稱與在加納海域作業的中國漁船有關的廣泛虐待和怠慢（ignorance）的幾個例子。

圖像來源，EJF 圖像加註文字， 總部位於英國的「環境正義基金會」表示，相當一部分在加納的中國拖網漁船從事非法活動。

根據總部位於英國的「環境正義基金會 」（EJF） ，中國漁業公司在加納運營的大型拖網漁船中至少佔了九成。

該基金會強調，這其實違反了加納有關「懸掛當地國旗捕魚船隻」所有權的法規。 EJF並指控這些船隻中有很大一部分在當地從事非法漁業活動。

他們公布的最近一份報告調查了中國遠洋捕魚（DWF）船隊在加納的非法、未報告和不受管制的捕魚行動以及侵犯人權行為。 該基金會說，中國擁有世界上最大的遠洋船隊，但其所有權和運營控制複雜且不透明。

這份報告採訪了36名船員，他們全部稱被迫每天工作超過14小時，而且食物供應不足。相關調查發現如下：

94%的人沒有得到足夠的藥物，並目睹辱罵情形

86%的人告知生活條件不佳

81%的人目睹過肢體虐待

75%的人曾在海上受過重傷。

中國大使館在回應BBC時稱，「在漁業上，中國是一個負責任的國家」。

「我們一直與國際社會的其他成員合作，打擊非法、未報告和無管制的捕魚活動，並在有效打擊非法捕魚方面做了大量工作，」中國大使館新聞辦公室回覆BBC稱。

嚴重事故

8個月前，一艘中國船隻在加納海域發生了最嚴重的災難之一。

2022年5月6日，名為「MV Comforter 2號」 的漁船在暴風雨中沉沒。

有14名船員獲救，但仍有11人失蹤，推測已經死亡，其中包括漁業觀察員，而中國籍船長的屍體被發現。

圖像加註文字， 邁克爾尚未從「MV Comforter 2」號漁船的這場災難中恢復過來。

其中一位要求匿名的倖存者回憶起那天發生的恐怖意外，他的化名為「邁克爾」。

邁克爾告訴BBC，當時儘管暴風雨越來越嚴重，但中國船員告訴漁工們還是盡量多撈一些魚，不管船上當時已經捕獲了大量魚。船隻最後失控了，在承受不了漁獲重量後，在狂風巨浪的海上翻覆。

邁克爾和其他九人設法抓住了一個漂浮的油桶將近24小時，直到一名漁民發現了他們。「那是一個可怕的夜晚......我們不知道我們是否會獲救，」他告訴記者。

邁克爾還沒有從這場災難中恢復過來。他說，營運這艘船的加納公司「Boatacom」（博阿塔康）沒有給他任何賠償：「我很憤怒。公司一直在找借口。有時我覺得全身都痛。我需要看病，但我沒有錢，」邁克爾說。

博阿塔康公司總經理安普拉頓（ Kojo Ampratwum） 告訴BBC，該公司已將事故報告提交給了保險公司，正在等待回復。

事實上，追蹤「 MV Comforter 2號」的產權，或調查出在加納運營的其他船隻的所有權是非常複雜的一件事。

通常情況下，外資擁有的漁業拖網漁船如果懸掛加納國旗是不合法的。但是，一些中國公司通過加納公司當幌子以規避這條法律。

失蹤的觀察員

「環境正義基金會 」稱，經調查後發現，來自中國大連的「孟鑫遠洋漁業公司」是 「MV Comforter 2」號的最終所有權擁有者。該船隻是孟鑫船隊的一員。

圖像來源，James Essien 圖像加註文字， 伊曼紐爾·埃辛於2019年在海上失蹤。

孟鑫船隊還與近期加納海域最聲名狼藉的案件之一——加納漁業觀察員艾曼紐·埃辛（Emmanuel Essien）失蹤案有關。

自2018年以來，加納在所有懸掛加納國旗的漁業拖網漁船上，都指派了「漁業觀察員」。他們的工作是搜集有關捕魚活動的數據，並通報政府在海上發生的非法行為。

埃辛贏得了專業而且透明的觀察家名聲，但這也給他帶來了一些麻煩。他的兄長詹姆斯·埃辛（James Essien）告訴BBC，前幾年艾曼紐與一名阻止他拍攝船員在海上非法丟棄漁獲的中國船員發生爭執。

