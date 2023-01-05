BBC News,
中文
跳過此內容
简
分類
主頁
國際
兩岸
英國
科技
財經
視頻材料
BBC英倫網
主頁
國際
兩岸
英國
科技
財經
視頻材料
BBC英倫網
俄烏戰爭讓俄羅斯改變了嗎？
你的器材不支持播放多媒體材料
俄烏戰爭讓俄羅斯改變了嗎？
35 分钟前
新年期間，BBC的俄羅斯事務編輯史蒂夫·羅森伯格（Steve Rosenberg）帶我們到莫斯科街上走一走， 看看克里姆林宮對烏克蘭發動的侵略戰爭是如何改變俄羅斯社會以及這個國家未來走向的。
熱播
51:40
視頻,
BBC紀錄片：香港的自由之戰（下）
, 節目全長 51,40
2023年1月2日
51:03
視頻,
BBC紀錄片：香港的自由之戰（上）
, 節目全長 51,03
2022年12月16日
1:27
視頻,
菲律賓總統小馬科斯訪華 暗示可能討論南海問題
, 節目全長 1,27
2023年1月4日
2:22
視頻,
中國笑話掀起熱議 喜劇演員黃鶴在澳洲表演的「包袱」和笑點
, 節目全長 2,22
2022年12月23日
2:52
視頻,
北京譴責多國針對中國的旅行限制 世衛籲分享疫情數據
, 節目全長 2,52
2023年1月4日
14:24
視頻,
中國的三年抗疫：如何從「清零」走向「與病毒共存」
, 節目全長 14,24
2022年12月30日
2:23
視頻,
聖誕元旦人流冷清，澳門重開後旅遊業未有大起色
, 節目全長 2,23
2023年1月3日
5:05
視頻,
中國恢復對外通關：在香港的大陸人怎麼看？
, 節目全長 5,05
2022年12月28日
4:06
視頻,
春運返鄉潮將至 中國農村將如何應對疫情帶來的挑戰？
, 節目全長 4,06
2023年1月3日
6:54
視頻,
2022年全球大事件影片回顧
, 節目全長 6,54
2022年12月30日