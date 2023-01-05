俄烏戰爭讓俄羅斯改變了嗎？

俄烏戰爭讓俄羅斯改變了嗎？

新年期間，BBC的俄羅斯事務編輯史蒂夫·羅森伯格（Steve Rosenberg）帶我們到莫斯科街上走一走， 看看克里姆林宮對烏克蘭發動的侵略戰爭是如何改變俄羅斯社會以及這個國家未來走向的。