2019年6月24日，艾曼紐向加納漁業委員會提交了他的最後一份報告。在報告中（BBC取得一份副本），他概述了非法捕魚活動並表示：「我懇請警方進一步調查。」

7月5日，艾曼紐在「孟鑫15號」漁船上失蹤。

詹姆斯稱，他的哥哥在其他船員回到臥艙睡覺前曾共進晚餐，但第二天早上就失蹤了。

三年多過去了，家人仍然沒有答案。 但加納警方調查發現「沒有暴力跡象或任何犯罪跡象」。

「我希望真相水落石出，」詹姆斯流著淚告訴BBC。

BBC無法聯繫到孟鑫遠洋漁業公司置評。

圖像加註文字， 詹姆斯·埃辛想知道他弟弟究竟發生了什麼事。

埃辛的失蹤是讓加納漁業觀察員產生寒蟬效應的眾多因素之一。

接受BBC採訪的加納觀察員解釋了恐懼、腐敗和怠慢的文化如何讓他們接受了賄賂，以掩蓋中國船隻非法捕魚和虐待漁工的證據。一位要求化名為丹尼爾（Daniel）的觀察員說：「我們的大多數同事都在收錢。」丹尼爾強調，「他們被賄賂，從中國人那裏拿錢，然後向政府提交不真實的報告」。

此外，所有接受採訪的觀察員都表示工資很低，還通常要5個月才能拿到工資。這意味著從中國和加納籍船員經理那裏拿回扣，是為了養家糊口不得不做的事。另一位化名為塞繆爾（Samuel）的觀察員說：「若你拒絕接受賄賂，你就會餓著肚子回家。」

「大多數觀察員確實收受賄賂。這就是我們為照顧家人所做的。」他補充。

此外，還有些很多人害怕報告真相。

「有時他們所做的就是把觀察者扔進水裏——以前發生過......因為害怕，我們通常不會說出去。」塞繆爾表示。

圖像來源，EJF 圖像加註文字， 加納漁民稱他們無法與中國拖網漁船競爭。

另一位已經離開加納的前觀察員告訴BBC，他曾在舉報海上非法行為後被傳喚到漁業和水產養殖發展部一名高級官員的辦公室。他告訴記者，該官員要求他出示證據，然後將其從手機中刪除。 但他將證據備份在筆記本電腦上，並威脅要將其發佈到社交媒體上。

他稱自己因此開始遭受到威脅。

他回憶，有一次因為緊張，以至於不願在自己家裏睡覺，因為人們知道他住在哪裏，他擔心受到攻擊，或者有更糟的情況發生。

有一天，當他在首都阿克拉（Accra）東部的一座城市特馬（Tema）的漁港附近騎自行車時，他稱一名加納官員發現了他，並試圖用他的車撞他。

「他在漁港想開車撞我。我當時看到他了，所以跳到排水溝裏……這家伙瘋了！」他告訴記者。

在收到死亡威脅後，他最終決定離開這個行業：「我的生活變得很痛苦。因為當我去港口時，每個人都在看著我。我找不到任何工作可做。我變得像個陌生人存在，好像我是個壞人。一切都太難了。」

現在，當他回到加納時會避開港口。

「人們試圖威脅我。這些人是玩真的，」他說。

圖像來源，EJF 圖像加註文字， EJF表示，中國擁有的拖網船隊帶來的問題在加納尤為嚴重。

EJF創始人兼負責人特倫特（Steve Trent）告訴BBC，拖網船隊的中國所有權高度集中是整個西非的一個問題，他指責這些公司經常藐視法律。

他又說，在加納這個問題「特別嚴重」。

特倫特解釋說：「這些中國船東通常讓一名中國船長掌管船隻，並指揮加納船員。正是這些中國船長造成了這種虐待行為。」

特倫特將濫用職權歸咎於尋求「最大利潤和最小成本」的業主。

他強調，EJF調查發現了「幾乎涉及每個級別的系統性腐敗，包括負責執行法規的加納漁業官員、警察和海軍官員」。

雖然加納在打擊非法捕魚方面有了一些進展，但特倫特認為還有很多工作要做。

他強調，「我們需要看到，集中在中國人手中的非法外資所有權的漏洞和欺詐行為都必須被消除。」

圖像來源，EJF 圖像加註文字， 海上的虐待、失蹤和低薪給加納的許多人造成了損失。

加納政府沒有回應BBC多項置評的請求。

奎庫先生則希望加納政府允許漁民成立工會，並希望建立一個系統，讓人們在被派往海上工作之前就有合同。

虐待、失蹤和低工資已經對他和其他許多人的精神健康造成了持久傷害。